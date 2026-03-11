El Kindle de última generación cae a su precio mínimo histórico en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Este libro electrónico tiene una pantalla de 7 pulgadas, 16 GB de almacenamiento y una batería que puede durar hasta doce semanas con una sola carga

Cada vez hay más y más gente que, aunque les produzca, a priori, cierto rechazo, finalmente ha dado el paso para sustituir los libros en papel por los libros electrónicos. A pesar de que es cierto que es muy difícil que sustituya el placer de pasar páginas o el olor a nuevo de un libro, los libros electrónicos tienen muchas ventajas que hacen la vida más cómoda. Si sueles aprovechar para leer en esos ratos muertos en el metro o mientras viajas en avión o en tren, si el libro que te estás leyendo tiene muchas páginas y es muy grueso, puede resultar un incordio. Principalmente, por este simple motivo de practicidad, los libros electrónicos se han vuelto tan populares.

Y en lo relacionado con libros electrónicos, los Kindle de Amazon se llevan la palma. Además, solamente durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon podrás conseguir el Kindle Paperwhite de última generación con un descuento del 24%, que lleva a este producto a su precio más bajo hasta la fecha. Es el lector electrónico más rápido de la familia Kindle.

Ligero, con batería de larga duración y gran capacidad de almacenamiento

Una de las cosas que más suele preocupar a los lectores de los libros electrónicos es su autonomía. El Kindle Paperwhite cuenta con una batería que puede durar hasta 12 semanas con una sola carga completa. Por lo que, si te vas de viaje y te olvidas el cargador, no tienes por qué preocuparte. Además, el diseño del producto está pensado para que apenas ocupe espacio y no pese demasiado en la mochila; también está pensado para llevarlo fácilmente a cualquier parte. Ocupando lo mismo que un pequeño cuaderno, puedes llevar contigo miles de libros gracias a su capacidad de almacenamiento de 16 GB.

Una pantalla diseñada para leer en cualquier circunstancia

Este Kindle de última generación tiene una pantalla de 7 pulgadas con un contraste mayor que el de modelos anteriores; esto hace que el texto se vea más definido y con mayor claridad, facilitando la lectura y fatigando menos la vista. Además, la pantalla es completamente antirreflejos, algo que se nota mucho, sobre todo si lees en un autobús, cerca de ventanas o en el parque al aire libre un día soleado. También puedes ajustar el tono de la iluminación desde una luz blanca hasta una luz más cálida. Esto viene bien para disminuir el brillo si lees en la cama por la noche antes de dormir.

Lectura sin distracciones ni preocupaciones

Leer en el móvil o la tablet puede parecer que es lo mismo, pero realmente lo que diferencia a un libro electrónico de estos dispositivos es la capacidad de concentración que puedes llegar a alcanzar. En un Kindle solo hay libros: no recibirás notificaciones, ni podrás entrar a Instagram ni consultar el tiempo que hará mañana; esto hace que te concentres exclusivamente en la lectura. Además, es resistente al agua, así que puedes usarlo sin demasiadas preocupaciones en la piscina, en la playa o en el baño.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

