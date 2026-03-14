Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: AirPods y más auriculares de marca con descuento
Recopilamos varios modelos de firmas reconocidas como Sony, Jabra o Skullcandy. Los precios rebajados terminan el 16 de marzo
Si has llegado hasta aquí, es porque seguramente estás pensando en cambiar tus auriculares inalámbricos, quieres otros o tienes planes de comprarlos como un regalo para esa persona especial. Lo cierto es que has llegado al sitio correcto, ya que aprovechamos los últimos días de las ofertas de primavera de Amazon para reunir las mejores opciones.
Ofertas de Primavera de Amazon: descuentos top en auriculares inalámbricos de marca
En esta selección podrás encontrar modelos para todos los presupuestos de firmas como Sony, Apple o Jabra. Recuerda que los precios rebajados finalizarán en pocos días. ¡Empezamos!
Auriculares Apple AirPods 4
Se ajustan muy bien al oído, cuentan con un estuche de carga rediseñado y ofrecen un sonido espacial de alta calidad. Una de sus características más importantes es el chip que integra, ya que mejora la calidad del sonido durante las llamadas.
27% de descuento, ahorra 50 euros.
Auriculares de diadema Skullcandy
Su diadema blanda proporciona mayor comodidad a la cabeza. Los dispositivos cuentan con función de cancelación de ruido, una acústica de gran nivel y un sistema especial que permite rastrear su ubicación fácilmente.
37% de descuento, ahorra 34,41 euros.
Auriculares inalámbricos Soundcore
Es una de las opciones más económicas de nuestra lista. Están equipados con diafragmas que ofrecen un sonido más cristalino y con diferentes opciones de ecualización. Con una carga rápida de 10 minutos pueden funcionar hasta dos horas.
40% de descuento, ahorra 12 euros.
Auriculares de diadema Beats
Tienen un diseño ergonómico y una estética minimalista. Por si fuera poco, disponen de almohadillas de gran calidad, una tecnología de carga rápida y una batería de alto rendimiento. Son plegables y compatibles con dispositivos Apple y Android.
37% de descuento, ahorra 85,92 euros.
Auriculares inalámbricos Huawei
Poseen tecnología Bluetooth 5.3, tienen una autonomía de hasta 40 horas y son resistentes a las salpicaduras.
21% de descuento, ahorra 6 euros.
Auriculares de diadema Sony
La firma asegura que ofrecen la mejor cancelación de ruido gracias a su procesador Noise Cancelling HD QN3 y a sus 12 micrófonos, además de un sonido ambiente de máxima calidad. Para que los puedas llevar en cualquier mochila de viaje, tienen un diseño plegable que facilita su almacenamiento.
21% de descuento, ahorra 99 euros.
Auriculares inalámbricos JBL
Sus controladores dinámicos de 10 mm ofrecen un sonido más claro, evitando las distracciones del ruido externo. Están equipados con dos micrófonos para llamadas más nítidas y poseen una función que les permite conectarse a varios dispositivos a la vez.
38% de descuento, ahorra 37,85 euros.
Auriculares de diadema Soundcore
Son unos cascos que bloquean el ruido exterior hasta en un 90%. También ofrecen conexión dual, un sonido más potente y una batería con duración de hasta 60 horas.
36% de descuento, ahorra 18 euros.
Auriculares inalámbricos Sony
Son muy ligeros, cuentan con dos micrófonos en cada auricular y son fáciles de usar gracias a sus controles táctiles. Tienen un diseño sofisticado y usan la IA para mejorar la calidad de las llamadas.
42% de descuento, ahorra 50,99 euros.
Auriculares de diadema Jabra
Prometen máximo aislamiento del ruido, su batería tiene un rendimiento de hasta 37 horas e incorporan tres micrófonos para una mayor calidad del sonido.
23% de descuento, ahorra 40,90 euros.
Auriculares gaming Logitech
Están provistos de controladores que crean un sonido más envolvente, perfecto para disfrutar al máximo de los videojuegos. Pesan muy poco y están diseñados para brindar mayor comodidad gracias a sus almohadillas acolchadas.
21% de descuento, ahorra 10 euros.
Auriculares de diadema Sennheiser
Los dispositivos proporcionan un audio personalizado, ya que incorporan un ecualizador que se puede ajustar en diferentes niveles. Por otra parte, también poseen cancelación de ruido y captan perfectamente la voz para mejorar la calidad de las llamadas.
31% de descuento, ahorra 81,13 euros.
Preguntas frecuentes sobre las ofertas de estos auriculares
¿Cuándo terminan los descuentos?
El 16 de marzo a la medianoche. Este es el momento en que finalizan las ofertas de primavera en Amazon.
¿Qué características deben tener unos buenos auriculares?
Lo más importante es que su batería tenga un buen rendimiento, que sean cómodos de llevar y que sean resistentes a las salpicaduras.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2026.
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