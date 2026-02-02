Pruebo las mejores sillas ergonómicas y elijo la que tienes que comprar para decir adiós a los dolores de espalda

Analizo en profundidad seis sillas de escritorio que cuentan con características que garantizan la comodidad y la ergonomía durante su uso

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Homestool Homestool FelixKing FelixKing Kerdom Kerdom JUPPLIES JUPPLIES Yaheetech Yaheetech Amazon Basics Amazon Basics Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que busquen una silla con unas buenas prestaciones y con una excelente relación calidad-precio Para los que busquen una silla cómoda y bonita Para quienes tengan un presupuesto de más de 200 euros Para los que busquen una silla estética y con un precio económico Para los que busquen una silla cómoda por un buen precio Para los que busquen una silla cómoda y con respaldo alto y varias posiciones Por qué lo recomendamos Buena calidad precio, complementos y buenos materiales Cómoda, complementos y sencilla de montar Robusta, pensada para personas grandes y complementos Diseño moderno, soporte lumbar y reposacabezas, disponible en varios colores Económica, fácil de montar y buen asiento Fácil de montar, dos posiciones y respaldo alto. Medidas 73,5 x 32 x 52,5 cm ‎52 x 31 x 88 cm ‎‎55 x 55 x 25 cm 54 x 59 x 126 cm 70 x 70 x 131,5 cm 59 x 63 x 134 cm Precio 129.99 € 129.99 € 126.34 € 74.99 € 79.89 € 139.99 €

La mejor silla ergonómica Nuestra experta ha elegido la silla ergonómica para teletrabajar y estudiar de Homestool como la propuesta que mejor rendimiento ofrece de la comparativa gracias a su excelente relación calidad-precio.

Sentarse delante del ordenador durante más de ocho horas, sin el soporte adecuado y en una posición errónea, puede causar molestias en la espalda, en las piernas y hasta problemas de circulación. Para evitar los típicos dolores de espalda, cuello y cervicales que muchos trabajadores sufren en su día a día, es importante contar con una silla ergonómica.

Esta debe contar con un asiento regulable en altura y en profundidad, un respaldo reclinable y que se adapte a la forma de la columna, así como utilizar materiales transpirables para que la experiencia de uso sea todavía mejor. En esta comparativa analizo y comparo varios modelos para comprobar cuáles son las mejores sillas para teletrabajar.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Durante un par de semanas, dos personas hemos sustituido la silla que normalmente utilizamos para trabajar por estos seis modelos. Hemos ido utilizando cada uno de ellos durante la jornada de trabajo: ocho horas al día de lunes a viernes, y también en algunos momentos de tiempo libre en los que utilizamos el ordenador para otras cuestiones como estudiar. Lo primero que hemos hecho ha sido montar los distintos modelos, lo que nos ha permitido comprobar si el proceso de montaje de la silla es fácil. Después, hemos comprobado su comodidad de uso durante la jornada laboral.

Al evaluarlas y puntuarlas, he tenido en cuenta los siguientes criterios:

● Diseño: en este punto nos hemos fijado en el carácter estético de las sillas y por qué componentes están formadas.

● Materiales: ¿cómo son? ¿Garantizan durabilidad y resistencia? ¿son transpirables

● Ergonomía: se trata de que la silla resulte lo más cómoda posible. También que estar sentado frente al ordenador muchas horas evite que espalda, hombros o cuello acumulen tensiones si no nos sentimos lo suficientemente a gusto.

● Experiencia de uso: si pasar largas jornadas sentado sobre la silla es realmente cómodo, así como si la espalda o cuello acaban resentidos en algún momento.

Con reposapiés: silla ergonómica Homestool

Para quién es : aquellos que busquen una silla con unas buenas prestaciones y con una excelente relación calidad-precio.

Por qué la hemos elegido: se trata de una silla de oficina que incluye todos los complementos con el fin de garantizar la ergonomía y la comodidad de uso: tiene soporte de cabeza y lumbar viscoelástico, reposabrazos y una forma curvada que se adapta a la columna de la persona que se siente en ella. Además, dispone de un reposapiés, muy útil para estirarse en momentos de descanso.

Tanto su altura (de 170 a 195 centímetros) como sus grados de inclinación (de 140° con 3 posiciones bloqueables 95°/115 °/135°) pueden ajustarse al gusto, así como el balanceo, controlable hasta 15º. Es muy cómoda de utilizar incluso durante largas jornadas de trabajo, y ayuda a mantener el cuello en una mejor posición, por lo que reduce los tan comunes dolores de cervicales y cuello que sufrimos muchos trabajadores.

Está fabricada con materiales robustos, es capaz de soportar hasta 125 kilos de peso y toda la zona de apoyo está cubierta de malla de carbono transpirable, muy útil y cómoda especialmente en verano para evitar que el sudor nos deje pegados a la silla. En cuanto a sus ruedas, está equipada con una base de cinco ruedas silenciosas, que no hacen prácticamente nada de ruido al desplazarla. Su montaje es sencillo, aunque requiere invertir al menos una hora.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

Ficha técnica Dimensiones: ‎73,5 x 32 x 52,5 cm. Peso: 20,6 kg. Peso máximo: 125 kg. Ruedas: cinco ruedas silenciosas. Extras: reposacabezas, soporte lumbar viscoelástico, reposabrazos, reposapiés, malla de carbono transpirable…

Con un bonito diseño: silla ergonómica FelixKing

SIlla ergonómica con combinación en blanco y negro.

Para quién es: personas que busquen una silla cómoda y bonita.

Por qué la hemos elegido: la razón por la que me decanté por esta silla es porque me gusta su estilo: combina el color blanco con algunos acabados negros que le aportan un toque más original. En cuanto a sus características, es bastante similar al modelo anterior, ya que incluye soporte para cuello, cojín lumbar, reposabrazos y está revestida en tela transpirable. Su asiento está acolchado y es bastante cómodo.

Puede inclinarse de 90 a 120º para adaptarse a las necesidades del usuario y el soporte para el cuello puede regularse de altura, para conseguir 5 centímetros extras, así como ajustar el ángulo 30º. Los reposabrazos también son abatibles 90º, en caso de querer utilizarlos. Es bastante cómoda en líneas generales y su montaje es sencillo, llevando alrededor de 30 minutos de tiempo.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

Ficha técnica Dimensiones: ‎52 x 31 x 88 cm. Peso: 20 kg. Peso máximo: 150 kg. Ruedas: cinco ruedas silenciosas. Extras: reposacabezas, soporte lumbar viscoelástico, reposabrazos, malla transpirable…

Para personas de gran tamaño: silla ergonómica Kerdom

Silla ergonómica Kerdom, con respaldo en forma de Y.

Para quién es: quienes tengan un presupuesto de más de 200 euros para comprar la silla y que además busquen un modelo cómodo para personas de gran altura.

Por qué la hemos elegido: es la silla ergonómica más cara de la comparativa y, por ello, quería comprobar si las prestaciones que ofrece realmente valen su precio. Tiene un diseño bastante similar al modelo de HOMESTOOL, con apoyacabeza, reposabrazos y soporte lumbar. También está recubierta con malla transpirable y cuenta con una base con cinco ruedas.

Su respaldo tiene forma de Y y es bastante ancho, por lo que resulta ideal para personas de gran tamaño y se ajusta correctamente a la espalda. Además, puede reclinarse de 90 a 135º y la altura de su soporte para el cuello puede colocarse más o menos alta. En general es una silla cómoda, pero para mi gusto está más pensada para personas grandes, sobre todo porque el tamaño del respaldo es bastante amplio. Además, es capaz de soportar casi 150 kilos de peso.

En cuanto a su montaje, no es demasiado complicado, ya que viene acompañado de un manual de instrucciones y de una llave allen necesaria para ajustar todas sus piezas.

Sus puntos débiles: tiene un precio un tanto elevado.

Ficha técnica Dimensiones: ‎‎55 x 55 x 25 cm. Peso: 17 kg. Peso máximo: 150 kg. Ruedas: cinco ruedas silenciosas. Extras: reposacabezas, soporte lumbar viscoelástico, reposabrazos, malla transpirable…

Diseño moderno: silla ergonómica JUPPLIES

Silla de escritorio ergonómica con diseño moderno. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: aquellas personas que busquen una silla estética y con un precio económico.

Por qué la hemos elegido: es un modelo que tiene un diseño moderno y estético, de hecho fue el que más me gustó. Además, es posible comprarla en diferentes colores: beige, rosa, azul o negro. Escogí el color el beige pero me parece que el azul y el rosa, en tonos pastel, pueden quedar preciosos en muchas casas u oficinas. Su montaje es sencillo, ya que las piezas encajaban bien, y en menos de media hora ya la tenía lista.

Su asiento de espuma y la malla transpirable del respaldo le aportan comodidad, ya que se siente cómoda sin ser excesivamente blanda, y además permite que pase el aire y no se quede la espalda pegada mientras se utiliza. Otra de las características que más me llamaron la atención desde el principio fue el reposacabezas ajustable, pues el soporte cervical es fundamental para evitar molestias tras jornadas largas.

Ajustar el reposacabezas fue sencillo y me permitió encontrar un punto en el que mi cuello pudiera descansar sin tensión. También probé la inclinación del respaldo: aunque este modelo permite reclinarse algo hacia atrás, el rango de movimiento es más limitado en comparación con otras sillas que he probado. Además, tiene soporte lumbar que ayuda a que no se carguen las lumbares después de largas horas sentada frente al ordenador.

Sus puntos débiles: tiene menos capacidad de peso máximo que otros modelos.

Ficha técnica Dimensiones: ‎54 x 59 x 126 cm. Peso: 9 kg. Peso máximo: 100 kg. Ruedas: cinco ruedas. Extras: soporte lumbar, reposabrazos, malla transpirable, reposacabezas…

Con soporte lumbar: silla de oficina ergonómica Yaheetech

Yaheetech silla de oficina ergonómica.

Para quién es: quien busque una silla cómoda por un buen precio.

Por qué la hemos elegido: en el momento de comenzar a montarla noté que todas las piezas estaban ordenadas, numeradas y el manual era claro. Una vez ensamblada (lo hice en menos de media hora), la llevé a mi escritorio y comencé a usarla. La primera impresión fue positiva: el asiento mullido tiene un buen tamaño —aproximadamente 50 x 49 cm— que se complementa con una espuma densa. Por su parte, la espalda descansaba gracias al respaldo de malla transpirable, ideal para días calurosos.

El respaldo, con forma curva y un soporte lumbar, es muy cómodo, sobre todo para personas que suelen tener dolores en las lumbares. Además, la silla permite ajustarse en altura (entre unos 33,5 y 43,5 cm desde el suelo) para alinear bien las rodillas y los pies, evitando así malas posturas. También hay una perilla de tensión para ajustar a qué punto cede la inclinación.

Después de varias horas, noté que los refuerzos de plástico en el respaldo, esos que ayudan a mantener la estructura, presionaban un poco en la zona dorsal. Esto me resultó algo molesto, como un pinchazo leve.

Sus puntos débiles: los refuerzos de la espalda son algo molestos.

Ficha técnica Dimensiones: ‎70 x 70 x 131,5 cm. Peso: 15 kg. Peso máximo: 136 kg. Ruedas: cinco ruedas. Extras: soporte lumbar, reposabrazos, malla transpirable, reposacabezas…

Respaldo alto: silla ergonómica Amazon Basics

Silla ergonómica con respaldo alto. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quienes busquen una silla cómoda y con respaldo alto y varias posiciones.

Por qué la hemos elegido: su montaje es bastante sencillo: en menos de media hora ya tenía todas las piezas encajadas y la base de cinco ruedas instalada. El manual venía claro y no tuve demasiadas dudas en el proceso de montaje, pues la silla incluso incluía todas las herramientas necesarias para armarla sin tener que buscar siquiera un destornillador extra.

Desde el primer momento, al sentarme, noté que tiene una estructura robusta con base de nylon y un respaldo alto de malla que le dan una sensación de solidez. El asiento y el respaldo con malla transpirable ayudan a que no se acumule calor, aunque la malla no es tan prémium ni tan suave como en modelos más caros que he probado en comparativas similares, donde resaltan la calidad de materiales como malla de carbono o espuma viscoelástica.

Una de las primeras cosas que probé fue ajustar el reposacabezas, la profundidad del asiento y los reposabrazos, que son todas funciones que esta silla permite modificar. Para ello, busqué una posición que me parecía cómoda para estar toda la jornada laboral sentada en ella.

En las primeras horas, sí noté que el soporte lumbar y la postura general me ayudaban a mantener la espalda más recta. Tiene un mecanismo de dos posiciones, que se desbloquea con el peso, y yo escogí la primera posición porque con la otra sentía que quedaba demasiado echada para atrás.

Sus puntos débiles: el soporte lumbar no es tan cómodo como el de otros modelos anteriores.

Ficha técnica Dimensiones: ‎59 x 63 x 134 cm. Peso: 14 kg. Peso máximo: 124 kg. Ruedas: cinco ruedas. Extras: soporte lumbar, reposabrazos, malla transpirable, reposacabezas…

Otro modelo de silla ergonómica interesante

Si buscas una silla económica y cómoda: el modelo Songmics

Ofrece un diseño básico y se puede ajustar a una altura personalizada para mantener una postura cómoda y evitar dolores de espalda. También se puede activar el modo de inclinación hasta los 15 grados para estirar el cuerpo, y el asiento y el respaldo se han fabricado con un tejido de malla transpirable que aseguran la frescura de la espalda incluso los días más calurosos. Además, destacan sus apoyabrazos ligeramente curvados.

Los apoyabrazos de esta silla ergonómica son ligeramente curvados.

Preguntas frecuentes sobre sillas ergonómicas

¿Qué es una silla ergonómica?

Una silla ergonómica es aquella diseñada para adaptarse a la postura natural del cuerpo, reduciendo la tensión en la espalda, el cuello y los hombros. Su objetivo es favorecer una posición correcta y cómoda durante largas horas de trabajo.

¿En qué se diferencia una silla ergonómica de una convencional?

Las sillas convencionales suelen tener un respaldo recto, pocos ajustes y materiales menos transpirables. Las ergonómicas, en cambio, ofrecen ajustes de altura, respaldo curvo, soporte lumbar, reposabrazos regulables y materiales que facilitan la ventilación.

¿Por qué es importante el soporte lumbar?

El soporte lumbar mantiene la curvatura natural de la espalda baja. Sin este apoyo, la columna tiende a encorvarse, lo que a largo plazo provoca dolor y tensión muscular.

¿Qué partes de la silla deben ser ajustables?

Idealmente, una buena silla ergonómica debe permitir ajustar:

Altura del asiento (para que los pies descansen planos en el suelo).

Respaldo (inclinación y tensión).

Soporte lumbar (altura o profundidad).

Reposabrazos (altura, ángulo o incluso giro).

Cabecero (si lo incluye, para apoyar cuello y cabeza).

¿Cuál es la altura correcta de una silla de oficina?

La altura debe permitir que:

Los pies queden apoyados completamente en el suelo.

Las rodillas estén en ángulo de 90°.

Los brazos descansen a la altura de la mesa sin elevar los hombros.

