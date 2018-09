Carmena se presentará de nuevo a la alcaldía de Madrid

Carmena comunicará de forma inminente su decisión a Pablo Iglesias, líder de Podemos, formación que facilitó su llegada a la alcaldía hace cuatro años al frente de Ahora Madrid. Fuentes del entorno de Carmena no quisieron este sábado ni confirmar ni desmentir la información.

Manuela Carmena, nacida en Madrid en 1944, abogada durante 15 años y juez durante 30, se presentó a las elecciones municipales de mayo de 2015, dentro de la citada Ahora Madrid, una coalición formada por partidos de izquierda (IU y Podemos), movimientos vecinales y asociaciones ciudadanas. Quedó segunda, por detrás de Esperanza Aguirre (PP), pero, con el apoyo del PSOE, salió elegida alcaldesa en junio de 2015 , acabando con un dominio del PP en la alcaldía de Madrid de 25 años.

Uno de los puntos fuertes de su gestión ha sido su lucha contra el tráfico y la contaminación, encadenando una serie de medidas urbanísticas y de normas municipales para restringir el uso del coche en el centro de Madrid, fomentar la bicicleta y ampliar el espacio del peatón. Las luchas internas entre diversas facciones de su coalición también han caracterizado también estos años. La presentación de su candidatura a la reelección ha sido la principal incógnita municipal desde hace meses. Y no era raro que en cualquier entrevista que se le hiciera saltara la cuestión de si se iba a presentar o no a la reelección.

Una vez tomada la decisión de volver a presentarse como alcaldesa, Manuela Carmena ha de convencer a sus ahora aliados, Podemos e Izquierda Unida (ella no es militante de ningún partido político) del "procedimiento" para hacerlo. Una Agrupación de Electores, modalidad de la "agrupación de vecinos" de la que Carmena ha hablado en ocasiones, supone admitir en la lista no solo a candidatos independientes, sino también a militantes de partidos políticos, pero no en su condición de tales. Carmena quiere sentirse cómoda con su equipo, evitando las disfunciones que ha habido durante estos cuatro años en algunas áreas del Ayuntamiento. Podemos e Izquierda Unida tienen que calibrar en los próximos días si deshacen Ahora Madrid. La decisión de presentarse de Carmena, por otra parte, clarifica el panorama electoral y obliga al resto de partidos madrileños a mover ficha. Ni el PP ni el PSOE habían decidido quién les representaría para el Ayuntamiento. Ahora deberán decidir.