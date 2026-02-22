Ir al contenido
Baloncesto
Real Madrid RMA
24
Baskonia BAS
21
1234T
RMA 24 - - - 24
BAS 21 - - - 21
01:03 1er tiempo
En directo

Real Madrid - Baskonia en directo | Comienza la final en el Roig Arena

Los de Scariolo, que llegan tras una gran remontada ante el Valencia, se miden ante los de Galbiati, que dejaron atrás al Barcelona

Sergio Llull lanza desde el tiro exterior en la final de la Copa del Rey ante Baskonia.Kai Forsterling (EFE)
El Real Madrid y el Baskonia están disputando este domingo la final de la Copa del Rey de baloncesto. Tras un inicio de partido espectacular del Madrid, que hizo parar el partido a Galbiati con un 13-2 en el marcador, Baskonia consiguió ponerse por delante a falta de tres minutos del final del primer cuarto (17-19). La remontada obligó a Scariolo a detener el encuentro para corregir a sus muchachos. El Madrid llega tras realizar una increíble remontada ante el Valencia, el anfitrión, en las semifinales. Los blancos llegaron a estar 18 puntos abajo al término del primer cuarto. El Baskonia por su parte hizo un encuentro muy sólido ante el Barcelona en la otra semifinal y se llevó la victoria para meterse en una final de Copa 17 años después. Ya ha habido dos enfrentamientos entre estos equipos este curso. En el primero en Liga, los vitorianos se impusieron en el Buesa Arena (105-100). En el segundo en Euroliga, los madridistas vencieron en el Movistar Arena (94-87).

1C 01:03

Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

1C 01:06

Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.

1C 01:22

Usman Garuba [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

1C 01:22

Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba

1C 01:40

Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

1C 01:40

Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

1C 01:40

1ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.

1C 01:47

Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.

1C 02:04

El balón sale fuera tras un mal pase de Usman Garuba [Real Madrid]

1C 02:21

Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]

1C 02:32

Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]

1C 02:43

Tiempo muerto

1C 02:43

Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo

1C 02:54

1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs

1C 03:12

Canasta de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi

1C 03:20

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.

1C 03:38

Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre

1C 03:38

Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre

1C 03:38

2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.

1C 03:57

Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares

1C 04:11

Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] tras un contraataque

1C 04:14

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.

1C 04:36

Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre

1C 04:36

Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre

1C 04:36

1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.

1C 04:50

Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot

1C 04:54

Tiempo de posesión agotado

1C 04:54

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta

1C 05:13

Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Lyles

1C 05:34

Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest

1C 05:43

Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.

1C 05:47

Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional

1C 05:47

1ª falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

1C 05:47

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo y tiro libre adicional por la 1ª falta de Rodions Kurucs

1C 06:12

Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo

1C 06:19

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Eugene Omoruyi

1C 06:19

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre

1C 06:19

1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.

1C 06:34

Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest

1C 06:35

Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.

1C 06:48

Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

1C 07:13

Tiempo muerto

1C 07:13

Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

1C 07:16

Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

1C 07:39

Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck

1C 07:41

Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

1C 08:10

Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Trent Forrest

1C 08:25

Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque

1C 08:28

Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Markus Howard

1C 08:43

Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja

1C 08:59

Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]

1C 09:23

Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

1C 09:23

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple

1C 09:32

El árbitro indica tiempo de retención del balón a Trent Forrest [Kosner Baskonia]

1C 09:46

Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]

1C 10:00

Inicio del partido

