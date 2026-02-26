Más allá del Machu Picchu: otras localizaciones en sus alrededores que bien merecen un viaje

Machu Picchu, la antigua ciudad del imperio inca es uno de los destinos mundiales de primer orden. Considerada una de las siete maravillas del mundo, atrae cada año a más de un millón y medio de visitantes. Solo entre enero y febrero de 2025, pasaron por su área de conservación arqueológica y ecológica —construida entre los siglos XV y XVI— casi doscientos mil visitantes, un 35% más que en el periodo de 2024. Su atractivo es obvio, nadie quiere perderse una joya histórica, sin embargo, no es lo único que se puede ver en los Andes peruanos. De ahí que EL PAÍS Viajes haya considerado realizar un itinerario, Perú inca y colonial, que guiará el próximo 13 de junio el periodista y viajero Paco Nadal para conocer otros sitios menos conocidos.

Se trata de un viaje hecho a medida, con una duración de once días, que pretende ser una inmersión profunda en el corazón del mundo andino, recorriendo desde la Lima colonial y gastronómica hasta los templos incas de Cusco, el Valle Sagrado y la ciudadela perdida de Machu Picchu, por supuesto. En este artículo vas a encontrar algunas de las localizaciones que podrás ver durante el viaje y otras que también se encuentran en el camino hacia Machu Picchu. ¡Que comience la aventura!

Cusco, en Perú. Robert Harding (Alamy Stock Photo)

Cusco y centro histórico

Una de las paradas principales de este viaje será la ciudad de Cusco y sus alrededores, un lugar que combina historia milenaria, paisajes andinos y cultura. Es imprescindible porque esta ciudad cuenta con un casco histórico catalogado por la Unesco en 1983 como Patrimonio de la Humanidad. Su Plaza de Armas, flanqueada por la Catedral y el Templo de la Compañía de Jesús, sigue siendo el corazón social de la ciudad y escenario de festividades y rituales ancestrales.

El barrio de Artesanos de San Blas y el mercado San Pedro son lugares llenos de vida. En el mes de junio, además, se celebra el Inti Raymi o Fiesta del Sol —el día 24 de junio—, que es una ceremonia de origen incaico en honor al Inti, el dios Sol. La recreación del ritual combina música, danzas tradicionales y vestimentas ceremoniales en tres escenarios emblemáticos: el Qorikancha, la Plaza de Armas y Saqsaywaman. Desde la Oficina de Turismo de Perú se puede encontrar mucha más información sobre esta fiesta y su historia, así como de todo Perú.

La ciudad de Cusco es conocida además por los complejos incas que alberga. ¿Cuáles son los principales? Pues obviamente, el Qorikancha o Templo del Sol, ubicado a dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco. El recinto de oro, como se lo conoce en quechua, fue su principal templo religioso y su construcción se remonta al siglo XV. Antiguamente estaba revestido con planchas de oro puro y en su interior albergaba figuras también de oro y plata que representaban elementos sagrados de la naturaleza. Su construcción se caracteriza por el uso de enormes bloques de piedra tallados con una precisión milimétrica, ensamblados sin el uso de mortero. Los muros, de forma trapezoidal y levemente inclinados hacia adentro, fueron diseñados para resistir terremotos, lo que explica por qué ha sobrevivido hasta la actualidad.

A solo minutos del centro histórico de Cusco, Saqsaywaman es una monumental fortaleza ceremonial construida con enormes bloques de piedra encajados con asombrosa precisión. Desde sus terrazas se obtienen vistas panorámicas de Cusco, y su importancia histórica y simbólica la convierte en una visita imprescindible en cualquier viaje. Mientras que el espacio de Puka Pukara, que significa “fortaleza roja” por el color de sus piedras, es una antigua fortaleza militar inca, formada por grandes murallas, terrazas y escaleras, que formaba parte del complejo defensivo de Cusco y que hoy en día ofrece unas vistas increíbles de la ciudad.

Por su parte, Tambomachay, conocido como “el Baño del Inca”, a veinte minutos del centro histórico de Cusco, es un sitio inca famoso por sus fuentes y acueductos. Los incas eran expertos en controlar y dirigir con gran precisión los flujos de agua, utilizando sofisticados canales de piedra y acueductos para dirigir el agua desde los manantiales hacia fuentes y cascadas dentro de sus sitios religiosos.

Y, por último, destacamos Qenqo, cuyo nombre significa “laberinto”, que es un sitio inca cerca de Cusco con túneles, canales y espacios ceremoniales usados para rituales religiosos. Aquí se puede admirar un monolito de unos seis metros de altura con forma de puma, rodeado por un anfiteatro elíptico que, a su vez, alberga 19 nichos que se cree que se utilizaban para acoger a los sacerdotes durante los rituales.

Ollantaytambo, una inmersión viva en el mundo inca. Cristi Croitoru (Alamy Stock Photo)

El Valle Sagrado de los Incas, riqueza histórica en Perú

¿Sabías que Perú posee 12 patrimonios mundiales reconocidos por Unesco y, aunque el español es el idioma oficial, en el país se hablan 47 lenguas nativas, incluyendo el quechua y el aymara? Eso muestra su riqueza patrimonial y diversidad fruto del paso de civilizaciones muy antiguas, que comenzaron su desarrollo hace más de 10 milenios. Uno de los lugares donde esa huella está más presente es en el Valle Sagrado, donde las comunidades locales siguen manteniendo prácticas y rituales heredados del mundo andino prehispánico.

En este sentido, el pueblo de Urubamba —a unas tres horas de Machu Picchu— puede servir de punto de referencia para explorarlo. En el valle hay muchos otros lugares destacados como Chinchero, un pueblo pintoresco que mezcla influencias incas y coloniales. Es famoso por sus tradiciones textiles, donde los visitantes pueden aprender sobre los procesos tradicionales de tejido y el teñido con plantas naturales. La plaza principal del pueblo alberga una iglesia colonial construida sobre un antiguo palacio inca, y además se puede visitar el centro arqueológico de Chinchero, un complejo que se caracteriza por sus extensas terrazas agrícolas.

Ollantaytambo, por su parte, está distinguido con el Best Tourism Village, porque ofrece una inmersión en la historia viva de los incas. Ahí se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del Cusco, con templos, terrazas y un impresionante sistema de riego.

Las terrazas de Moray. Douglas Peebles Photography (Alamy Stock Photo)

Evidentemente, el pueblo de Pisac es conocido por su parque arqueológico —uno de los más visitados también en Perú— y por su mercado artesanal. Asimismo, las Salineras de Maras con miles de pozos que brillan al sol y crean un mosaico de diversas tonalidades son otro de los puntos de referencia. Se abastecen por un manantial de agua salada; y la sal extraída se utiliza tanto para consumo local como para exportación.

En Moray se puede admirar otro sitio arqueológico inca con terrazas circulares concéntricas que funcionaron como un laboratorio agrícola durante el imperio inca. Como curiosidad, aquí está ubicado Mil Centro, el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León a más de 3.600 metros de altitud. Una propuesta gastronómica inusual por su localización y porque explora los ecosistemas andinos y la biodiversidad local. Ha sido reconocido como World’s Best Fine Dining Experience en los World Culinary Awards 2023 y figura entre los 100 mejores restaurantes del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Impresionante ruta senderista en Choquequirao. Robert Harding (Alamy Stock Photo)

Choquequirao: la ciudad perdida de los incas

Choquequirao es otra de las ciudades perdidas de los incas que también queríamos mencionar en este artículo. Está ordenado en nueve zonas construidas como pequeñas aldeas alrededor de una gran plaza donde se encuentran todas las calzadas provenientes de cada zona. Destacan la plaza principal, rodeada por las montañas de la cordillera de Vilcabamba, su sistema de andenes y sistemas de riego. Asimismo, existen veintidós grabados con figuras conocidas como “Llamas del Sol”, dispuestas en quince andenes con dirección al nevado Q’ory Huayrachina. Su función sigue siendo un misterio, pero los historiadores sostienen que podría haber sido el último centro administrativo, cultural, religioso, político y económico importante del Imperio Inca.

Apúntate a este viaje y únete a la próxima aventura por el Perú andino con Paco Nadal, sin duda, una de las recomendadas por los expertos de EL PAÍS Viajes para este 2026.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.