Marruecos, primer país árabe en enviar militares y policías a Gaza tras el apoyo de Trump en el Sáhara

Restos de la mezquita de Al Huda, destruida en un ataque de Israel, este viernes, día del rezo del primer viernes de Ramadán, en Jan Yunis, en la franja de Gaza.

Rabat anuncia el despliegue de agentes de seguridad, mandos castrenses y un hospital de campaña en la fuerza internacional dirigida por EE UU en el territorio palestino

Cinco años después de recibir el reconocimiento del presidente de Estados Unidos a su soberanía sobre el Sáhara Occidental, Marruecos ha sido el primer país árabe en responder al llamamiento de Donald Trump para enviar militares y policías a la franja de Gaza. En pleno alto el fuego que detuvo una guerra entre Israel y Hamás que se cobró en dos años más de 70.000 muertos palestinos, Rabat confirmó el jueves que enviará agentes de seguridad, mandos castrenses y un hospital de campaña a la fuerza internacional de estabilización liderada por Washington.

Marruecos se suma así a otros cuatro países islámicos –como Indonesia, que se ha comprometido a desplegar 8.000 de los 20.000 militares previstos–, y a los otros ocho que aportarán 7.000 millones de dólares (5.950 millones de euros) a la misión, según anunció Trump en la reunión de la Junta de Paz en Washington.

En representación marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita, no detalló la cifra de agentes de policía que serán “desplegados para garantizar la seguridad y formar a policías originarios de Gaza”, ni la de “militares de alta graduación” que se integrarán en el mando conjunto de la fuerza de estabilización.

Tampoco ha concretado el monto de la contribución económica marroquí para Gaza. El presidente de EE UU aseguró el mes pasado en Davos (Suiza) que para pertenecer a la recién creada Junta de Paz los miembros deberán desembolsar 1.000 millones de dólares.

Otros países de mayoría islámica –Albania, Kosovo y Kazajistán– participan también en la fuerza de estabilización de Gaza, pero los dos Estados árabes más cercanos al territorio palestino –Egipto y Jordania– se van a limitar a formar agentes policiales en el enclave costero sin desplegarse en misiones de seguridad. Sí participan, aunque con contribuciones financieras, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait o Baréin.

Marruecos aporta además un hospital militar de campaña. Rafah, al sur de la Franja en el límite con Egipto, será el primero de los cinco sectores de despliegue internacional en Gaza. El país magrebí también se ofrece a pilotar un programa de “desradicalización” para combatir los discursos de odio y promover la tolerancia y la coexistencia, según informa el portal digital Le Desk, en la línea con los que aplican a yihadistas marroquíes acogidos a programas de reinserción.

Queda por precisar la misión de las tropas marroquíes en Gaza. La fuerza internacional de estabilización tiene el mandato de desarmar y desmantelar milicias como las de Hamás y la Yihad Islámica que combatieron contra Israel entre 2023 y 2025. Marruecos parece haber optado por concentrarse en tareas de seguridad en las fronteras y de escolta de transporte de ayuda humanitaria. El Gobierno de Indonesia también ha advertido de que sus tropas no se verán involucradas en acciones de combate, según una información citada por el canal Al Jazeera.

La solución de los dos Estados

Ante el conflicto central de Oriente Próximo, el Gobierno de Rabat sostiene la solución de los dos Estados: el de Israel junto a otro palestino de nueva planta, en la integridad de los territorios de Gaza y Cisjordania de 1967 y con capital en Jerusalén Este. El rey Mohamed VI también preside el Comité Al Quds (nombre árabe de Jerusalén) de la Organización para la Cooperación Islámica para la protección de la Ciudad Santa.

Marruecos cuenta con uno de los presupuestos de defensa (20.000 millones de euros) más elevados de África, junto con Argelia, rival regional en el Magreb. Sus principales suministradores de armamento son Estados Unidos, Francia e Israel. El Estado judío, con el que Rabat normalizó relaciones en diciembre de 2020 en paralelo al reconocimiento por EE UU de su autoridad sobre el Sáhara Occidental– ha vendido al ejército marroquí el sistema antiaéreo y antimisiles Barak MX, la llamada Cúpula de Hierro del Desierto, con un coste de 500 millones de dólares. Israel también recibió de Marruecos la adjudicación por cerca de 1.000 millones de dólares del contrato para construir dos satélites de observación militar Ofek 13.

Recientemente, ha sido inaugurada en Benslimane (60 kilómetros al sur de Rabat) una planta de fabricación de drones kamikazes SpyX de la compañía israelí Bluebird Aero Systems, un acontecimiento inédito en el continente africano. La cooperación militar con Israel es rechazada por nueve de cada diez marroquíes. El Barómetro Árabe, amplio estudio de opinión en países musulmanes, refleja que solo el 6% de la población de Marruecos respaldaba en 2025 la normalización de relaciones diplomáticas con el Estado judío, frente al 22% que la aprobaba tres años antes.

Las Fuerzas Armadas marroquíes participan ya en misiones de paz de la ONU en África. Ahora prevén desplegarse en Oriente Próximo bajo el paraguas de la Junta de Paz de Trump. Indonesia, que ejercerá el mando adjunto de la fuerza internacional de estabilización de Gaza, también está presente en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), en tareas de interposición en la frontera con Israel, junto con militares de 40 países, entre ellos unos 600 españoles.