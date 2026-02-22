Real Madrid - Baskonia en directo | Comienza la final en el Roig Arena

Sergio Llull lanza desde el tiro exterior en la final de la Copa del Rey ante Baskonia.

Los de Scariolo, que llegan tras una gran remontada ante el Valencia, se miden ante los de Galbiati, que dejaron atrás al Barcelona

El Real Madrid y el Baskonia están disputando este domingo la final de la Copa del Rey de baloncesto. Tras un inicio de partido espectacular del Madrid, que hizo parar el partido a Galbiati con un 13-2 en el marcador, Baskonia consiguió ponerse por delante a falta de tres minutos del final del primer cuarto (17-19). La remontada obligó a Scariolo a detener el encuentro para corregir a sus muchachos. El Madrid llega tras realizar una increíble remontada ante el Valencia, el anfitrión, en las semifinales. Los blancos llegaron a estar 18 puntos abajo al término del primer cuarto. El Baskonia por su parte hizo un encuentro muy sólido ante el Barcelona en la otra semifinal y se llevó la victoria para meterse en una final de Copa 17 años después. Ya ha habido dos enfrentamientos entre estos equipos este curso. En el primero en Liga, los vitorianos se impusieron en el Buesa Arena (105-100). En el segundo en Euroliga, los madridistas vencieron en el Movistar Arena (94-87).