Trump y Macron rinden homenaje en Francia a los soldados muertos en el desembarco de Normandía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, conmemoran este jueves el 75 aniversario del desembarco en Normandía, gesta inaugural de la alianza transatlántica y de un orden internacional hoy en crisis. Trump y Macron tienen previsto pronunciar sendos discursos en el cementerio americano de Colleville-sur-mer, junto a la playas donde el 6 de junio desembarcaron las tropas estadounidenses y donde comenzó la liberación de Europa occidental del yugo nazi.



MÁS INFORMACIÓN FOTOGALERÍA | El desembarco de Normandía ceremonia internacional en Portsmouth (Reino Unido), se desarrolla este año en un clima enrarecido. Las diferencias entre los Estados Unidos de Trump y la Europa que representa Macron se extienden a la lectura que ambos dan al Día-D. Aquel día, unos 150.000 estadounidenses, británicos y canadienses, bajo el mando del general Dwight Eisenhower, asaltaron las playas de la Francia ocupada. Unido al ímprobo esfuerzo bélico de la Unión Soviética en el fente oriental, supuso el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial.



Macron ve en el desembarco en Normandía la piedra fundacional del multilateralismo y el orden liberal que hoy peligra, entre otros motivos, por el desinterés o desprecio de Trump. El aniversario del desembarco se celebra en un momento de tensiones entre EE UU y los países europeos por el futuro de OTAN. El presidente estadounidense ha llegado a amenazar con abandonar la organización militar, fundada en la posguerra mundial. Procedente de Reino Unido e Irlanda, Trump aterriza en Normandía, símbolo del sacrificio estadounidense por la libertad de Europa, con la bandera del ‘America first’, o América primero.

Encuentro con Theresa May



La jornada, para Macron, comenzó con una ceremonia con la primera ministra británica, Theresa May, para poner la primer piedra de un memorial británico en Ver-sur-Mer. Es uno de los actos oficiales de May antes de su anunciada dimisión como líder del partido conservador, este viernes. Y, de nuevo, el simbolismo del desembarco, en el que miles de británicos entregaron la vida en una operación que acabó con la expulsión de Francia del ocupante alemán, ofrece un contraste con con las tensiones por el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El presidente galo, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica Theresa May este jueves en Ver-Sur-Mer, Francia. Philippe Wojazer AP

Después de la ceremonia de Trump y Macron en el cementerio americano, ambos líderes mantendrán una reunión bilateral y un almuerzo en Caen, capital del departamento de Calvados. La reunión y el almuerzo serán el único encuentro diplomático —no únicamente de carácter memorial— de la efeméride. Hace cinco años, el 70 aniversario del desembarco fue la ocasión de una cumbre informal sobe Ucrania en la que participaron, además de los líderes galo y británico, presidente de EE UU, Barack Obama, su homólogo ruso, Vladímir Putin, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.

El tono es más apagado en 2019, uno de los últimos aniversarios en los que todavía habrá veteranos del desembarco en las playas de Utah, Omaha, Juno, Sword, Gold. El mar de cruces —y algunas estrellas de David— en el cementerio de Colleville-sur-mer son un testimonio de la permanencia de un vínculo profundo e indeleble, pese a todo.