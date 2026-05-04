Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 4 de mayo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

La Bonoloto es uno de los protagonistas de los sorteos de SELAE y arranca esta primera semana del mes de mayo por todo lo alto con un bote de 900.000 euros en juego.

Este lunes se juega Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva junto a El Joker, un abanico de oportunidades con las que Loterías y Apuestas del Estado reparte numerosos premios. La Bonoloto en concreto se ha convertido en todo un clásico de los juegos de azar diarios, ya que se celebra de lunes a domingo. Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 120.000 euros y selló su boleto ganador en Barcelona.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 4 de mayo han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 5, 11, 24, 32, 46, 49

Número complementario: 17

Reintegro: 9

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar y cobrar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

A la hora de cobrar los premios, recuerda la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.