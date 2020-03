Las mejores ofertas de la semana en eBay y Amazon (5 de marzo)

Marzo es el mes del cambio de estación y también el del fin de las rebajas tradicionales. En España, por ejemplo, buena parte de los grandes almacenes y tiendas de ropa están a punto de acabar con la mayor época de promociones del año. Sin embargo, para numerosos consumidores, enero y febrero pasan en un santiamén y a muchos de ellos les es muy costoso filtrar las múltiples ofertas y descuentos que se suceden cada día, también en Internet, un lugar en donde siempre podremos encontrar gangas y chollos en las principales categorías: como dispositivos tecnológicos, informática, hogar, deporte y salud y artículos infantiles.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos escogido una variedad de artículos a precios realmente competitivos de plataformas como Amazon, eBay y AliExpress con descuentos que oscilan entre el 23% y el 66% sobre el precio original. En esta ocasión, queremos hacer especial hincapié en los productos de tecnología y los relacionados con la práctica deportiva y la salud: en los que podrás encontrar dispositivos electrónicos últimos modelos, auriculares inalámbricos de gama alta, patinetes eléctricos o mochilas para guardar la ropa del gimnasio.

TECNOLOGÍA

- Apple iPad 10.2” 2019. Si estás buscando el mejor precio en el último modelo de la tableta por excelencia de la marca de la manzana, ahora puedes encontrarlo en eBay. Para conseguirlo, tan sólo tendrás que aplicar el cupón PDESCUENTO10 a la hora de formalizar tu compra. Se trata de la versión con pantalla Retina de 10,2 pulgadas de diagonal, la cual mantiene el sensor Touch ID para desbloquear la tableta con tu huella digital y dotada de 32GB de almacenamiento interno. Este modelo es capaz de ofrecer hasta 10 horas de uso con una sola carga. Su precio oficial es de 379 euros y, en tiendas como Macnificos o Tuimeilibre, en las que también se encuentra rebajada, ronda los 355-359 euros. 29% de descuento. Ahorra 111,71 euros.

- Barra de sonido Sharp HT-SBW182. Los televisores actuales son capaces de ofrecer una calidad de imagen impensable hace unos años, pero el sonido continúa siendo su asignatura pendiente salvo que elijas un modelo de gama alta con barra de sonido incorporada. Y es que con la tendencia cada vez más minimalista en lo que a grosor se refiere, resulta complicado que mejoren en este aspecto. Para solucionarlo, opciones como esta barra de sonido Sharp, que además se acompaña de un subwoofer inalámbrico para potenciar los bajos, pueden ser todo un acierto. Ofrece 160 vatios de potencia, suficientes para cualquier salón de tamaño medio-grande. Tiene conexión Bluetooth, además de HDMI/ARC y auxiliar. La encontrarás en MediaMarkt, PCExpansion o LaTiendaDirecta entre 135 y 158 euros. 38% de descuento. Ahorra 58,25 euros.

- Auriculares inalámbricos Bang & Olufsen Beoplay H4. Disfrutar de una gran calidad de sonido allá donde te encuentres. Esa es la premisa de estos auriculares que, pese a contar con un diseño minimalista, ofrecen un sonido nítido y profundo en todo el rango de frecuencias (20 - 22.000 hercios). Aunque disponen de un conector mini-jack, será a través de su conexión Bluetooth 4.2 donde los aproveches al máximo, evitando líos de cables y disfrutando de la libertad de movimiento que esta característica proporciona. Podrás emparejarlos con tu smartphone, tablet, MP3 o MP4 para disfrutar de tu música preferida en cualquier sitio y, lo mejor, con hasta 19 horas de reproducción con una sola carga. La web oficial, MediaMarkt o Fnac los venden entre 243 y 300 euros. 40% de descuento. Ahorra 121 euros.

- Televisor TCL U55C7006. TCL es una marca china que, desde 2008, se encargaba de la producción de muchos modelos de la conocida Samsung y, a partir de ese momento, ha comenzado a incrementar sus ventas y la calidad de sus productos logrando una posición dominante en el mercado asiático, lanzándose ahora a por el mercado occidental. Este modelo con resolución UHD 4K de 55 pulgadas de diagonal es uno de sus últimos televisores. Compatible con HDR Pro y dotada de Dolby Digital Plus de 24W por canal, integra un sistema Smart TV Android TV para que puedas disfrutar de plataformas como Netflix o Prime Video, y es compatible con Alexa. Lo encontrarás en MediaMarkt, Carrefour y PCComponentes entre 459 y 499 euros. 23% de descuento. Ahorra 119,01 euros.

HOGAR

- Pack de 200 pastillas Finish All in One Max Limón. Si existen productos en los que puedes notar un ahorro significativo al finalizar el año, son sin duda los de compra recurrente. Algunos, como los de limpieza, tienen una periodicidad de compra más elevada que otros (como alimentos: leche, embutido…), pero a la larga pueden suponer un gasto adicional importante. Por ejemplo en el caso que nos atañe, no es lo mismo pagar los 21 céntimos por pastilla que encontrarías en supermercados como Alcampo, o los 18 céntimos de esta oferta con la segunda unidad al 70% de El Corte Inglés, que los 11 céntimos que brinda la propia marca Finish en AliExpress Plaza haciendo uso de sus cupones y los que encontrarás en esta otra página (pinchando en “Pillar cupones”).

- Juego de herramientas Wera 05073645001. Una de las herramientas que podríamos considerar indispensables en cualquier hogar es la llave de carraca. Su diseño acodado permite acceder a zonas en las que un destornillador, por su longitud, no cabría. Además su funcionamiento permite apretar y aflojar realizando un recorrido mayor y resultando menos agresivo para la muñeca. Este juego de la prestigiosa alemana Wera incluye, además de la propia llave de carraca (fabricada en acero forjado a presión), 9 puntas de ¼ de pulgada para cabezales Torx, Philips, Allen y Pozi Drive de diferentes medidas. Su mecanismo de paso fino, con 60 dientes, permite un ángulo de retorno de sólo 6 grados para tareas precisas. En Farnell, Grooves-Inc o RS-Online oscila entre 30 y 48 euros.

MODA Y BELLEZA



- Pulsera Police Cooroy. Si te gusta aportar un extra de personalidad a tu look, sea del tipo que sea, quizá esta pulsera Police te resulte interesante. Incluso puede ser una gran idea como regalo en el Día del Padre para escapar de lo habitual. Es un modelo confeccionado con cuero trenzado y rematada con una hebilla magnética que facilita su cierre, en donde además se encuentra grabado el logo de la marca. Su diseño combina a la perfección con cualquier estilo, ya sea sport, casual o plenamente formal. El precio en la web de Police es de 39 euros, y en tiendas como Hodisnky o Irisimo la puedes encontrara a 48,50 y 26 euros respectivamente, en ningún caso al mismo que en Amazon. 61% de descuento. Ahorra 24 euros.

- Reloj Armani Exchange AX2409. Si buscas un reloj con un diseño especial y diferenciador, ya sea para ti o para el próximo Día del Padre, este modelo de Armani Exchange puede ser lo que buscas. Su llamativa caja de acero inoxidable de 46 milímetros de diámetro, en color rojo, se combina con una también llamativa correa de silicona en dos colores: roja la superior y azul la inferior. La esfera, en color blanco, también utiliza los colores predominantes: blanco para el fondo y los índices, azul para la zona que limita con el bisel y plata y rojo para las agujas. Su resistencia al agua es de 3 atmósferas. Lo encontrarás en tiendas especializadas como Stylo Relojería o Forzieri a 179 euros. 60% de descuento. Ahorra 107,40 euros.

- Botines Tommy HIlfiger Cosy Rainboot. Comodidad, protección contra el agua y el frío y excelentes valoraciones. Esa es la carta de presentación de estos botines de Tommy Hilfiger que combinan un exterior de caucho azul con un interior de fibra cepillada que luce los colores de la marca (azul, blanco y rojo). Esta combinación les permite por un lado resultar impermeables y por otro mantener el pie protegido contra las bajas temperaturas, al tiempo que el terminado cepillado confiere un tacto cómodo y suave. Están disponibles a sólo 49 euros entre las tallas 37 y 41, mientras que su precio en tiendas como Zalando o Zacaris va de 59 a 79,95 euros. 51% de descuento. Ahorra 50,95 euros.

DEPORTE Y SALUD



- Mochila Diesel Bold Back II. Ideal tanto para el día a día como para llevar al gimnasio o tus entrenamientos habituales. Esta mochila Diesel está fabricada en poliuretano flexible que, en su cara exterior, cuenta con un acabado brillante que le confiere un diseño muy elegante en combinación con el logo de la marca, sobre el que se sitúa la cremallera central. También cuenta con una cremallera longitudinal que da acceso al compartimento principal. Dispone de dos bolsillos laterales y una tercera cremallera en la cara anterior, de forma que puedes acceder al contenido sin darle la vuelta completa a la mochila. Su precio en la tienda oficial es de 130 euros, y en tiendas como Dressinn o Yoox oscila entre 78 y 117 euros. 50% de descuento. Ahorra 65 euros.

- Satisfyer Pro Traveler. Discreto, compacto e higiénico gracias a su sistema de tapa. Así es uno de los últimos modelos de Satisfyer que utiliza la misma tecnología que el superventas Satisfyer Pro 2 Next Generation del que todo el mundo habla. Su pequeño tamaño te permitirá llevarlo allá donde vayas, ya sea en la maleta o en el bolso, sin llamar la atención y sin que pueda ensuciarse en el trayecto. Integra los 11 mismos niveles que su hermano mayor, puede ser utilizado bajo el agua tanto en la ducha como en la bañera (IPX7) y se limpia y carga fácilmente gracias a un cómodo sistema de imán. Puedes comprarlo en la tienda oficial por 39,95 euros, en De Natural por 44,99 euros o en Diversual por 35,90 euros. 37% de descuento. Ahorra 14,65 euros.

- Patinete eléctrico Riderstars RS6. Apto tanto para niños como para adultos gracias a su motor de 250 vatios de potencia, este patinete es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 15 kilómetros y una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, suficientes como para desplazarse con rapidez y seguridad por la ciudad. Incorpora un panel LCD en el que puedes consultar en todo momento el nivel de batería restante y el programa de velocidad que has seleccionado entre los 4 disponibles (P0: completamente manual; P1: hasta 10 km/h; P2: hasta 15 km/h; P3: hasta 20 km/h). Incluye luz frontal y de frenado, así como reflectores laterales. Las ruedas son antipinchazo. Con un precio oficial de 339,95 euros, puedes conseguirlo por sólo 144 euros utilizando el cupón ALICHOLLO15 al efectuar tu compra. 57% de descuento. Ahorra 195 euros.

BEBÉ Y NIÑO



- Silla de paseo Chicco Echo Stone. Homologada para su uso desde los 0 meses y hasta los 22 kilos de peso, esta silla de la conocida marca Chicco destaca por tratarse de un modelo muy ligero y compacto. El respaldo es reclinable en cuatro posiciones distintas y el reposapiés en dos, en función del tamaño de tu bebé. Integra un arnés que imposibilita la caída del bebé para circular con total seguridad y una barrera acolchada. Además, incluye un cestillo porta objetos y una capota impermeable. Se pliega en modo paraguas para ocupar muy poco espacio y transportarla con comodidad. Su precio en El Corte Inglés o Prenatal es de 119 euros y en tiendas como Drim o Rosaoazul se aproxima a los 100 euros. 42% de descuento. Ahorra 50 euros.

- Gimnasio musical Fisher-Price. Mantener a un bebé entretenido no siempre es una tarea fácil, y mucho menos hacerlo al mismo tiempo que le ayudas a desarrollar sus habilidades psicomotrices. Pero precisamente para eso existen juguetes como este gimnasio musical animalitos que, mediante la combinación de diferentes texturas y juegos, le ayuda no sólo a divertirse, sino también a desarrollar tanto su motricidad gruesa como fina, así como su capacidad de razonamiento y de resolución de problemas. Cuenta con dos arcos suaves de los que cuelgan varias figuras con los que interactuar, sonidos y melodías. Además, el conjunto es plegable y fácilmente transportable. Tiene excelentes opiniones. Lo encontrarás en otras tiendas como Rosaoazul, Bebitus o Juguetilandia rondando los 42,99 euros. 36% de descuento. Ahorra 17 euros.

- Bolso cambiador Gold Mélange. Ideal para combinar con la silla de paseo Chicco Echo Stone de la que hablábamos unas líneas más arriba o simplemente para llevar al hombro. Este bolso tiene todo lo que necesitas para pasear o irte de viaje con tu bebé. Incluye un cambiador repelente al agua que te facilitará la tarea cuando tengas que cambiar el pañal fuera de casa, así como un portabiberones aislado que además es extraíble. También cuenta con un portalimentos, y una correa adicional para llevarlo colgado al hombro o unos ganchos para colgarlo del cochecito de tu bebé. Asimismo, dispone de compartimentos específicos para el móvil, llaves y toallitas, incluso de un bolsillo para la ropa mojada. Decoinfant y Modeherz lo venden entre 116 y 129 euros. 66% de descuento. Ahorra 85,84 euros.

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de marzo de 2020.

