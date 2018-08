El PSOE se plantea primarias para la alcaldía de Madrid en noviembre

El PSOE aspira a concurrir a las próximas elecciones municipales con "autonomía" y "con un cartel ganador". El secretario regional socialista, José Manuel Franco, recalcó ayer a EL PAÍS que su partido prevé celebrar primarias ("abiertas y las únicas con urnas de verdad") el próximo mes de noviembre. Si bien nadie menciona nombres, Franco insiste en que en ningún caso el PSOE decidirá su equipo en función de lo que hagan otras formaciones: "No vamos a estar condicionados a que se presente Manuela Carmena. En nuestro partido deciden los militantes y presentaremos un proyecto para ganar", aseguró.

A menos de diez meses de los comicios, el PSOE sigue sin concretar quién podría ser su candidato a las municipales de Madrid. Lo único que, en palabras de Franco, parece claro es que los socialistas se presentarán con sus siglas y con una lista propia, decidida a través de primarias. "Va a ser un proyecto completamente autónomo, y lo haremos al margen de lo que hagan otras fuerzas. Nuestro candidato o candidata no va a depender de que se presente Carmena o deje de presentarse. Esto nos importa poco. Somos respetuosos con los procesos de otras fuerzas, pero nosotros presentaremos un proyecto ganador y autónomo", señaló el dirigente.

La cuestión de los candidatos, sin embargo, no es baladí. El PSOE aplazó las primarias a octubre por la dificultad a encontrar aspirantes. Y ahora plantea celebrarlas en noviembre: "Queremos que las primarias se celebren en noviembre, aunque no está completamente decidido. Pero esta es nuestra pretensión inicial", explicó Franco.

En cuanto a los nombres, todo sigue abierto. Inicialmente se barajó la opción de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, quien lo descartó. Luego fue el turno de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor y ahora no se puede descartar que participen miembros del grupo municipal liderado por Purificación Causapié.

El socialista también entró a valorar la supuesta llamada telefónica de Pedro Sánchez a la alcaldesa de Madrid, que, según El Confidencial, sirvió para pedir a la regidora que se presente en 2019 y evitar una victoria de la derecha. Franco dijo que le parece "raro que el presidente recomiende a la alcaldesa que se presente". Y añadió: "No sé en que términos se ha dado esa conversación ni si se ha producido".

Fuentes oficiales de Alcaldía negaron dicha conversación ("no ha habido ninguna llamada y no hay nada que comentar", afirmó un portavoz), aunque varios dirigentes socialistas sí consideraron "plausible" el contacto. Algo "lógico" dado los cargos de ambos, matizaron, aunque lamentaron lo que consideran una "instrumentalización" por parte del entorno de Carmena de usar al PSOE como arma arrojadiza contra los suyos. En definitiva, una táctica dirigida a demostrar la cercanía con el PSOE para lograr que Podemos e IU acepten sus condiciones, so pena renunciar a una candidatura que, prácticamente, todos dan por descontada.

"Tengo la sensación de que Manuela quiere presentarse, pero está mareando la perdiz para hacerse fuerte de cara a los suyos en clave interna, para que le dejen hacer la lista que ella quiere", mantuvo ayer Franco. A la vez, otros socialistas manifestaron su "casi seguridad" de que la exjuez, de 74 años, repita en 2019.

Carmena ha insistido en estos meses en su papel de "independiente", aunque es conocida su intención de reducir la fragmentación interna a la coalición de Ahora Madrid de cara al próximo curso político. Y esto pasa por decidir unos diez nombres de la lista y evitar primarias abiertas. Una petición que podría verse afectada por el reciente acuerdo entre Podemos e IU de avanzar hacia primarias proporcionales para la redacción de la lista.

"Esto complica las cosas a la alcaldesa", comentaron fuentes socialistas, que en 2015 permitieron a Carmena hacerse con el bastón del mando. A finales del año pasado, el secretario general del PSOE-M habló de una posible candidatura socialista liderada por la ahora alcaldesa. Luego se dijo que esas palabras habían sido "informales" y, según Franco, el asunto ya está zanjado.

El líder regional socialista también descarta que se den las condiciones para una plataforma de izquierdas liderada por Carmena y formada por el PSOE y uno o más partidos de Ahora Madrid. "El PSOE se presentará con sus siglas", aunque, como en todo proceso electoral, podrán plantearse "aportaciones". Pero nada de plataforma conjunta.