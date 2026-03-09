Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon: los mejores descuentos en hogar desde el 30%

Las mejores ofertas en productos para el hogar.

Un juego nuevo de sartenes o cuchillos, una cafetera Bialetti o un robot aspirador casi a mitad de precio están entre las grandes ofertas de este evento de Amazon

Poco a poco llega la primavera, los días son más largos, cada vez hacen menos falta los grandes abrigos o las pesadas botas de invierno y la luz del sol cada vez entra en nuestra casa más a menudo y durante más tiempo. Con estos primeros rayos de sol de la primavera, también miras a tu casa con otros ojos y esto te lleva a empezar a pensar en pequeños cambios, en renovar algún utensilio de cocina, en mejorar tu descanso, cambiar la silla ergonómica del escritorio o comprar un robot aspirador para hacerte la limpieza un poco más fácil.

La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon suele ser el momento perfecto para hacer este tipo de compras gracias a los inmejorables descuentos que la plataforma ofrece en productos de hogar, zapatillas o productos de belleza.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de los mejores descuentos en hogar en la que encontrarás desde sartenes y cafeteras hasta almohadas viscoelásticas o colchones a unos precios buenísimos.

Pack de sartenes Tefal Ingenio

Juego de 3 sartenes de acero inoxidable con mango extraíble.

40% de descuento, ahorras 40 euros.

Aspiradora vertical

Aspiradora vertical inalámbrica con una autonomía de hasta 45 minutos y cepillo con luz LED.

44% de descuento, ahorras 119 euros.

Espumador de leche eléctrico

El accesorio perfecto para disfrutar del café en casa como si estuviera hecho por un barista profesional.

46% de descuento, ahorras 29,37 euros.

Edredón nórdico de Pikolin

Este edredón de fibra Ecolofil de 300 gramos mantiene el calor y transpira al mismo tiempo.

50% de descuento, ahorras 38,99 euros.

Estuche de cuchillos de ARCOS

Pack de tres cuchillos de cocina de diferentes tamaños con hoja de acero inoxidable y mango resistente.

47% de descuento, ahorras 30,66 euros.

Silla ergonómica de oficina

Si necesitas renovar la silla de tu despacho, este modelo giratorio tiene el respaldo transpirable y la altura ajustable.

33% de descuento, ahorras 25 euros.

Freidora de aire Moulinex

Freidora de aire con doble resistencia y 10 programas preestablecidos.

31% de descuento, ahorras 50 euros.

Cafetera Moka de Bialetti

Cafetera italiana clásica de aluminio con capacidad para preparar 6 cafés.

32% de descuento, ahorras 14,40 euros.

Estuche de vapor de Lékué

Recipiente de silicona para cocinar alimentos al vapor en el microondas en tan solo cuestión de minutos.

35% de descuento, ahorras 14 euros.

Máquina de café con cápsulas de De’Longhi

Una de las cafeteras de cápsulas más icónicas y fáciles de usar del mercado.

42% de descuento, ahorras 49 euros.

Smart TV de 50 pulgadas de Hisense

Si llevas tiempo pensando en comprarte una televisión grande para ver el mundial, será difícil volver a encontrar una oferta mejor.

30% de descuento, ahorras 130 euros.

Almohada viscoelástica de Pikolin

Almohada de 70 cm con firmeza alta que se adapta al cuello, diseñada especialmente para esas personas a las que les encanta dormir de lado.

35% de descuento, ahorras 14,91 euros.

Envases para la nevera de Tatay

Este juego de 4 recipientes conserva muy bien el embutido en la nevera y además se puede meter en el microondas.

25% de descuento, ahorras 4 euros.

Quitapelusas eléctrico de Jata

Quitapelusas con cuchillas de acero inoxidable para dejar la ropa llena de pelusas como nueva.

20% de descuento.

Cubos de almacenamiento de Amazon Basics

Pack de 6 cubos plegables con asas para organizar armarios, estanterías o cajones grandes.

49% de descuento, ahorras 15,45 euros.

Protector de colchón de Pikolin

Este protector es acolchado, impermeable y transpirable, perfecto para mantener el colchón como nuevo durante más tiempo.

29% de descuento, ahorras 10,92 euros.

Cama hinchable Intex

Este colchón hinchable de altura media con estructura interior reforzada es perfecto para recibir invitados en casa o llevar al camping este verano.

38% de descuento, ahorras 22,41 euros.

Robot aspirador de Dreame

Si estabas esperando el momento para comprar un robot aspirador y friegasuelos lo más barato posible, ha llegado tu oportunidad.

33% de descuento, ahorras 100 euros.

Pack de bombillas Amazon Basics

Pack de 6 bombillas LED de 13 W, con una vida útil de unos 13 años.

38% de descuento, ahorras 8,93 euros.

Conjunto de escoba y recogedor

Si no quieres seguir agachándote cada dos por tres para quitar las pelusas que se quedan en la escoba, este conjunto es la solución perfecta.

37% de descuento, ahorras 9,09 euros.

Perchas de terciopelo

Pack de perchas antideslizantes de terciopelo diseñadas para ocupar poco espacio y ser muy resistentes.

41% de descuento, ahorras 20,65 euros.

Centrifugadora de ensaladas

Este accesorio es perfecto para lavar la ensalada de forma rápida y eficaz.

47% de descuento, ahorras 18,50 euros.

Plancha vertical de Rowenta

Esta plancha portátil es perfecta para planchar prendas arrugadas y eliminar pelusas en cuestión de minutos.

40% de descuento, ahorras 20 euros.

Colchón viscoelástico

Si ya es hora de renovar el colchón, este modelo es viscoelástico, tiene una firmeza media-alta y es reversible: por un lado es perfecto para verano y por otro para el invierno.

30% de descuento, ahorras 49,50 euros.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo empieza la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon en 2026?

La campaña se celebra del 10 al 16 de marzo de 2026, con una semana completa de descuentos en miles de productos de diferentes categorías.

¿Cuánto se puede ahorrar en este evento?

Los descuentos varían según el producto, pero en algunos casos pueden superar incluso el 70% o incluso más en algunos productos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

