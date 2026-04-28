Vecinos de la Font de la Pólvora echan del barrio al santero que asesinó a un joven en Pineda de Mar en 2006

Vecinos del barrio de la Font de la Pólvora de Girona averiguaron la semana pasada que vivía allí Carlos Oswaldo Bello Núñez, el cubano de 60 años condenado a 17 años de cárcel por haber matado en mayo de 2006 a un joven que iba a su local de esoterismo cuando hacía de santero en Pineda de Mar (Barcelona). En el juicio, que tuvo lugar en la Audiencia de Barcelona, el otro procesado en el caso también le acusó de haber abusado sexualmente de él y de la víctima, de 25 años. El rumor que se extendió por el barrio, en principio de forma errónea, encendió a un grupo de unos 70 vecinos, que se armaron con palos y decidieron acudir hasta su vivienda para echarles “por las buenas o por las malas”, según fuentes del barrio. La mediación de los Mossos d’Esquadra y de vecinos hizo que la pareja decidiera “voluntariamente” recoger sus cosas y abandonar el lugar acompañada por agentes de la policía catalana.

El conflicto arrancó la semana pasada con la denuncia de un menor por maltratos por parte de un familiar. No era la primera vez que el chico acudía a la comisaría de Vista Alegre de los Mossos de Girona. El pasado día 20 se personó acompañado por una pareja y puso una denuncia. Los agentes les identificaron y fue cuando supieron de quien se trataba, del asesino de Pineda de Mar, que había acabado de cumplir condena hacía unos años y su pareja, Daniel E. de 51 años y nacionalidad española, que según fuentes cercanas al caso también tiene antecedentes, aunque por delitos contra el patrimonio.

La pareja había alquilado un piso hacía unos ocho meses en la calle Acacia. Una información sobre la pareja que corrió por el barrio encendió las alarmas. Y fue entonces cuando un grupo numeroso de vecinos, la mayoría con palos u objetos contundentes, acudió la tarde de Sant Jordi a hablar con el vecino del barrio que les había alquilado el inmueble para reventar la puerta. El propietario desconocía sus antecedentes. Muy enfadados, los vecinos alertaron que “allí no se iban a quedar”. La pareja decidió ir a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), conjunta de Mossos y Policía Municipal de Santa Caterina, a comunicar la situación a la policía catalana y pedir ayuda. Mandos del cuerpo que se encargan de tratar con los representantes del vecindario contactaron con ellos con la voluntad de resolver la situación evitando cualquier episodio violento porque existía la advertencia de que “si se quedaban habría represalias”.

Gracias a la mediación, la pareja, dicen, “voluntariamente, para evitar conflictos mayores”, pudo recoger sus pertenencias del piso, coger a su perro y abandonar el barrio en un vehículo policial.

Carlos Oswaldo Bello, vecino de Arenys de Mar, fue condenado en mayo de 2009, junto a Marcos Antonio Carrillo, pescador de Pineda de Mar que en ese momento tenía 31 años, a 17 años de cárcel por el asesinato de Javier Galera, un joven de 25 años que había acudido a la santería tras romper con su novia. En un juicio lleno de inverosímiles, oscuras y contradictorias declaraciones, los dos acusados se acusaron mutuamente de haber matado al joven golpeándole la cabeza con una figura de un loro de piedra de unos 20 kilos. El marinero acusó al cubano de “esclavizarlo y tenerlo envuelto en espíritus” y de haberlo amenazado de muerte a él y a su familia. También aseguró que a menudo abusaba sexualmente de él y de la víctima, que les tenía “dominados como una secta” y que “lo controlaba todo con la mirada”. Bello lo negó todo y atribuyó la muerte al pescador, que temía que la víctima destapara que usaba la pesca para traficar con drogas. La sentencia concluyó que entre el 14 y el 16 de mayo de 2006 le mataron entre ambos. El cuerpo fue descubierto el 20 de mayo en la trastienda de la santería tras unas cajas. Dos días antes los Mossos estuvieron en el local buscándole tras la denuncia de desaparición que puso su padre, pero no le encontraron.