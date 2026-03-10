Newcastle - Barcelona: horario y dónde ver el partido de la Champions League
Los de Flick visitan a un rival incómodo, aunque deben pasar a los cuartos de la Liga de Campeones
El Barcelona visita a Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto catalán es el líder de la Liga y está reforzado después de su triunfo en un complicado campo como es el del Athletic. El Newcastle se encuentra en la 12ª plaza de la Premier, por lo que el Barcelona es el favorito para obtener el triunfo. Flick presentará su once de gala, aunque tiene problemas en los laterales por las lesiones de Koundé y Balde.
Horario y dónde ver el Newcastle - Barcelona
El partido entre el Newcastle y el Barcelona se juega a las 21.00 horas y se podrá ver por Movistar Liga de Campeones y por Movistar Plus (7).
Resto de la jornada
Galatasaray - Liverpool
Atalanta - Bayern de Munich
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.