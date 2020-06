Por qué el kiwi Zespri es una de las fuentes principales de vitamina C y otras propiedades de esta fruta

Hace no mucho el kiwi era considerado una fruta exótica de la que no se decía mucho más allá de sus propiedades digestivas y su exterior poco atractivo. Por suerte, la percepción ya no es la misma y hemos dejado de ver a este alimento como un mero instrumento llegado de un lejano país para luchar contra el estreñimiento. Y es que el kiwi da para mucho más que eso. Además de ser rico en fibra, es una de las fuentes principales de vitamina C, entre otros nutrientes esenciales y aporta minerales y antioxidantes. Todo este le ha convertido en un fijo en nuestra dieta diaria y le ha llevado a ser considerado como una de las frutas con mayor valor nutricional de todas las que hay en el mercado.

Un kiwi ZespriTM al día aporta la cantidad diaria de vitamina C recomendada. La ingesta diaria recomendada (IDR) de vitamina C es de 80 mg. Solo una pieza de kiwi ZespriTM Green es suficiente para cubrirla: contiene 85,1 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Todavía es mayor el aporte del kiwi ZespriTM SunGold: 161,3 mg por cada 100 gramos, más del doble de la IDR. La vitamina C es un nutriente esencial y necesario que nuestro cuerpo ni genera, ni almacena, por lo que nos toca consumirlo diariamente para que nuestras defensas funcionen correctamente. Sus beneficios van desde apoyar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico hasta ayudarnos a reducir el cansancio y la fatiga. Si consigues mantener a raya los niveles de vitamina C podrás prevenirte de resfriados, tener la vitalidad necesaria, potenciar la formación de colágeno, esencial para mantener la piel, los huesos y los dientes sanos y protegerte de los daños oxidativos producidos por los radicales libres sobre las células y el ADN gracias a su papel de potente antioxidante.

El kiwi ZespriTM SunGold, número uno en valor nutricional. A la cabeza de todas las clasificaciones en valor nutricional se sitúa el kiwi ZespriTM SunGold. Esta fruta tiene un nivel de adecuación nutricional de 14,2, que es el valor que hace referencia a la cantidad y diversidad de nutrientes que aporta en relación a su peso. Vitamina C a un lado, el kiwi ZespriTM SunGold es rico en fibra, fundamentalmente de tipo insoluble, que llegan prácticamente intactas al colón y ayudan a normalizar el tránsito intestinal, e incluye folato y potasio. El primero es importantísimo para las embarazadas, pues intervienen en la formación de los tejidos maternos y en el correcto cierre del tubo neural del feto, mientras que el potasio, entre otras funciones, interviene en la contracción del corazón y los músculos y en la transmisión de los impulsos nerviosos. El kiwi ZespriTM Green no se queda atrás en las clasificaciones: ocupa el segundo puesto con un nivel de 8,7.

Cuando cuidarse es un placer. Los kiwis ZespriTM SunGold y ZespriTM Green nos aportan todos los nutrientes que necesitamos, sí, pero también nos aportan ese toque de sabor irresistible a nuestra rutina. Si eres un amante de los toques dulzones, apuesta por el kiwi ZespriTM SunGold, jugoso y perfecto para elaborar, por ejemplo, un delicioso batido combinándolo con piña, lima y hierba de trigo. También puedes disfrutar de un buen smoothie con el kiwi ZespriTM Green, un puntito más ácido, intenso y muy refrescante. Puedes combinarlo con mango y piña o con naranja.

