Baloncesto
copa del rey de baloncesto

Real Madrid – Baskonia: horario y dónde ver la final de la Copa del Rey de baloncesto

Los blancos, que eliminaron al anfitrión Valencia en semifinales tras una gran remontada, se miden ante los vitorianos que sufrieron para vencer al Barcelona

Andrés Feliz (centro) lucha con los jugadores del Valencia Basket durante el partido de semifinales.Manuel Bruque (EFE)
El País
El País
Real Madrid y Baskonia se verán las caras en la final de la Copa de Rey de Baloncesto, disputada en el Roig Arena de Valencia. Los madridistas llegan tras eliminar a Unicaja en un partido en el que los pasaron por encima (100-70) y después de remontar al Valencia en uno de los mejores partidos de la Copa. Los de Scariolo remontaron 18 puntos de la mano de un enorme Hezonja que anotó dos triples consecutivos cuando los blancos perdían 106-101 para meterles en la final. Enfrente tienen a un Baskonia que primero dejó en el camino a La Laguna Tenerife (91-81) y luego eliminó al Barcelona (67-70) con mucho sufrimiento y con una remontada impresionante tras un último cuarto donde le metieron un 21-9 a los azulgranas.

Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

La final entre el Real Madrid y Baskonia será a partir de las 19.00 de este domingo y se podrá ver a través de Dazn.

