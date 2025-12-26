Los mejores restaurantes de 2025: la lista de favoritos de El Comidista

La recopilación de restaurantes, bares o tabernas que más nos han hecho disfrutar este año incluye opciones para todos los presupuestos, gustos y ocasiones

Fieles a su cita anual, los mejores restaurantes del año para el equipo de El Comidista ya están aquí. Sitios en los que se come bien, da igual el formato: bar de barrio, pizzería, casa de comidas de toda la vida, restaurante de alto vuelo, bocatería que lo borda o un puesto de mercado donde una barra es suficiente para ser feliz. La temporada gastronómica vuelve a dejarnos un buen puñado de alegrías, y los comidistas las queremos compartir.

La lista la integran establecimientos que nos han dejado huella en este 2025, primero por el sabor de sus platos, pero también por el mimo puesto en las elaboraciones o en la atención a quienes vamos a comer. Nace de las andanzas gastronómicas de nuestros colaboradores, periodistas y expertos. Por desgracia no está cubierta toda la geografía española con todas y cada una de sus provincias: no somos gourmets adinerados de los que recorren España saltando de restaurante en restaurante, nuestro radio de acción tiene sus límites y de momento tampoco tenemos licencias para viajar en el metaverso. Aún así hemos recorrido lo suficiente como para elaborar una buena selección.

MADRID

Arrancamos en la capital del reino con una joya de Carabanchel. Con su buen hacer y su ausencia de tontería, La Capa superó las expectativas del Querido Líder comidista, Mikel López Iturriaga: “Pensé que iba a ser otra neotaberna con ínfulas de las que se estilan tanto en Madrid o Barcelona, y me encontré con una casa de comidas de verdad que me hizo disfrutar a lo grande. Hacen comida española tradicional con algunos giros novedosos muy bien pensados, y no se quedan en las propuestas omnipresentes en otras partes. Me encantaron los huevos fritos con kokotxas, los caracoles y la lengua, y agradecí infinitamente las buenísimas recomendaciones de vinos”.

Los huevos fritos con kokotxas de La Capa. Álvaro García

Seguimos con un establecimiento que este año estrenó local en la capital tras mudarse desde Illescas, Toledo. Se trata del Ancestral, que con mucho entusiasmo recomienda Miriam García tras haber celebrado allí su aniversario. La gastrónoma y home economist explica que en este restaurante sirven “una reelaboración moderna de la cocina tradicional manchega”, y destaca especialmente el plato de oreja suflada con limón que “estaba de muerte”, recuerda suspirando.

López Iturriaga también subraya las bondades de un establecimiento particular en Malasaña dedicado a hacer bocadillos: “Con contadas excepciones regionales (Comunidad Valenciana), el bocata en España se ha entendido históricamente como comida rápida de último recurso”, señala. “Pistola pone algo más de mimo y trabajo en esta preparación, y sus bocadillos verdes –con calabacín a la plancha y berenjena rebozada–, de filete ruso con pimientos de Padrón o de guiso de calamares con chipirones fritos, son un ejemplo de cómo convertirla en un festín”. Importante punto a favor: su pan está bueno y a la vez es amable con las bocas delicadas.

Larga vida a los bocadillos bien hechos El Comidista

Si hay alguien en este espacio comidister con propiedad para hablar de la pizza es la divulgadora gastronómica nacida en Italia Anna Mayer. Y como tal, asegura que en este local de Chamberí se come una “pizza napolitana ligera, sabrosa y con el punto perfecto de mozzarella”. ¿Capito? También aconseja probar la frittatina di pasta, mezcla entre croqueta y supplì, –croqueta de arroz típica de Roma rellena de queso o carne– que; dice, justifica por sí sola la visita.

De Italia al sur de Asia sin salir de Madrid. Si quieres conocer la cocina blangladesí apúntate la otra recomendación de Anna Mayer, y acércate a este restaurante situado en Lavapiés. “Guisos de legumbres, buñuelos de lentejas y panes planos. Platos honestos con precios bajos (comimos por 8,50 euros por persona)”. Su comida es “sencilla, auténtica y con alma comunitaria”, explica la gastrónoma.

Del Madrid multicultural, Salomé García trae a escena la parrilla argentina de Buga Bar. “Por varias razones. De entrada, porque un lugar que añade a su nombre la coletilla de Food Fighters merece, como poco, una oportunidad” dice. Aquí la carne se trata con toda la devoción y respeto que Esteban, como buen argentino, siente por este alimento. Carnes de La Finca hechas a la brasa y presentadas sin artificios, en su punto y con su sal en escamas generosa. “El entrecot y el tartar son ideales para quienes buscan la ración adecuada; para carnívoros irredentos, el T-Bone o el Tomahawk con sus cuatro semanas de maduración”. El restaurante está en Rivas-Vaciamadrid, “pero a dos minutos de la estación de metro Rivas Futura y con generosa zona de aparcamiento cercana. Que es bastante más de lo que te vas a encontrar si te da por ir a Ponzano y por bastante menos que en cualquier sitio en el centro de Madrid”, acota Salomé.

Empezó por un flechazo a través de las redes sociales y terminó en una declaración de amor. Nuestra compañera, Helen Santiago, presentadora y guionista, confiesa que la primera vez que visitó el restaurante lo hizo seducida por sus fotos en Instagram. Temió haber “caído en la trampa de la viralidad”, pero sin embargo gozó “como una niña pequeña su anguila sobre huevo y arroz”, un plato que se presenta con el nombre de Unagi Tamago Don. “Somos muchos los amantes de este pescado tan especial y aquí te lo sirven del tamaño de un brazo. Hay que pedirlo para compartir, no exagero”.

Anguila sobre huevo y arroz de Katsu Helen Santiago

BARCELONA

Viramos hacia la costa mediterránea, más concretamente a Barcelona. Allí el periodista Òscar Broc destaca Ostería Borbotta, uno de los estrenos de este año. “En teoría predican la buena cocina toscana y, como no he estado en la Toscana en mi vida, tendré que creérmelo”, confiesa. “Lo que sí sé es que trabajan con finura y mucho amor”. Les sale una cocina escandalosamente placentera en la que destaca, sobre todo, la pasta. “En este sitio he comido mis primeros gnudi, unas bolitas de espinaca y ricota brutales. Me dejó muy loco también el plato de pappardelle con ragú de jabalí, si mal no recuerdo: qué gozada. ¡Y los ñoquis con setas, por el amor de Dios! Muy bien también el apartado de entrantes y vinos italianos. Ah, el calamar el con ‘lardo’, cuidadín con él”, advierte.

Otro favorito de Broc es el Somsis, del hijo de los propietarios del legendario Casa Mari y Rufo. Está en el Gótico y es una “marisquería desenfadada con productazo”. “Tiene una auténtica maestra sensei en la plancha que le encuentra el punto perfecto a las gambas de Vilanova, ricas hasta decir basta, o al rodaballo. Todo lo que hacen es puro disfrute. Por ejemplo, el brioche con anguila (ahumada en la mesa) es un bocado muy peligroso; o las vieiras con torrezno, que deberían llevar dos rombos. La ventresca de atún es una de las más cremosas que he probado este año”, cierra.

Tal como afirma y con razón Mikel López Iturriaga, a pesar de la cercanía geográfica y cultural no es fácil encontrar buena cocina balear en Barcelona. Por suerte está el Magatzem, “para disfrutar con algunas maravillas de las islas como el tumbet, las berenjenas escabechadas, el flaó o el pa amb oli de pilotes (albóndigas) con salsa de tomate y queso tierno son excelentes, y -sorpresa en el barrio de Gràcia- se venden a precios razonables. Uno de los mejores descubrimientos de este año”, zanja el jefe de todo esto.

El mandamás comidista selecciona otro establecimiento en Barcelona que lo peta. “Fundado en 1978, el Casi fue durante décadas el proyecto de Casimiro Montes, quien, al jubilarse a finales de 2024, decidió no dejar que su bar se transformara en otro local de brunch, otra franquicia de hamburguesas u otro despacho de cafés de especialidad”, celebra Mikel Iturriaga. Así que “lo traspasó a una familia del barrio que continúa su legado: Elisabet Prat y sus hijos, Esteve (22) y Martí Cañas (21), sirven platos como tortillas, libritos, garbanzos con butifarra, cap i pota y otras joyas de la cocina de siempre, y lo más importante, mantienen el espíritu: ofrecer menús del día caseros, abundantes y bien cocinados a precios populares”.

07:40 El bar de menús que dijo “no” a la gentrificación | EL COMIDISTA Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Metl, que significa “agave” en náhuatl, es un proyecto que empezó como pop-up y acabó cuajando en pequeño restaurante, explica López Iturriaga para introducir su otra recomendación del año en Barcelona. “Juan Pescador y Oriana Abzueta hacen cocina tradicional mexicana sin topicazos y con un punto de refinamiento que destaca –y mucho– sobre la media. Los tacos veganos y de pescado son un espectáculo, lo mismo que el aguachile o el pollo con mole. Un lugar que pone de manifiesto el buen momento de la cocina mexicana en Barcelona, con otros sitios tan recomendables como Bronco Moreno, Costa Pacífico o Etl, la nueva aventura de Pescador y Abzueta”.

Este pequeño y joven restaurante, instalado en el Port Balís, esquiva la previsible carta marinera y apuesta por una propuesta heterogénea. Al frente de los fogones, está la cocinera argentina Lucia Cudola que domina tanto la carne como con los arroces, las verduras o los pescados. El arroz con rabo de vaca es inolvidable, con la carne desmechada y melosa que se deshace e integra en la cazuela. Las costillas de cerdo a baja temperatura tienen el punto perfecto, y la calabaza laqueada con base de labneh cítrico y chimichurri es el preludio ideal para una comida frente al mar. Pero lo que me robó el corazón fue la torrija, con una textura cremosa y un sabor con muchos matices. Y eso que no soy de postres.

Los platos de Filo per la cuina Daniela Santos

La carta de este restaurante pivota alrededor del pescado y los frutos del mar crudos, a la plancha, fritos o rebozados. Nuestra editora Mónica Escudero lo tiene entre sus favoritos del año porque “la calidad de la materia prima es buenísima y los precios más que razonables”. Destaca “la lubina en adobo –que presentan entera, crujiente, acompañada de limón y mayonesa aromatizada–, los calamares y el rape a la romana; que no sé cuánto hacía que no veía este tipo de rebozado bien hecho al momento fuera de casa, me parecieron buenísimos”, comenta. Recomienda además “la tortilla de bacalao con pilpil de sus kokotxas y acompañamientos como la patata aplastada, ensaladas de proximidad y temporada, y un menú del día que por 18,90 euros, con esa calidad es difícil de encontrar”.

En el otro extremo de las modas que fagocitan la restauración, están los restaurantes familiares que perduran inmutables. Para Myrto Kalle: “Bocatti es un viaje en el tiempo, de esos lugares que ya casi no existen: una marisquería familiar donde el producto manda y el trato se hereda. Aquí no hay artificio: las kokotxas brillan, los chanquetes con huevos fritos te reconcilian con la vida, y el marisco llega a la mesa con el punto justo de cocción”. Lo lleva toda la familia, y eso se nota: hay un orgullo silencioso en cada plato y una cortesía de las de antes. “Sí, es caro, pero también es uno de esos homenajes que se justifican solos”.

VALENCIA

“Los arroces de Manu Yarza que son impecables y, por sí solos, justifican la visita a su restaurante en Valencia”, afirma Mikel López Iturriaga. “Para disfrutar del arroz del senyoret, la paella valenciana o el arroz al horno hay que reservarlos con antelación, pero su propuesta no se queda ahí: el local también ofrece una cuidada selección de platos de verduras, pescados y carnes, como la ensaladilla rusa, el calamar a la plancha o la titaina, una especie de pisto típico en El Cabanyal. Una cocina que respeta la tradición mediterránea, la reinterpreta con sensibilidad contemporánea y se permite algún guiño al recetario del norte de España”.

Manu Yarza, luciendo pescado. Yarza

“En Levante Benisanó confirmé una verdad universal: si el arroz no huele a humo, lo siento, pero eso no es paella”, dice nuestra compañera Esther Martínez, erudita de la coctelería viejuna y mucho más. Para fundamentar su afirmación anima a visitar “el famoso ‘templo’ de la paella valenciana, donde la familia Vidal lleva más de 50 años haciéndola, y donde manda el campo (las verduras son de su propio huerto). Rafael Vidal incluso exportó la liturgia hasta el Mercado Little Spain de Nueva York para enseñar como se hace la paella”, comenta. “Probamos la versión clásica, con pollo, conejo, garrofó y ferraura, y un socarrat que debería tener denominación de origen”. Encontrarás un menú de fin de semana por 35 euros con tres entrantes a escoger, pero “no te pierdas l’esgarraet, una paella y un surtido de postres artesanos”. Para Martínez, si quieres entender por qué en Valencia discuten más por la paella que por el fútbol, este es el lugar.

Situado en pleno barrio de Russafa, este restaurante ha sido el descubrimiento del año para la periodista Mariola Cubells. “Ya conocía Fierro, ya conocía Maipi y ya conocía Doña Petrona, que son las otras tres apuestas de esta pareja, Carito y German”. Le faltaba La Oficina. “No hay que perderse el pescado a la brasa, cualquiera de ellos –he probado tres distintos– y cada cual mejor. Ni tampoco los postres míticos, como la torrija con leche de oveja o su versión de la Red Velvet”. A tomar nota.

A Cubells también le gusta la comida mexicana, así que en su selección no podía faltar el Clementina Bar, según nos cuenta. “Hay mexicanos y mexicanos, y Clementina es de los de verdad”. Está en el barrio del Cabanyal, lo llevan Marta y José Luis, naturales de México, y hacen una cocina lejanísima a lo que te esperas del estereotipo de esa gastronomía. “Ellos son una delicia en el trato, el local es amplio, con terraza, luminoso, confortable. Saben combinar bien el mezcal con todo lo demás”, afirma. Si quieres viajar a México sin cruzar el océano, ya sabes por dónde empezar.

No nos podemos ir de Valencia sin mencionar otro de los establecimientos del año para Cubells, en un enclave especial. “Además del local Ultramarinos Huerta en el Eixample, Oscar y Pepa han abierto sucursal en el mercado gastronómico Mercader”, al lado del Cabanyal. Allí ofrecen lo suyo de siempre, de manera más informal pero tan suculento como en la sede principal. El local es bonito, y es uno de los pocos del mercado que permite estar sentado y esperar el servicio. “Cualquier cosa que pidas estará bien, pero a mí el bikini de jarrete con queso Mahón, cebolla caramelizada y mahonesa amostazada siempre me va a parecer una buena opción”, zanja.

ZARAGOZA

“El sitio al que más he ido en Zaragoza: un bar que abrió hace un año y se ha convertido en mi sitio de picoteo y cena favorito”, dice Claudia Polo. “Guisan todo casero, patatas fritas perfectas, buenas tapas –empanadilla, tortilla, croquetas– y platos del día siempre bien hechos: guisos, escabeches, arroces, algo de casquería. Tienen además siempre una selección de vinos interesante y ellos son un cielo”. Además, el precio es más que razonable: picando un par de cosas. con una copa de vino, sales pagando 15 euros por cabeza.

SEVILLA

Lakshmi Aguirre nos habla del restaurante Leartá, donde Rita Llanes y Manu Lachica practican una cocina sensible y delicada. “Son jovencísimos, pero demuestran buena mano reinterpretando recetas tradicionales andaluzas para llevarlas a otro lado, uno más contemporáneo, pero con sentido”. Brotes verdes en una ciudad que en lo gastronómico le cuesta desvincularse de su tradición. “Tienen solo un menú degustación (12 pases, 84 euros) que varía muchísimo y una buena colección de botellas que una sala simpatiquísima defiende con soltura. Yo me enamoré de su leche de oveja cuajada con savia de la lechuga, de un guiso de pipas de girasol en caldo de cordero y de un pimiento rojo relleno de chocos fino filipino”.

Lakshmi Aguirre también menciona a los cocineros Jesús León y Fátima Villanueva que “han removido las bases de la cocina sevillana con Sr. Cangrejo, en el barrio del Arenal. Menú que cambia cada día, platillos que combinan técnicas de autor con una cocina más desenfadada que encuentra su eje en la tradición andaluza”. Sus garbanzos con langostinos, su versión de espinacas a la crema o el virrey de temporada con un adictivo pilpil de sus jugos y de bilbaína (con un punto perfecto de cocción) son para enmarcar. “Aquí la cocina es un juego que también se disfruta en los vinos: más de 300 botellas por copa. Para volver y volver”, recomienda Aguirre.

Miembros de la secta de la croqueta, Helen Santiago dice que en la capital hispalense hay un sitio para vuestra peregrinación. “Es cierto que en nuestro país las hay de todas las formas y texturas; pero, en serio, las croquetas de allí son otro nivel de cremosidad”. Cada vez que vuelve, tiene que pasar a fichar, confiesa.

Las croquetas de Casa Ricardo Helen Santiago

MÁLAGA

Lakshmi Aguirre destaca al Alita malagueño: “Una forma de definirlo sería como un bistró francés a la andaluza, por la cocina, por el local, por el ambiente que Álvaro Salido y Tatiana Carvajal consiguen generar en su pequeño espacio”. En él, sirven recetas locales con algunos giros –vienen del Kava de Fernando Alcalá, en Marbella– “como un ajoblanco con limones fermentados, espárragos blancos, yema curada, oloroso y torreznos o su pan de gambas al pil-pil (realmente un tartar) y algún que otro plato viajero como su berenjena ko pha ngan”. Vinos de la tierra y cañas bien tiradas, con posibilidad también de tomar el fresco en su terraza.

Rubén Galdón pone en la lista a este restaurante del estrellado Dani Carnero, quizás el más informal, pero con la esencia malagueña que le da a sus propuestas. “En una Málaga gentrificada gastronómicamente, es de agradecer que haya lugares como La Cosmo en pleno centro de la ciudad. Me enamoraron la ensaladilla a la que le mete merluza y judía verde, el mollete de steak tartar y el puerro con yema y Grana Padano en plan carbonara. Platos originales con un giro siempre interesante”, concluye.

La ensaladilla con merluza y judías de La Cosmo Rubén Galdón

CÁDIZ

En Cádiz, Helen Santiago le ha puesto alcachofa comidista a este restaurante porque “versiona platos clásicos de la zona con un punto súper moderno”. “Flipé con el brioche de atún rojo con huevo de codorniz, pero mis amigos aún sueñan con el sandwich de lomo en manteca con virutas de Payoyo. Suena bien y sabe mejor”.

A CORUÑA

“Un local que me ha enamorado este año y se ha convertido en uno de mis favoritos es Mestiza -cuenta Andrea Nuñez Torrón-Stock, un pequeño restaurante casero mexicano donde he probado los chilaquiles más ricos con huevo que he tomado en mi vida”. Siempre repite porque “tienen un guacamole de infarto, salsas caseras como la picante de cacahuete que son una gozada y precios totalmente populares”. “Además, son encantadores y te hacen sentir como en casa”.

Anna Mayer admira el trabajo de la chef Lucía Freitas. “Ella ha conseguido que cada menú sea una experiencia que se disfruta sin prejuicios. Un menú delicado, lleno de verduras y sabores no obvios. Para mí, en Galicia, uno de los que justifican el viaje (cuesta 125 euros más bebidas)”.

Ruben Galdón lo tiene clarísimo Gunnen ha sido para él “la mejor experiencia gastronómica del año”. En este establecimiento de A Coruña, “el cocinero, Chechu Rey, disfruta deconstruyendo la gastronomía y volviéndola a construir jugando con la física”. Literalmente, cada plato es una virguería técnica con productos de primera que él te describe con una pasión que hacía tiempo que no veía en un restaurante. “Todo en un pequeño local con solo tres mesas para comensales disfrutones y con una carta en constante evolución: no me borro del paladar el tendón de navaja con emulsión de arbequina o el bogavante con gelificación de su cabeza y pinzas”.

LUGO

“Sin perder de vista si perfil tradicional, en los últimos años el restaurante ha dado un paso más en cuanto a producto y bodega, con lo que hoy sirve para quien quiera comer algo más rápido y tradicional, como para quien quiera bucear en materias primas más especiales y en una cocina de corte ligeramente más actual”, dice el experto gastrónomo Jorge Guitián de esta casa de comidas. Antón Castro está al frente de este establecimiento familiar y es la tercera generación. Jorge nunca se pierde sus pescados al horno, “son monumentales”, zanja sin discusión.

Los platos de Casa Gaibor Jorge Guitián

ASTURIAS

Un clásico de Gijón al que va siempre Rubén Galdón: “Pero la clave de este año ha sido que la mayor experta en steak tartar, mi sobrina Carlota de 11 años, ha determinado que el que comió en El Cencerro es el mejor. Y estoy de acuerdo”, nos dice. “Viviana, la cocinera, maneja una carne de primera –ojo a su menú degustación– y elabora con destreza y gusto maravillas como la ensaladilla de centollo con kimchi y pulpo o el ceviche de atún rojo. ¡Y tiene vinazos!”.

CANTABRIA

“Pocos planes mejores que un atardecer en verano desde su galería mientras te zampas una ración de croquetas de cachón en su tinta, como llamamos en Cantabria a la sepia”, explica Rubén Galdón de este local con vistas a la playa de la Arnía. “También son imprescindibles sus anchoas, los pescados del día, siempre de primera, y su guiso marinero, que no siempre tiene los mismos ingredientes. Bueno, bonito y barato”. Todo dicho.

GUIPÚZCOA

Un bar de vinos con cocina en el corazón del Boulevard, justo en la línea que une el Centro con la Parte Vieja de San Sebastián. Nuestro experto Jorge Guitián destaca sus propuestas de mercado “con bastante presencia vegetal, tan apetecibles como las zanahorias asadas con queso fresco, almendras y vinagreta de anchoas, los raviolis de ricota con setas y mantequilla tostada, o la remolacha asada con garbanzos, y velo de papada ibérica”.

Raviolis con setas y mantequilla tostada de Arenales Jorge Guitián

En el barrio de Gros, muy cerca de la Playa de Zurriola, este local conquistó el paladar (y el bolsillo) de Anna Mayer este 2025. “Platos sencillos y sabrosos, verdura muy bien tratada (guisantes con guanciale, espárragos con nísperos y requesón). Tuvimos una cena ligera y feliz por 20 euros por persona. Lo recomiendo para quienes valoran la cocina honesta y bien hecha”.

Claudia Polo recuerda Sa Taula como un local pequeño ocupado por una única gran mesa de madera para 10 comensales donde “Carlos Guijarro y Manel Galve hacen que te sientas como en casa dándote de comer uno de los menús más especiales que he probado este año”, dice. “Platos de temporada, alejados de modas o tendencias, muy elegantes y a la vez sencillos. Elaboran todos sus embutidos ellos mismos, también los patés, los fermentados: es una experiencia preciosa y deliciosa”.

“También soy muy fan de La Gresca”, cuenta la divulgadora Claudia Polo sobre este restaurante en el barrio de Amara. De hecho, este bar lleva ya abierto un par de años, pero considera que ahora “están en su mejor momento: Didac cocina muy rico; salsas curradas, buenos fondos, guisos, producto de temporada. No dejo de ir si paso por la ciudad”.

VIZCAYA

En España no es habitual combinar pasta con legumbres en un mismo plato, por eso la comidista del país del espresso, Anna Mayer se alegró tanto al encontrar “pasta e fagioli en carta” en este restaurante italiano en el barrio de Abando. “Hay un trabajo muy técnico sobre la pasta, guisos cuidados y sabores italianos en pleno Bilbao. Se come bien por unos 30 euros por persona”, asegura.

NAVARRA

Llegamos a Tudela, “zona que atrae visitantes por su fastuosa huerta, y en el Mesón Julián se aprovecha esa circunstancia sin hacer ascos a la carne”, nos cuenta Mikel López Iturriaga. “Los excelentes espárragos, alcachofas y menestras –solo en temporada– conviven en plácida armonía con las costillicas o las manitas de cerdo rellenas, en un local que ha sabido actualizar con respeto la mejor cocina de la región. Punto extra: la amabilidad y cercanía del servicio”.

BALEARES

“Todo en este restaurante tiene un aire sencillo, cercano y familiar, y para mí comer allí fue una de las experiencias más reconfortantes de 2025”, explica Mikel López Iturriaga. “Miceli no tiene carta: en una apuesta radical por la cercanía y la temporalidad, el menú se prepara cada día dependiendo de lo que la chef Marga Coll y su equipo hayan encontrado en el mercado de Inca. Con sus recetas de raíz mallorquina, con leves toques de modernidad pero sin filigranas culinarias innecesarias, se te enamora el alma más que a la Pantoja”. Se pueden elegir platos, pero el boss recomienda el menú degustación de 58 euros.

Mallorquina de raíces andaluzas, Irene Martínez abrió hace poco un restaurante en pleno barrio de Santa Catalina en Palma de Mallorca, en el que se respira Japón, país en el que la cocinera pasó un buen tiempo trabajando, cuenta Lakshmi Aguirre. “De esa mezcla de coordenadas nace la carta de NUS, a la que cada día se le añaden platos nuevos de temporada”. Son pases pensados para compartir, aunque da dos opciones de menú degustación con muy buena relación calidad-precio (Mijilla, 55 euros y Pechá, 70). “Sus wontons de porc negre, la empanadilla de gamba roja, el rabo de buey a la royale o su tortilla con kimchi dan buena cuenta de su destreza. Aquí el pan es un mantou, un panecillo chino como una nube”. Local acogedor, cocina a la vista y disfrute máximo. “No va de nada, y eso, dados los tiempos que corren, cuenta”, reflexiona Aguirre.

GIRONA

En la comarca del Empordá, entre la costa Brava y los Pirineos, la cocinera griega Myrto Kalle nos habla de un restaurante especializado en la gastronomía de su país como uno de sus favoritos del año. “Dimitris ha logrado traer el espíritu griego al corazón del Empordà con una naturalidad desarmante. Su cocina combina el sabor mediterráneo con un punto casero y elegante a la vez”, dice su compatriota. Recomienda el “kefalotyri –queso saganaki rebozado con dulce de uvas, crujiente por fuera y tierno por dentro– que es un bocado memorable”, pero también “el moussaka, ligero y perfumado, o un gyros reinventado que conserva el alma callejera del original, pero con una presentación y un sabor de alto nivel”.

Trazamos una ruta hacia las tierras volcánicas de la Garrotxa en Els Hostalets d´en Bas donde Myrto Kalle nos señala el restaurante L’Hostalet. Aquí “la cocina tiene apellido: Colom. Josep (padre) y David (hijo) cocinan a dos tiempos y una sola pasión. El primero se mueve entre las raíces –ese milhojas de patata con butifarra de perol y salsa de ceps es pura lujuria otoñal–, mientras el segundo aporta ligereza, técnica y matices”, dice la cocinera afincada en Girona. “El local, una antigua carnicería con bóvedas de piedra, conserva los ganchos donde antaño colgaban las canales: historia, oficio y fuego lento. Los ñoquis con chicharrones y queso Serrat o la carrillera con ratafía y compota de manzana son platos que definen una comarca entera. Tradición, territorio y talento, todo servido sin pretensiones”.

En la misma región, la cocinera comidista asegura que las pizzas de Gasparric merecen un viaje a la Garrotxa (por algo se ha colado entre las 50 mejores pizzerías de Europa). “Su secreto: masa viva, fermentación larga y respeto absoluto por el producto. La Marinara 2.0 es una obra maestra minimalista; el tomate, el ajo y el orégano dialogan como si fueran de familia. Pero lo que enamora es el equilibrio: nada sobra, nada falta. Comer aquí es entender que la pizza puede ser alta gastronomía sin perder la sencillez”, asegura Kalle.

CANARIAS

“Mi recomendación es La Puipana” comenta nuestra compañera Julia Laich. “Es un restaurante de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en el que comí una carrillera muy melosa con puré, pescado fresco tratado con la técnica y cuidado que merece, muy buenas croquetas –quedaron en mi memoria unas de huevos rotos con mayonesa de chorizo– y un postre con yogur de cabra”. La materia prima es de cercanía, tienen vinos canarios en la carta; gran punto a favor, y el trato es muy amable. “El sitio es tranquilo y perfecto para huir de los lugares turísticos que por desgracia abundan cada vez más en las islas y que no le hacen justicia alguna a la gastronomía del archipiélago”, apunta Laich.

Sigue a El Comidista en Youtube.