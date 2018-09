Pedro Sánchez: “La gente rica no paga el IRPF”

La subida del IRPF para las rentas más altas es un hecho para el presidente del Gobierno. "Mi planteamiento es que la gente rica no paga el IRPF, porque tienen las sicav, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades", ha asegurado Pedro Sánchez este domingo en una entrevista en La Sexta. Sánchez ha afirmado que el impuesto se subirá en el tramo de "los 140.000 o 150.000 euros", una decisión que, ha aclarado, es "fundamental" para Unidos Podemos.

La realpolitik se ha impuesto en la crisis que provocó la paralización de 400 bombas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez ha reconocido esta noche en una entrevista en La Sexta que finalmente primaron las relaciones con el reino de Oriente Medio. "Prioricé mantener las relaciones económicas y diplomáticas con Arabia Saudí y mantener los empleos de Navantia", ha afirmado el presidente del Gobierno sobre las corbetas comprometidas con Riad, uno de los aliados más estrechos de España en Oriente Próximo, con los astilleros gaditanos.

La desautorización de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la paralización de la venta de las bombas es otra de las últimas contradicciones y rectificaciones que ha realizado el Ejecutivo en sus pocos más de 100 días de gestión. Sánchez ha explicado cómo se produjo la sucesión de decisiones en el Ejecutivo. "La ministra traslada la voluntad de paralizar el contrato, que viene del anterior Gobierno y lo que quedaba pendiente era entregarlas. Cuando toma la decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en contratos y relaciones económicas. El mensaje que se lanza a Arabia Saudí es trasladar una imagen de que el Gobierno está en revisar la relación con este país. Fue una situación muy complicada", ha expresado Sánchez.

El presidente ha dado por zanjada la crisis que esta semana provocaron las sospechas lanzadas sobre el contenido y la autoría de su tesis doctoral de 2012. "No ha habido plagio, la tesis no me la ha escrito un tercero ni he tenido trato de favor. Hice mi tesis, la defendí ante un tribunal y mi trabajo académico se dio a conocer a través de artículos y un libro generalista", ha afirmado. El presidente del Gobierno ha insistido en que PP y Ciudadanos "están utilizando el ataque personal" y buscan "montar lío" por su "falta" de propuestas políticas.

La defensa de su tesis ha centrado la primera entrevista concedida por Sánchez en la peor semana del Gobierno, en la que su trabajo universitario ha sido cuestionado. Antes, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió por plagiar su trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos. "Defendí la gestión pública de la ministra y agradezco que haya un dado hacia atrás o al lado para no entorpecer la gestión del Gobierno (...) Este Gobierno asume y ejercita una enorme dosis de ejemplaridad", ha aseverado Sánchez. "Venimos de siete años donde nadie dimitía, donde el verbo dimitir no se conjugaba", ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que la composición del tribunal de su tesis "fue acorde a la ley". El coautor de los artículos que incluyó en su trabajo fue miembro del tribunal que la juzgó. "Que haya una persona que haya participado conmigo en un artículo no creo que tenga nada que ver con la capacitación y objetividad del tribunal”, ha sentenciado Sánchez, que no se querellará criminalmente contra los medios que afirmaron que había copiado su trabajo doctoral o que no lo había realizado, aunque su intención es presentar una demanda para "restituir" su honor si no rectifican.

Los cargos del partido y del Gobierno consultados, entre los que se encuentran miembros de la ejecutiva y líderes territoriales, coinciden en que si Sánchez tuviera algo que esconder ya habría salido a relucir por fuego amigo en los procesos de primarias en los que fue elegido secretario general frente a Eduardo Madina (2014) y Susana Díaz (2017). También se podrían haber utilizado en su contra en las elecciones generales de 2015 y 2016.

El presidente ha eludido entrar en la afirmación de Meritxell Batet en una entrevista publicada este domingo por EL PAÍS, en la que la ministra de Política Territorial y Función Pública cree que “sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña”. "Se hace una valoración política. No puedo hacer una afirmación... Tengo una opinión, pero soy el presidente del Gobierno y voy a defender siempre la autonomía e independencia de los jueces", ha observado Sánchez.