El ‘gerret’, el pescado tradicional de Ibiza que se homenajea cada marzo

Una vez al año, cada primer sábado de marzo, se celebra en Santa Eulària des Riu la llamada Fira des Gerret, una de las ferias gastronómicas más esperadas de Ibiza porque rinde homenaje a un alimento determinante en la historia y en la gastronomía local: el gerret (Spicara smaris), un pescado que en la isla, más que un ingrediente, es memoria, tradición y cultura popular.

Por su tamaño, su tono plateado y su popularidad, a simple vista recuerda a la sardina, pero el gerret (caramel, en castellano) es algo más alargado y estilizado, tiene la boca más pequeña, una carne más fina y delicada y un sabor más suave. Es un pez semigraso rico en omega 3. La Fira nació con el objetivo de poner en valor la tradición pesquera de la isla y demostrar que pescados como este recuerdan que el placer no tiene que ver con el lujo, sino con el momento adecuado, y que, como decía M. F. K. Fisher, nada revela tanto una cultura como la forma en que come sus alimentos básicos.

Frito, en escabeche, en arroces, a la plancha, a la brasa, al horno o marinado. Da igual la receta: la cuestión es que sea fácil y respete el sabor. Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària y entusiasta impulsora de esta celebración, dice: “El gerret, al que también llamamos caramel, ha sido un pescado muy presente en la dieta cotidiana de las familias, vinculado a una forma de vida sencilla, cercana al mar y basada en el aprovechamiento de los recursos locales. Hablar del gerret es hablar de raíces, de pesca artesanal y de una gastronomía popular que ha pasado de padres a hijos y que forma parte de la identidad de nuestros vecinos”.

Apenas conocido fuera de la isla, tiempo atrás el gerret fue considerado un producto menor frente a otros pescados más comerciales, de ahí la reivindicación actual: es sostenible, sabroso, asequible y profundamente ligado al territorio. La idea central de El arte de comer, el libro de Fisher, viene a ser que “el hambre no es solo una necesidad física, sino un deseo de sentido, de consuelo y de pertenencia”. El gerret es un pez propio del Mediterráneo y está presente en zonas costeras de la península Ibérica, sur de Francia, Italia, Grecia y norte de África, pero es en las Baleares, y especialmente en Ibiza, donde ha tenido una presencia constante en la pesca artesanal. Se captura cerca de la costa con técnicas heredadas (la más habitual es el cerco, y en menor medida el trasmallo, redes tradicionales) lo que refuerza su condición local y profundamente ligado a la comunidad.

Las jornadas de fiesta comienzan con la brulada de corn, una llamada intensa emitida con una caracola de mar (corn), cuyo sonido se escuchaba antiguamente desde los llaüts (barcos tradicionales) para avisar de que había pescado fresco, anunciar el regreso de los pescadores o alertar de peligros y presencia de piratas en la costa. Es un símbolo patrimonial. Con este sonido fuerte y característico y que se puede oír a kilómetros de distancia, el pueblo entiende que el pescado recién traído a tierra está a punto de ser descargado y ofrecido por cofradías, bares y restaurantes en degustaciones: un guiño vivo al pasado marinero y a la forma tradicional de comunicación entre pescadores y habitantes de la isla. De ahí que, para Carmen Ferrer, la Fira des Gerret sea también “una forma de crear comunidad y de compartir el orgullo que sentimos por dar a conocer nuestras tradiciones, porque solo se cuida aquello que se conoce. Y este vínculo emocional con nuestra historia, con el mar y con el producto local no queremos que se pierda”