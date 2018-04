Carmena y Ganemos se enfrentan otra vez a causa de la edil Rommy Arce

El rifirrafe entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el grupo de ediles anticapitalistas de su gobierno, pertenecientes a la formación Ganemos, repuntó este viernes, una vez más, por una polémica vinculada a la edil Rommy Arce. La alcaldesa pidió el jueves "cortésmente" a Arce dedicar más tiempo a los vecinos. Y Ganemos reaccionó: "Nos gustaría pedirte que recibas a la PAH, a los vecinos que luchan contra la turistificación y la Operación Chamartín".

En los últimos meses es posible que no haya habido semana en la que el gobierno local no escenificara sus divisiones internas. El último capítulo de esa polémica se produjo entre el jueves y este viernes. La regidora acudió al distrito de Usera, dirigido por Rommy Arce, para encontrarse con los residentes. Sendas asociaciones vecinales han criticado en estos meses a Arce porque, en su opinión, no atiende sus peticiones. La alcaldesa dio una reprimenda pública a su concejal: "Te pido con cordialidad pero con insistencia que te reúnas y que les dediques más tiempo. Te lo están pidiendo los vecinos y te lo estoy pidiendo yo. Si ellos te dicen que hay que hacer más reuniones, hay que hacerlas. Si nos lo piden, lo tenemos que hacer", dijo ante los vecinos.

La respuesta no tardó en llegar. Y se produjo en el terreno donde los concejales de Ahora Madrid se mueven mejor, el de las redes sociales, que les sirven tanto para arremeter contra la oposición, como para criticarse entre ellos. Ganemos pidió en Twitter a Carmena que, antes de aleccionar, se dedique a abordar los compromisos electorales que no está cumpliendo: "Desde Ganemos nos gustaría pedirte con cordialidad e insistencia que recibas a la PAH, a las asociaciones de vecinos y vecinas que luchan contra la turistificación, a las que rechazan la Operación Chamartín... y también que trabajes más por la vivienda pública", lanzó el partido que con IU y Podemos conforma Ahora Madrid.

La oposición criticó ese desencuentro público. El PSOE, socio de investidura de Carmena, volvió a pedir el cese de la edil. "Ya hay demasiadas muestras de la incapacidad de Arce para dirigir las Juntas de Distrito de Usera y Arganzuela, y más que hacer regañinas en público, creo que lo que toca es cesarla", dijo la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié. El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, calificó de "grotescos" los comentarios de Carmena: "Si es concejala desde hace tres años, ¿qué hace la alcaldesa ahora echándole esa bronca en público, diciéndole que tiene que recibir a los vecinos?", se preguntó. Por su parte, Ciudadanos cree que "no sirve que la reprimenda sea en público cuando lo que hace Carmena es mantener a Arce como concejala".

Mato y los presupuestos

En estos meses, Ganemos se ha ido distanciando cada vez más de la alcaldesa. Así ocurrió en sendas votaciones sobre política urbanística, como el desarrollo del norte de Madrid. Y ahora ese desencuentro se manifiesta en los últimos días útiles para aprobar los presupuestos de 2018, todavía en prórroga.

Este viernes, el anterior delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, militante de IU pero cercano también a Ganemos, volvió a echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de Carmena de tener a su grupo unido. Lo hizo en una entrevista en Madrid Diario, en la que dijo que no apoyará un presupuesto que emane del plan financiero acordado con Cristóbal Montoro. En este asunto, como en otros, la división interna del equipo de Carmena es creciente y posiblemente ya imposible de sanar, cuando falta un año y medio para las próximas elecciones locales y aún deben decidirse las listas electorales de 2019.