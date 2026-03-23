Madrid y Barcelona: el libro que explora dos formas distintas de ser metrópolis

Vistas de Barcelona (con la torre Glòries en primer plano) y Madrid (con el Pirulí y las Cuatro Torres al fondo).

¿Qué condicionantes territoriales y orográficos tenían de partida las ciudades de Madrid y Barcelona? ¿Cómo han evolucionado demográficamente o económicamente? ¿Qué retos afrontan para superar las desigualdades o la crisis de la vivienda? ¿Se tomaron decisiones políticas erróneas en el pasado que todavía arrastran en cuestiones como la densidad urbana? Son asuntos que plantea Barcelona/Madrid, por un diálogo crítico, un libro que acaba de publicar la histórica Universidad Federico II de Nápoles, y que firman el geógrafo barcelonés Oriol Nel.lo y el arquitecto madrileño Agustín Hernández Aja.

Es un ejercicio que busca superar el rifirrafe político o ciudadano con un estudio comparado de la evolución social y urbana de las dos ciudades. Planteado como un diálogo entre ellos dos sobre de dónde venimos, cómo han crecido ambas urbes, cómo se han gobernado y qué desafíos afrontan, incluye también artículos de expertos o protagonistas de actuaciones realizadas en las dos ciudades. Y se cierra con 26 dobles páginas, con infografías del geógrafo Joan López que plasman con enorme claridad las dos realidades. El libro, en italiano (lo publicará en breve Tirant lo Blanch), se presentó el pasado viernes en Barcelona en la sede del Plan Estratégico Metropolitano (PEMB). En Madrid, se presentará el día 25 (12.30 horas) en la Escuela Superior de Arquitectura.

El geógrafo barcelonés, especialista en ordenación del territorio y segregación urbana, Oriol Nel.lo señala que el volumen “permite aterrizar la confrontación de las dos ciudades: de un plano que suele ser simbólico o político, a realidades concretas”. El libro detalla la evolución física de las dos realidades metropolitanas, de su población, de las oleadas migratorias, la actuación de la administración a través del planeamiento urbanístico, y analiza cuáles son sus retos en materia de desigualdades, vivienda o movilidad. Además de hablar de la estructura de gobierno de las dos urbes y “cómo la organización ciudadana y las políticas públicas tienen resultados distintos”.

También constata que el poder público local tiene limitaciones y que dinámicas globales como la financiarización de la economía o las plataformas de internet pueden poner la vivienda, las relaciones laborales o el turismo patas arriba. Durante la presentación, Nel.lo y Hernández Aja (que describió los diálogos como “paseos biográficos de las dos ciudades”), señalaron también el papel de los movimientos vecinales en la realidad de ambas urbes. Las que siguen son algunas de las infografías del volumen.

La llanura de Madrid, pendientes del 20% en Barcelona

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

La posición y orografía de las regiones metropolitanas de Madrid (entre 500 y 1.400 metros de altura) y Barcelona (de nivel del mar hasta 1.600 metros de altura) las han condicionado de partida. El relieve de Madrid ha propiciado la extensión de asentamientos de la capital hacia la periferia. Con un 91% de la superficie con un desnivel inferior al 20% también ha facilitado la construcción de infraestructuras de transporte. Barcelona, en cambio, presenta un relieve mucho más accidentado, escarpado, y multitud de cursos fluviales de distintas magnitudes. Más de la mitad de la región tiene pendiente superior al 20%, donde las llanuras se han construido con enorme densidad.

Urbanismo monocéntrico frente a policentrismo

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

Los gráficos muestran las grandes operaciones urbanísticas en curso, de nuevo muy condicionadas por la orografía. Crecimiento a partir de grandes operaciones en el área de Madrid, frente a multitud de pequeñas parcelas de desarrollo exprimiendo los pocos espacios disponibles en Barcelona. La orografía refuerza el carácter monocéntrico de una frente al policentrismo de la otra. Tres datos: con unas 200.000 viviendas previstas en cada región, en Madrid se concentrarán en 19 grandes planes urbanísticos; y en Barcelona, en medio millar.

Más dinamismo económico y terciarización en Madrid

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

La actividad económica de las dos áreas muestra características de las economías metropolitanas: terciarización y concentración territorial de las actividades terciarias. Madrid presenta más dinamismo: tiene más afiliados y crecen a mayor ritmo. En Barcelona, la especialización terciaria es algo menor, y gozan de mayor peso la industria y las actividades primarias.

Gran concentración de empresas e inversión extranjera

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

Además del mayor peso del sector público por la presencia de la Administración del Estado, Madrid ha resultado atractiva para sede de grandes empresas nacionales e internacionales. El dinamismo se refleja en su valor añadido bruto y en su capacidad de atraer mayor volumen de inversión y concentrar grandes empresas. Igual que ocurre con la población en España, la actividad económica tiende a concentrarse en las áreas urbanas: Madrid reúne el 15,7% del total de empresas; y Barcelona el 13,9%.

Si se mira la concentración de inversión extranjera, es todavía mayor. De 2021 a 2023 Madrid captó el 58% de la inversión foránea y Barcelona, el 12%. En Madrid, buena parte de la inversión corresponde a transacciones del inversor a la comunidad donde tiene la sede social, que traslada al territorio donde realiza la actividad. Una anomalía que muestra la hegemonía económica de las metrópolis, subraya el trabajo.

Fuerte crecimiento de población, pero menos peso global

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

Desde mediados del siglo pasado, las dos metrópolis han experimentado un fuerte crecimiento de población que se mantiene y ha dado lugar a la llamada “bicefalia del sistema urbano español”. Madrid, 6,3 millones de habitantes en 2023 (el 52% en el municipio de Madrid). Barcelona, 5,2 millones (solo 1,7 en Barcelona capital). En ambos casos el crecimiento se ha producido a base de oleadas migratorias: inicialmente procedente del resto del territorio español y (sin que se haya frenado completamente), ahora protagonizado por inmigración exterior.

Pese al crecimiento, tanto Madrid como Barcelona han perdido peso en el sistema mundial de ciudades en términos de población desde 1970, a favor de urbes latinoamericanas, africanas y, sobre todo, asiáticas. El trabajo también subraya la fortaleza del aeropuerto de Madrid y la del puerto de Barcelona.

El reto de la integración social

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López. jlopez

Las condiciones de vida de la población y la cohesión son retos compartidos. La fuerte inmigración extranjera recibida por las dos ha sido imprescindible para mantener su actividad, pero las condiciones socioeconómicas de la población migrante han derivado en un incremento de las desigualdades: tanto en Madrid como en Barcelona las rentas más bajas se concentran eminentemente entre las personas nacidas en el extranjero.

En Madrid, desde 2003 la población extranjera ha crecido un 43%, mientras en Barcelona se ha más que doblado (un 112% más). En la región de Madrid hay más vecinos procedentes de Latinoamérica y entre los europeos destacan los nacidos en Rumania. Mientras en Barcelona hay casi el doble de vecinos de origen marroquí y trece veces más, pakistaní (47.000 frente a 3.645).

Segregación: desigualdad de ingresos y por procedencia

Agustín Henández Aja & Oriol Nel·lo: Barcellona / Madrid. Un dialogo critico tra due città. Infografías de Joan López.

Los mapas de las regiones de Madrid y Barcelona muestran claramente la segregación urbana, pero con patrones distintos. Si en Madrid hay un corte profundo entre norte (mayor renta) y sur (menor renta), en el área de Barcelona la pobreza se concentra a menudo en las periferias (y clarísimamente en la del propio municipio). A pesar de ello, las dificultades económicas y de mejora social afectan a prácticamente todos los estratos sociales en muchos aspectos, como es el caso de la vivienda. Las dos han vivido en los últimos años un incremento de precios que ha excluido del mercado a buena parte de la población.