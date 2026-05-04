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Sorteos
LOTERÍAS

La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 4 de mayo

El sorteo de este lunes de La Primitiva juega un bote de 15 millones de euros

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.
El País
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El sorteo de La Primitiva de este lunes 4 de mayo es el protagonista de la jornada por su gran premio. El juego de SELAE se celebra hoy por un bote de 15 millones de euros.

Este juego no es el único de la jornada, la Bonoloto y Eurodreams completan la noche de premios de Loterías y Apuestas del Estado, aunque sin duda, La Primitiva junto a El Joker son los más esperados.

En el sorteo de La Primitiva del pasado domingo no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, pero si hubo un acertante de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 205.000 euros y selló su boleto ganador en Pontevedra.

Bote de La Primitiva en el sorteo del lunes 4 de mayo de 2026

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 4 de mayo son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 16, 17, 22, 33, 43, 45
  • Complementario: 47
  • Reintegro: 2
  • El Joker: 9788889

Todas las categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.

Otros sorteos del día

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Cupón diario de la ONCE

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