Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Ofertas

30 productos por menos de 30 euros rebajados por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Accesorios muy económicos con grandes ofertas en tecnología, belleza, moda y hogar que probablemente uses más de lo que imaginas

Productos por menos de 30 euros muy útiles para el día a día.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Muchas veces, cuando llegan eventos como la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, es fácil caer en la tentación de comprar cosas que realmente no necesitamos debido a las grandes ofertas y los descuentos increíbles que nos podemos encontrar. Si ya tienes calzado de sobra, seguro que no vas a necesitar aprovechar las grandes ofertas en zapatillas.

Durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, puedes encontrar pequeños productos realmente útiles para el día a día ahorrándote una buena cantidad de dinero. Si estás pensando en aprovechar los descuentos de este evento sin hacer un gran desembolso, aquí tienes una selección de 30 productos por menos de 30 euros que pueden ser muy eficaces para la vida diaria.

Batería externa

Olvídate de quedarte sin batería en mitad de un viaje en metro. Esta batería portátil tiene una gran capacidad de carga, cuenta con diferentes puertos y tan solo pesa 480 gramos.

42% de descuento, ahorras 10,24 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 20,75€ EN AMAZON

Edredón nórdico de Pikolin

Este edredón es transpirable y dermoprotector gracias a que está fabricado con fibra de aloe vera.

66% de descuento, ahorras 44,10 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 22,99€ EN AMAZON

Cuchillo de cocina

Un auténtico lujo para quienes les encanta cocinar: un cuchillo con una hoja afilada de 20 cm de acero inoxidable de la marca Paudin.

41% de descuento, ahorras 14,04 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 21,06€ EN AMAZON

Mochila de viaje

Una mochila compacta diseñada para cumplir con las medidas del equipaje de mano de las principales aerolíneas.

27% de descuento, ahorras 9,76 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 26,23€ EN AMAZON

Tostadora Russell Hobbs

Una tostadora con ranura larga para hacer más tostadas al mismo tiempo que además tiene función de descongelado y bandeja recogemigas.

48% de descuento, ahorras 27,98 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 29,99€ EN AMAZON

Auriculares con cancelación de ruido

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y hasta 45 horas de autonomía.

30% de descuento, ahorras 12 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 27,99€ EN AMAZON

Amazon Fire TV Stick HD

Si tienes un televisor que está como nuevo pero no es smart, con este dispositivo de streaming podrás acceder a todas tus plataformas favoritas sin necesidad de comprar una televisión nueva.

40% de descuento, ahorras 18 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 26,99€ EN AMAZON

Protector de colchón de Pikolin

Este protector es acolchado, impermeable y transpirable, perfecto para mantener el colchón como nuevo durante más tiempo.

29% de descuento, ahorras 10,92 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 25,99€ EN AMAZON

Zapatillas Munich

Unas zapatillas de estilo urbano muy cómodas pensadas para usar a diario y combinar fácilmente con cualquier estilo.

43% de descuento, ahorras 21,70 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 29,25€ EN AMAZON

Sérum de L’Oréal Paris

Un sérum antiedad con vitaminas y péptidos creado para mejorar la firmeza y luminosidad de la piel.

54% de descuento, ahorras 15 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 12,67€ EN AMAZON

Polo Levi’s

Un polo clásico con el logo de la marca en el pecho. Levi’s es una marca conocida por la calidad y durabilidad de sus prendas.

48% de descuento, ahorras 19,16 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 20,84€ EN AMAZON

Pack de camisetas para hombre de Jack & Jones

Este pack de 5 camisetas básicas de diferentes colores con cuello redondo es el fondo de armario perfecto para cualquier temporada.

33% de descuento, ahorras 4,98 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 10,01€ EN AMAZON

Plancha de pelo Remington

Una plancha con recubrimiento cerámico y control de temperatura diseñada para reducir el daño en el cabello.

33% de descuento, ahorras 14 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 29,99€ EN AMAZON

Pack de 10 cabezales Oral-B

Este tipo de eventos son perfectos para comprar recambios para tu cepillo de dientes eléctrico al mejor precio.

41% de descuento, ahorras 18,04 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 25,95€ EN AMAZON

Creatina en polvo

Un suplemento de creatina sin sabor que muchas personas añaden a su rutina de entrenamiento para tener más energía.

53% de descuento, ahorras 26,25 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 23,74€ EN AMAZON

Calzoncillos Calvin Klein

Pack de tres calzoncillos de la icónica marca que se han convertido en los más vendidos gracias a su calidad y su resistencia al paso del tiempo.

39% de descuento, ahorras 17,67 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 27,23€ EN AMAZON

Crema de L’Oréal Paris

Una crema hidratante con ácido hialurónico y protección solar para el cuidado de la piel.

55% de descuento, ahorras 11,55 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 10,35€ EN AMAZON

Plancha para la ropa de Russell Hobbs

Una plancha con suela cerámica, golpe de vapor y sistema antideslizante para planchar de la forma más rápida y eficiente posible.

33% de descuento, ahorras 10 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 19,99€ EN AMAZON

Pack de 5 luces LED recargables

Estas luces son perfectas para instalar en zonas en las que puedes necesitar luz y no tienes interruptores a mano, como las escaleras o cerca de los armarios. Gracias a su sensor de movimiento se encienden solas cuando más las necesitas.

37% de descuento, ahorras 14,74 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 25,25€ EN AMAZON

Gafas de sol Hawkers

Si buscas unas gafas sencillas, clásicas y elegantes, estas gafas de sol polarizadas son un modelo que nunca pasa de moda.

53% de descuento, ahorras 21 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 18,98€ EN AMAZON

Compresor de aire portátil

Un inflador compacto para ruedas de coche, bicicleta o balones que puedes guardar fácilmente en el maletero del coche, llevar en la mochila o tener a mano siempre que lo puedas necesitar para resolver cualquier emergencia.

55% de descuento, ahorras 34,50 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 28,49€ EN AMAZON

Estación de carga inalámbrica

Un soporte de carga magnética compatible con MagSafe para cargar el móvil y otros dispositivos en la mesa de tu despacho, en la mesilla de noche o donde lo necesites sin necesidad de llenar todo de cables alrededor.

26% de descuento, ahorras 9 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 25,99€ EN AMAZON

Toallas de algodón

Juego de 8 toallas de algodón de diferentes tamaños.

29% de descuento, ahorras 10 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 24,99€ EN AMAZON

Café en grano Lavazza Qualità Oro

Un café 100% arábica con tueste medio perfecto para hacer en cualquier cafetera italiana o francesa.

41% de descuento, ahorras 14,25 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 19,75€ EN AMAZON

Comida para gato de Ultima

Una de las marcas de pienso más reconocidas de alimentación para mascotas tiene descuento en su pienso seco para gatos hecho con salmón como ingrediente principal.

38% de descuento, ahorras 15,97 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 25,82€ EN AMAZON

Fuentes para horno de Pyrex

Tres recipientes de vidrio resistentes a cambios de temperatura para preparar recetas en el horno o la freidora de aire sin miedo a que se rompan.

35% de descuento, ahorras 13,54 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 24,95€ EN AMAZON

Plancha vertical de Rowenta

Esta plancha portátil es perfecta para planchar prendas arrugadas y eliminar pelusas en cuestión de minutos.

40% de descuento, ahorras 20 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 29,99€ EN AMAZON

Auriculares inalámbricos Panasonic

Estos auriculares tienen una autonomía de 72 horas y cuentan con función de carga rápida con la que, en 15 minutos, podrás estar disfrutando de hasta 6 horas más de batería.

53% de descuento, ahorras 32 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 27,99€ EN AMAZON

Regleta para enchufes con USB

Una regleta vertical con forma de torre con 12 tomas de corriente y botón de encendido y apagado.

47% de descuento, ahorras 16,78 euros.

Fiesta Primavera 30x30 sobre fondo blanco.
COMRPAR POR 19,21€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Las ofertas duran todo el evento?

Algunas rebajas están disponibles durante todo el evento, pero otras son ofertas limitadas que pueden cambiar cada pocas horas o agotarse rápidamente.

¿Se pueden devolver los productos comprados durante el evento?

Sí, los productos comprados durante la Fiesta de Ofertas de Primavera tienen las mismas políticas de devolución que el resto de compras en Amazon.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_