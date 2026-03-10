Newcastle - Barcelona: horario y dónde ver el partido de la Champions League

El Barcelona visita a Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto catalán es el líder de la Liga y está reforzado después de su triunfo en un complicado campo como es el del Athletic. El Newcastle se encuentra en la 12ª plaza de la Premier, por lo que el Barcelona es el favorito para obtener el triunfo. Flick presentará su once de gala, aunque tiene problemas en los laterales por las lesiones de Koundé y Balde.

Más información Ni Barcelona ni Athletic, el partido lo decidió Lamine Yamal

Horario y dónde ver el Newcastle - Barcelona

El partido entre el Newcastle y el Barcelona se juega a las 21.00 horas y se podrá ver por Movistar Liga de Campeones y por Movistar Plus (7).

Resto de la jornada

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern de Munich