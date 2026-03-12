Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Ofertas

Ofertas de primavera de Amazon 2026: 20 chollos para tu jardín a su precio mínimo histórico hoy

Aprovecha para renovar herramientas, mejorar el mobiliario exterior o añadir pequeños accesorios que harán que tu jardín sea el mejor sitio para estar esta primavera

Los mejores productos para preparar el jardín de cara a la primavera al mejor precio.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una de las mejores cosas de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon es que coincide con esa maravillosa época en la que el clima cada vez es mejor y empieza a apetecer pasar más horas al aire libre. Los afortunados que tengáis la suerte de contar con una casa con patio, jardín o incluso una amplia terraza seguro que ya os estáis preparando para disfrutar de esa zona exterior de vuestra casa desde el minuto uno.

Si estás revisando tus muebles de exterior, tus herramientas para preparar el jardín o te estás planteando hacer alguna que otra instalación para disfrutar más de tu casa, no hay mejor momento para hacerlo que ahora, ya que hasta el lunes 16 de marzo puedes aprovechar la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon para hacerte con todo lo que necesitas para el jardín a unos precios nunca vistos.

Como ya hemos hecho con la amplia selección de ofertas en productos de cocina, desde EL PAÍS Escaparate también puedes aprovechar para revisar esta selección de productos para el jardín disponibles a su precio mínimo histórico.

Funda para muebles

Esta funda de tela Oxford resistente al agua, al viento y a los rayos UV está diseñada para proteger tus muebles del jardín y evitar que se deterioren cuando no estés en casa.

33% de descuento, ahorras 5 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,39€ EN AMAZON

Etiquetas para plantas

Un pack de 50 etiquetas amarillas de 15 cm que incluyen un rotulador de doble punta en el paquete para que puedas identificar fácilmente qué y cuándo has plantado cada planta.

28% de descuento.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 7,16€ EN AMAZON

Bolsas de jardín

Pack de 5 bolsas grandes y resistentes con capacidad de 500 litros, muy útiles para recoger hojas, ramas o el césped después de un día intenso de trabajo.

22% de descuento, ahorras 10,81 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 38,05€ EN AMAZON

Controlador inteligente de riego

Si te esfuerzas mucho por que el jardín luzca lo más bonito posible, este dispositivo compatible con Apple HomeKit te permitirá controlar el riego fácilmente desde el móvil incluso si no estás en casa.

33% de descuento, ahorras 50 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 99,95€ EN AMAZON

Estantería para plantas

La estantería perfecta para poner en la terraza y dejar que tus plantas luzcan.

30% de descuento, ahorras 7,40 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 17,59€ EN AMAZON

Lámpara matamosquitos

Este dispositivo atrae y elimina mosquitos e insectos molestos para que no tengas que ir corriendo a casa cuando cae el sol y enciendes la luz para que no te piquen.

31% de descuento, ahorras 11,30 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 24,69€ EN AMAZON

Barbacoa de gas portátil

Esta barbacoa compacta de 2500 W es perfecta para cocinar cualquier tipo de alimento al aire libre sobre cualquier mesa de forma fácil y eficaz.

41% de descuento, ahorras 109,50 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 160,49€ EN AMAZON

Cortacésped inalámbrico

Este cortacésped es muy ligero, incluye varios accesorios y cuenta con baterías recargables, perfecto para mantener en perfecto estado el césped.

19% de descuento, ahorras 13 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 56,99€ EN AMAZON

2 tumbonas plegables

Dos tumbonas reclinables con reposacabezas, parasol y bolsillo lateral para dejar un móvil, el libro electrónico o la crema de sol.

28% de descuento, ahorras 29,01 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 75,89€ EN AMAZON

Motosierra eléctrica

Si necesitas renovar tu motosierra para podar las ramas salientes, este modelo es compacto, cuenta con lubricación automática y tiene un motor de 1200 W.

27% de descuento, ahorras 40 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 109,98€ EN AMAZON

Robot cortacésped

Si no quieres seguir usando los cortacésped tradicionales y prefieres un robot que corte el césped de forma automática, no vas a encontrar mejor ocasión para hacerte con uno a tan buen precio. Este modelo mapea el terreno y evita obstáculos.

40% de descuento, ahorras 400 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 599€ EN AMAZON

Conjunto de mesa y 4 sillas

Si ya va siendo hora de renovar la terraza, este conjunto de mesa de acero y cristal templado con sus cuatro sillas a juego es perfecto para comidas o cenas.

15% de descuento, ahorras 30 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 169,96€ EN AMAZON

Lona redonda para piscinas

Esta lona es perfecta para mantener la piscina protegida cuando estás fuera y no quieres que se deteriore la calidad del agua.

25% de descuento, ahorras 25 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 74,95€ EN AMAZON

Grapas para césped artificial

Un pack de 100 unidades de grapas de acero galvanizado para fijar el césped a la tierra y que no se mueva como si se tratara de una simple alfombra.

20% de descuento.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 13,64€ EN AMAZON

Ducha de jardín

Si no quieres meterte en líos de montar una piscina pero buscas algo con lo que refrescarte los días más calurosos, esta ducha de exterior se conecta a la manguera y lanza un chorro de agua regulable hacia arriba.

15% de descuento, ahorras 21 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 121,80€ EN AMAZON

Kärcher

La hidrolimpiadora de alta presión por excelencia. Una de las herramientas mejor valoradas para limpiar terrazas, suelos exteriores, fachadas o muebles de jardín.

26% de descuento, ahorras 75,46 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 209,49€ EN AMAZON

Tijeras para podar eléctricas

Unas tijeras de poda con motor eléctrico y hojas de acero que facilitan enormemente la poda.

10% de descuento, ahorras 6,82 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 63,17€ EN AMAZON

Estera de PVC

Esta estera es resistente y tiene unas dimensiones de 80 x 500 cm, lo que la hace perfecta para poner en el balcón, la terraza o la valla de casa y así evitar miradas indiscretas y ganar privacidad.

28% de descuento, ahorras 13 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 32,80€ EN AMAZON

Pérgola de pared

Si llevas tiempo pensando en instalar una pérgola con estructura metálica y techo retráctil, aquí tienes un modelo de muy buena calidad a muy buen precio.

10% de descuento, ahorras 17 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 152,99€ EN AMAZON

Hamaca colgante de polialgodón

Tener una hamaca amplia y resistente en casa es un lujo muy accesible. Este modelo de 210 x 150 es perfecto para instalar entre dos árboles o dos columnas en el exterior de casa.

25% de descuento, ahorras 7,75 euros.

Productos de jardín ofertas de primavera sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 22,94€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Cuáles suelen ser los productos de jardín que suelen tener mayores rebajas?

Durante estas campañas es habitual encontrar descuentos en herramientas de jardinería, muebles de exterior, barbacoas o sistemas de riego.

¿Las ofertas cambian durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Sí, algunos descuentos son temporales, otros pueden agotarse las existencias y algunos pueden cambiar de precio a lo largo del evento.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Polo clásico de Levi's para hombre. COMPRA POR 21,99€ (45% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_