Ofertas de primavera de Amazon 2026: 20 chollos para tu jardín a su precio mínimo histórico hoy

Los mejores productos para preparar el jardín de cara a la primavera al mejor precio.

Aprovecha para renovar herramientas, mejorar el mobiliario exterior o añadir pequeños accesorios que harán que tu jardín sea el mejor sitio para estar esta primavera

Una de las mejores cosas de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon es que coincide con esa maravillosa época en la que el clima cada vez es mejor y empieza a apetecer pasar más horas al aire libre. Los afortunados que tengáis la suerte de contar con una casa con patio, jardín o incluso una amplia terraza seguro que ya os estáis preparando para disfrutar de esa zona exterior de vuestra casa desde el minuto uno.

Si estás revisando tus muebles de exterior, tus herramientas para preparar el jardín o te estás planteando hacer alguna que otra instalación para disfrutar más de tu casa, no hay mejor momento para hacerlo que ahora, ya que hasta el lunes 16 de marzo puedes aprovechar la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon para hacerte con todo lo que necesitas para el jardín a unos precios nunca vistos.

Como ya hemos hecho con la amplia selección de ofertas en productos de cocina, desde EL PAÍS Escaparate también puedes aprovechar para revisar esta selección de productos para el jardín disponibles a su precio mínimo histórico.

Funda para muebles

Esta funda de tela Oxford resistente al agua, al viento y a los rayos UV está diseñada para proteger tus muebles del jardín y evitar que se deterioren cuando no estés en casa.

33% de descuento, ahorras 5 euros.

Etiquetas para plantas

Un pack de 50 etiquetas amarillas de 15 cm que incluyen un rotulador de doble punta en el paquete para que puedas identificar fácilmente qué y cuándo has plantado cada planta.

28% de descuento.

Bolsas de jardín

Pack de 5 bolsas grandes y resistentes con capacidad de 500 litros, muy útiles para recoger hojas, ramas o el césped después de un día intenso de trabajo.

22% de descuento, ahorras 10,81 euros.

Controlador inteligente de riego

Si te esfuerzas mucho por que el jardín luzca lo más bonito posible, este dispositivo compatible con Apple HomeKit te permitirá controlar el riego fácilmente desde el móvil incluso si no estás en casa.

33% de descuento, ahorras 50 euros.

Estantería para plantas

La estantería perfecta para poner en la terraza y dejar que tus plantas luzcan.

30% de descuento, ahorras 7,40 euros.

Lámpara matamosquitos

Este dispositivo atrae y elimina mosquitos e insectos molestos para que no tengas que ir corriendo a casa cuando cae el sol y enciendes la luz para que no te piquen.

31% de descuento, ahorras 11,30 euros.

Barbacoa de gas portátil

Esta barbacoa compacta de 2500 W es perfecta para cocinar cualquier tipo de alimento al aire libre sobre cualquier mesa de forma fácil y eficaz.

41% de descuento, ahorras 109,50 euros.

Cortacésped inalámbrico

Este cortacésped es muy ligero, incluye varios accesorios y cuenta con baterías recargables, perfecto para mantener en perfecto estado el césped.

19% de descuento, ahorras 13 euros.

2 tumbonas plegables

Dos tumbonas reclinables con reposacabezas, parasol y bolsillo lateral para dejar un móvil, el libro electrónico o la crema de sol.

28% de descuento, ahorras 29,01 euros.

Motosierra eléctrica

Si necesitas renovar tu motosierra para podar las ramas salientes, este modelo es compacto, cuenta con lubricación automática y tiene un motor de 1200 W.

27% de descuento, ahorras 40 euros.

Robot cortacésped

Si no quieres seguir usando los cortacésped tradicionales y prefieres un robot que corte el césped de forma automática, no vas a encontrar mejor ocasión para hacerte con uno a tan buen precio. Este modelo mapea el terreno y evita obstáculos.

40% de descuento, ahorras 400 euros.

Conjunto de mesa y 4 sillas

Si ya va siendo hora de renovar la terraza, este conjunto de mesa de acero y cristal templado con sus cuatro sillas a juego es perfecto para comidas o cenas.

15% de descuento, ahorras 30 euros.

Lona redonda para piscinas

Esta lona es perfecta para mantener la piscina protegida cuando estás fuera y no quieres que se deteriore la calidad del agua.

25% de descuento, ahorras 25 euros.

Grapas para césped artificial

Un pack de 100 unidades de grapas de acero galvanizado para fijar el césped a la tierra y que no se mueva como si se tratara de una simple alfombra.

20% de descuento.

Ducha de jardín

Si no quieres meterte en líos de montar una piscina pero buscas algo con lo que refrescarte los días más calurosos, esta ducha de exterior se conecta a la manguera y lanza un chorro de agua regulable hacia arriba.

15% de descuento, ahorras 21 euros.

Kärcher

La hidrolimpiadora de alta presión por excelencia. Una de las herramientas mejor valoradas para limpiar terrazas, suelos exteriores, fachadas o muebles de jardín.

26% de descuento, ahorras 75,46 euros.

Tijeras para podar eléctricas

Unas tijeras de poda con motor eléctrico y hojas de acero que facilitan enormemente la poda.

10% de descuento, ahorras 6,82 euros.

Estera de PVC

Esta estera es resistente y tiene unas dimensiones de 80 x 500 cm, lo que la hace perfecta para poner en el balcón, la terraza o la valla de casa y así evitar miradas indiscretas y ganar privacidad.

28% de descuento, ahorras 13 euros.

Pérgola de pared

Si llevas tiempo pensando en instalar una pérgola con estructura metálica y techo retráctil, aquí tienes un modelo de muy buena calidad a muy buen precio.

10% de descuento, ahorras 17 euros.

Hamaca colgante de polialgodón

Tener una hamaca amplia y resistente en casa es un lujo muy accesible. Este modelo de 210 x 150 es perfecto para instalar entre dos árboles o dos columnas en el exterior de casa.

25% de descuento, ahorras 7,75 euros.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles suelen ser los productos de jardín que suelen tener mayores rebajas?

Durante estas campañas es habitual encontrar descuentos en herramientas de jardinería, muebles de exterior, barbacoas o sistemas de riego.

¿Las ofertas cambian durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Sí, algunos descuentos son temporales, otros pueden agotarse las existencias y algunos pueden cambiar de precio a lo largo del evento.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de marzo de 2026.

