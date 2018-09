González y Aznar reivindican juntos la Constitución y piden lealtad

El debate completo entre Felipe González y José María Aznar. EPV

Felipe González y José María Aznar han reivindicado este jueves la Constitución como la garante del periodo de mayor estabilidad democrática y de progreso de la historia de España. Los dos expresidentes, del PSOE y del PP, se han declarado con orgullo defensores del "régimen del 78", denominación con la que Podemos se refiere a los impulsores de la Transición. "La Constitución nos ha dado el periodo de convivencia democrática más consistente y prometedor al menos desde La Pepa", ha afirmado González, en alusión a la Ley Fundamental de 1812, antes de insistir en que "hay motivos para celebrar" aunque haya otros para "la preocupación".

Los dos expresidentes se han reunido en un acto inédito organizado por EL PAÍS y la cadena SER, con el que se inaugura un ciclo de actividades con motivo de la conmemoración del 40º aniversario de la Constitución, que tendrán lugar en Barcelona, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela y Cádiz.

"Yo también la conmemoro y celebro como mi predecesor. Yo también me siento del régimen del 78", ha aseverado Aznar, que ha realizado un elogio de los dirigentes políticos que participaron en aquellos años. Aznar y González han incidido en el "consenso" que supuso la Constitución y el expresidente socialista ha mostrado su sorpresa por el hecho de que ahora se diga que es "imposible" alcanzar dicho consenso para modificar la Ley Fundamental. Los dos dirigentes han resaltado, además, que la Constitución "permitió" a España entrar en la Unión Europea.

"Era una Constitución con una gran aceptación frente a alguna de las verdades convencionales que se han ido asentando sobre el régimen del 78, del que me siento muy orgulloso", ha subrayado González. Como ejemplo ha citado la participación del 73% del censo de los habitantes de Girona, en el referéndum constitucional, con un apoyo del 93%, pese a "unas circunstancias de extraordinaria complejidad". "Alegar que tiene defectos de origen es un grave error. Si algo me queda en la vida pública es defender los valores democráticos de la Constitución, que con sus imperfecciones es lo mejor que nos ha pasado", ha sentenciado Aznar, para quien la generación de la Transición "lo hizo bien".

22 años de Gobiernos en 40 años de democracia

ampliar foto Felipe González (izquierda) y José María Aznar, este jueves en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. CARLOS ROSILLO

González, presidente de 1982 a 1996, y Aznar, su sucesor en La Moncloa hasta 2004, no solo son los presidentes con los dos mandatos más extensos al frente de España desde la restauración de la democracia. Entre ambos suman 22 años en la presidencia del Ejecutivo, como ha recordado la directora de EL PAÍS, Soledad Gallego-Díaz, que ha moderado el encuentro en el Colegio de Arquitectos de Madrid, colaborador del evento. “Esta es una conversación inédita entre dos políticos fundamentales en la historia de España que han gobernado 22 años de los 40 que tiene la Constitución que conmemoramos y celebramos”, ha observado la periodista. La moderadora ha recordado la trascendencia de momentos de la Transición, como el saludo entre el entonces presidente Adolfo Suárez y Dolores Ibárruri, La Pasionaria, en el Congreso de los Diputados del que salió la Constitución. "La gran virtud de la Constitución es que se pactó. En España no había tradición de pactos", ha señalado González en este sentido.

Frente a la posición de González, proclive a una reforma de la Ley Fundamental, Aznar considera que la prioridad es afrontar el desafío independentista en Cataluña. "La primera urgencia es el restablecimiento del orden constitucional porque tenemos un problema de secesión sin resolver. Exigir el orden constitucional, que no haya un golpe de Estado, es fundamental porque si no se quiebran las instituciones”, ha sostenido el expresidente del PP. González es partidario de reformar la Constitución en su título octavo, sobre la federalización. "Dejando claro la exigencia de lealtad y que ningún poder central deberá renunciar a la soberanía, que se va a mantener en la descentralización del poder, podría haber avances", ha expuesto el expresidente socialista, que no ha escondido su preocupación por la "fractura interna de Cataluña".

Política "a ras de suelo"

"El espacio del Parlamento se da para entenderse. Se dice que uno de los pactos del régimen del 78 es el bipartidismo... ¡Fue lo que decidió la gente; había 430 siglas diferentes, más que ahora!", ha apuntado González ante las dificultades para alcanzar acuerdos entre los grupos parlamentarios actuales. "Mi temor es que el debate sea demasiado a ras de suelo como para no ver el horizonte", ha remarcado. Aznar se ha mostrado de acuerdo: "Estamos demasiado a ras de suelo".

Al acto, patrocinado por Toyota Hybrid, han asistido dirigentes del Gobierno y del PSOE como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o Iván Redondo, jefe de gabinete del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por parte del PP han asistido referentes del partido muy vinculados a Aznar como Ana Botella, su esposa y exalcaldesa de Madrid; Pío Cabanillas, portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Aznar como presidente; y exministros como Ángel Acebes y Alberto Ruiz-Gallardón. También ha acudido la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. El encuentro ha contado con la presencia de Manuel Mirat, presidente de EL PAÍS; Alejandro Martínez Peón, consejero delegado de PRISA Noticias, y los exdirectores de este diario Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio.