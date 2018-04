El PSOE ha ofrecido a Carmena ser su candidata en las próximas elecciones municipales

Una reunión al más alto nivel entre líderes socialistas y Manuela Carmena, celebrada en el despacho de la alcaldesa a finales de diciembre, se saldó con una sorprendente propuesta del PSOE: el ofrecimiento para que fuera su candidata a las elecciones municipales de 2019, según ha conocido hoy EL PAÍS de fuentes socialistas. La alcaldesa, que actualmente encabeza la lista de Ahora Madrid, respondió afirmativamente, si bien las negociaciones no continuaron por sus peticiones. Reclamaba que en esa lista se incluyeran nombres de personas cercanas a ella, entre las que mencionó a la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre (Podemos), al concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo (Podemos) y a la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras. “Dijo que estaba muy harta de algunos”, siempre según las mismas fuentes. Los enfrentamientos entre Ganemos, una de las formaciones que se integran en Ahora Madrid, y la regidora son constantes. Critican abiertamente su política de vivienda, urbanismo y seguridad, entre otras.

Manuela Carmena se encuentra en este momento de viaje oficial a Costa Rica, pero un portavoz oficial de Alcaldía explica que todavía la regidora “no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro en términos electorales”. “Está volcada en la gestión municipal, desde la Operación Chamartín, el museo del Capricho, la construcción de nuevas escuelas y bibliotecas...”, señala el portavoz. “Faltan trece meses a las elecciones, y todavía no tiene decidido si va a presentarse o no. Sigue dándole vueltas”, recalcan en el Ayuntamiento. No aclaran, por tanto, si la oferta del PSOE ha sido descartada por la regidora.

No obstante, la alcaldesa no oculta desde hace semanas a determinados círculos próximos a ella que el PSOE le había tanteado como posible candidata. “Sí, me lo comentó”, señalan fuentes municipales del gobierno. “La verdad es que me sorprendió pero lo dijo con bastante firmeza y pensé: ‘pues debe de ser verdad”.

Otras fuentes del Partido Socialista confirman que la reunión entre los responsables del PSOE, entre los que se encontraba el secretario regional, José Manuel Franco, y Carmena se produjo “en torno al 20 de diciembre” y que la “alcaldesa se mostró favorable a la propuesta”. Desde el PSOE nunca volvieron a comentarle nada, lo que explicaría que ella siga pensando que existe esa posibilidad, de momento cerrada.

Según fuentes socialistas, la petición de Carmena abocaría a “destacados miembros” de la candidatura socialista a descender en las listas y, por tanto, a pesar de la mejora de resultados que obtendría la coalición Carmena-PSOE, no les aseguraría un sillón municipal. “Podría pasar algo semejante a lo que ocurrió con la candidatura del PSOE a la Comunidad en 1998. En aquellas fechas, el entonces secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Jaime Lissavetzky, acordó con su homólogo en Nueva Izquierda (NI), Diego López Garrido, una candidatura conjunta. La encabezó Cristina Almeida (NI) que no obtuvo los resultados deseados y que permitió a Alberto Ruiz-Gallardón revalidar la Presidencia de la Comundiad de Madrid.

El PSOE, por eso, ha vuelto al “plan inicial”. Actualmente los socialistas barajan dos posibilidades, un candidato “superfuerte” al Ayuntamiento de Madrid, que haría tandem con Gabilondo en la Comunidad y que “nos permitiera por primera vez en años optar a ganar ambas plazas” o “una joven promesa dispuesta a perder y a pasar cuatro años en la oposición sin ningún problema y formarse para los siguientes comicios.