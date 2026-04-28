Fundaesplai cifra la afectación de las colonias en el 70% con más de 300 puestos de trabajo en riesgo

El pasado 16 de marzo la comunidad educativa salió a la calle para reivindicar las ratios, la falta de recursos tanto económicos como personales y, sobre todo, la evasión del conflicto por parte de las instituciones. Esto llevó a los docentes a tomar una decisión: no ir de campamento de verano te el curso que viene. Una reivindicación a la que ya se han sumado 670 escuelas de toda Cataluña.

Fundesplai ha celebrado hoy la tradicional comida para presentar la campaña de verano, que se ha visto directamente afectada por la reivindicación educativa: “Ha tenido un gran impacto”, ha reconocido Cristina Rodríguez, Directora General de Gestión y Servicios de Fundesplai. La fundación cifra este impacto en el 70%: “Respecto al año pasado, solo tenemos un 30% de reservas”. Lo cual también pone en riesgo un total de 310 puestos de trabajo.

Fundesplai defiende que siguen apoyando a los profesores, porque se debe “garantizar que las personas que se dedican a la educación tengan un reconocimiento social acompañado a nivel laboral”. “Creemos que es una argumentación, no una confrontación”, ha afirmado Rodríguez. Aun así, reconocen estar “preocupados”. Primero por los estudiantes: “Los campamentos de verano tienen mucho valor educativo”. Desde la fundación avisan que, para muchos niños, los campamentos son la única manera que tienen de salir del barrio. Además, les permite convivir y desarrollar cualidades como la cohesión de grupo y la autonomía. Y en segundo lugar, por los puestos de trabajo que están en riesgo.

Alumnos del instituto Narcís Oller de Valls (Tarragona) llevan dos días manifestándose a las puertas del centro contra el boicot de los profesores a las actividades externas, ya que supone la cancelación de salidas y colonias, e incluso de las graduaciones.La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto asegura que entiende las reivindicaciones y el exceso de burocracia de los docentes, pero lamenta que los alumnos están asumiendo las consecuencias de un conflicto que no han generado. “La cancelación de salidas, actividades y graduaciones no es solo una cuestión organizativa, es la pérdida de experiencias, recuerdos y momentos únicos en la etapa educativa de nuestros hijos e hijas”, señala el AMPA en un comunicado.

Por su parte, Fundaesplai espera una campaña de verano en que puedan llegar a 110.000 niños y adolescentes que participen en distintas actividades. “Daremos ayudas para que todo el mundo pueda llegar”. El año pasado, la cantidad inicial de becas no fue suficiente y tuvieron que aumentarlas hasta las 9000. Este verano, la cifra de becas se sitúa en esta cifra y desde la fundación afirman que en caso de que no sean suficientes, “obtendrán recursos para que ningún niño se quede sin poder disfrutar”, ha afirmado Rodíguez. Todas las actividades van a estar vinculadas con la concienciación sobre el cambio climático y la alimentación sostenible para “educar y sensibilizar” a los jóvenes. Además, la fundación ha renovado el patronado.

Rodríguez también ha dado su opinión sobre la presencia de Mossos d’Esquadra en las aulas: “Como entidad educativa social, defendemos que cualquier conflicto se debe resolver a nivel educativo”. Fundesplai “no ha hablado con el Departamento d’Educació, aunque ”han puesto en concocimiento de su situación” y han pedido una reunión con otras confederaciones a nivel de Gobierno.