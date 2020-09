De la frustración a la ilusión

Cultivar la paciencia.

Una medida obvia, pero sin duda eficaz. Tanto de niños como en la edad adulta, la frustración aflora por el hecho de no obtener ahora aquello que deseamos. Si no conseguías en el momento el juguete detrás del escaparate, saber que aquello podía ser tuyo en tu cumpleaños no aliviaba el dolor. En tiempos de crisis, si no sabemos ya cuándo terminará la situación que nos hace sufrir, nos desesperamos. Contra esa inmediatez, solo una mirada larga nos permitirá relajarnos. Aunque no sepamos cuándo tendremos las circunstancias deseadas, entender que hay luz al final del túnel facilitará la travesía

.