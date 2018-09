Xavier Domènech dimite por sorpresa como líder de los Comuns

Xavier Domènech, diputado en el Parlament y líder en Catalunya de Podem y los Comunes, ha anunciado esta tarde por sorpresa su dimisión a través de las redes sociales. "En los últimos años os he podido acompañar asumiendo una responsabilidad pública por las que me he entregado a todos aquellos que creen en un proyecto colectivo absolutamente apasionante, pero ha llegado la hora de dejar paso", ha escrito Domènech.

La militancia de Catalunya en Comú había ratificado a Domènech y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como coordinadores generales de la formación el pasado mes de julio.

En els darrers anys us he pogut acompanyar assumint una responsabilitat pública que m’ha fet deurem a tots i totes aquelles que creuen en un projecte col·lectiu absolutament apassionant, però és hora de deixar pas. https://t.co/CCppAtjTa9 pic.twitter.com/5dz3Hr9ZQ7 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 4 de septiembre de 2018

Activista de larga trayectoria en los movimientos sociales y profesor universitario, Domènech (Sabadell 1974) dio el salto a la política institucional en 2015, cuando encabezó por Barcelona la lista de En Comú Podem al Congreso, con la que logró la victoria en Cataluña.

A finales de 2017, abandonó su escaño y encabezó las listas para el Parlamento catalán por Catalunya en Comú, obteniendo esta vez un discreto resultado al quedar al lograr solo ocho diputados y quedar en quinto lugar.