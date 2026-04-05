Menú semanal de El Comidista (6 a 12 de abril)

Puedes cambiar el tipo de verdura, o poner menos ñoquis y más vegetales

Ñoquis con guisantes, albahaca y limón, alcachofas con ajo y perejil, rosbif y tarta acordeón: nuestro menú semanal acude a tu rescate post vacacional

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Después de las vacaciones –para los afortunados– toca volver a la normalidad también en la cocina. El menú de esta semana viene cargado de recetas con ingredientes de la temporada primaveral –alcachofas, espárragos, guisantes, fresas–, y son en su mayoría ligeras y fáciles de preparar. Recuerda que no tienes por qué seguir siempre todas las recetas al pie de la letra, puedes adaptarlas a tus gustos o a lo que tengas en la alacena o en la nevera dándole rienda suelta a tu creatividad.

Lunes 6 de abril

PRIMERO: ALCACHOFAS CON AJO Y PEREJIL

La hortaliza por excelencia de El Comidista está en su mejor momento, y con esta preparación puedes sacarle buen partido con el mínimo esfuerzo.

Más fácil, imposible Miriam García Martínez

SEGUNDO: ROSBIF

Más que una receta te ofrecemos un manual a prueba de torpes para conseguir el mejor rosbif que hemos probado, paso a paso y sin fallo posible desde la elección de la carne hasta que lo lleves a la mesa.

POSTRE: MOUSSE DE FRESAS Y ALBAHACA

Una técnica para integrar aire en nata, claras de huevo o una mezcla de ambas a la que daremos sabor con una combinación de fresas y albahaca. La dulzura la pone el almíbar.

Martes 7 de abril

PRIMERO: ESPÁRRAGOS BLANCOS CON SALSA CARBONARA

La salsa clásica italiana se puede utilizar también para acompañar verduras de todo tipo. Con unos espárragos blancos dorados en la sartén queda de maravilla.

Dime si ahora no quieres ponerle carbonara a todo... Claudia Polo

SEGUNDO: ÑOQUIS CON GUISANTES, ALBAHACA Y LIMÓN

Una receta candidata a plato único en la que la salsa a base de yogur y queso envuelve verduras y pasta al dente, con un toque cítrico y de hierbas aromáticas.

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: NARANJA

Sentimos decirte que las naranjas no curan los resfriados, pero siguen estando bien ricas.

Miércoles 8 de abril

PRIMERO: CREMA FRÍA DE LECHUGA Y LIMÓN

Rápida, ligera y fresquísima: esta receta es perfecta para cuando el calor aprieta y para aprovechar esa lechuga que te mira desde el cajón de la nevera con cara de pena.

SEGUNDO: SÁNDWICH DE HUEVO

El sándwich de ensaladilla de huevo es un clasiquísimo de la cocina de Estados Unidos y Reino Unido –egg salad sandwich–, y de la de Japón –tamago sando–. Nuestra versión es fácil y deliciosa.

A la izquierda, el de pollo; a la derecha, el de huevo Julia Laich

POSTRE: PROFITEROLES DE NATA Y CHOCOLATE

Un postre clásico que consta de una masa ligera y aireada rellena de nata montada dulce y bañada con salsa de chocolate. Lleva algo de trabajo, pero el resultado vale -mucho- la pena.

Jueves 9 de abril

PRIMERO: GUISANTES CON YOGUR Y ACEITE PICANTE

Se puede comer tal cual como primer plato o añadirle un huevo escalfado para convertirlo en una comida completa, pero es innegociable acompañarlo con un buen pan para untar en la mezcla de yogur y aceite.

Les puedes poner un huevo pochado, queso -como hemos hecho nosotros- o tal cual Mònica Escudero

SEGUNDO: CABALLAS CON LIMÓN Y CEBOLLETA

Lo más trabajoso del plato es quitarle las espinas al pescado. Siempre lo puedes servir con ellas, pero renuncias al gustazo que proporciona tomarlas limpias.

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: FRESAS

Si solo se te ocurre comerlas solas o con yogur, te estás perdiendo muchas de sus posibilidades.

Viernes 10 de abril

PRIMERO: CREMA FRÍA DE ESPÁRRAGOS VERDES

Inauguramos la temporada de primeros platos frescos con esta receta ligera: la cremosidad se la dan unos anacardos previamente remojados, así que también es vegana.

SEGUNDO: PIRIÑACA CÁNTABRA

¿Qué fue antes, la piriñaca cántabra o la andaluza? Intentemos desentrañar este misterio mientras disfrutamos de ambas cuando aprieta el ‘caloret’.

POSTRE: TARTA ACORDEÓN

¿Hasta el gorro de platos virales que prometen mucho y acaban siendo una birria? Prueba la ‘crinkle cake’, una tarta fácil y deliciosa que te reconcilia con la cocina de las redes.

05:39 Tarta acordeón: la receta dulce de internet que realmente funciona | EL COMIDISTA Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Sábado 11 de abril

PLATO PRINCIPAL: PATATAS ENMASCARADAS

Nada puede salir mal en este plato típico del interior de Cataluña, donde el tubérculo se mezcla con butifarra negra y panceta sofrita con ajos.

Ligerito ligerito no es Miriam García Martínez

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: POMELO

Pobre pomelo, relegado desde los años ochenta a la categoría de desayuno de dieta por su punto amargo y su ligereza. ¿Lo has probado asado?

Domingo 12 de abril

PLATO PRINCIPAL: SALTEADO DE POLLO CON VERDURAS

Hacer un salteado es la cosa más sencilla del mundo, pero para que el resultado no sea un pollo seco y unas verduras blandas hay que respetar unos cuantos pasos. Aquí va una receta infalible.

POSTRE: COMPOTA DE MANZANA

No importa si usas rojas o verdes: la receta te quedará tierna, dulce y suave sin ningún tipo de esfuerzo. Puedes servirla como postre o como guarnición.

Dulce y tierna Julia Laich

El producto de la semana

YEMAS DEL TAJO O DE RONDA, EL DULCE CENTENARIO CUYO SECRETO ES LA SENCILLEZ

Con una receta básica base de agua, azúcar y huevo, cada pastelería de la ciudad malagueña añade su toque especial en este bocado con más de un siglo de historia.

Unas bolitas dulces con historia Nacho Sánchez

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