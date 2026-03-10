Ir al contenido
Fútbol
Champions League

Newcastle - Barcelona: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Flick visitan a un rival incómodo, aunque deben pasar a los cuartos de la Liga de Campeones

Lamine Yamal celebra su gol ante el Athletic. Juan Manuel Serrano Arce (Getty Images)
El País
El País

El Barcelona visita a Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto catalán es el líder de la Liga y está reforzado después de su triunfo en un complicado campo como es el del Athletic. El Newcastle se encuentra en la 12ª plaza de la Premier, por lo que el Barcelona es el favorito para obtener el triunfo. Flick presentará su once de gala, aunque tiene problemas en los laterales por las lesiones de Koundé y Balde.

Horario y dónde ver el Newcastle - Barcelona

Newcastle NEW
Barcelona BCN
Movistar Liga de Campeones

El partido entre el Newcastle y el Barcelona se juega a las 21.00 horas y se podrá ver por Movistar Liga de Campeones y por Movistar Plus (7).

Resto de la jornada

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray GAL
Liverpool LIV
Movistar Liga de Campeones

Atalanta - Bayern de Munich

Atalanta ATA
Bayern BAY
Movistar Liga de Campeones

