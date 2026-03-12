Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: chollos en grandes marcas como Sony, L’Oréal o Skechers

Descuentos en una selección de grandes marcas y en todo tipo de categorías.

Aprovecha los descuentos de hasta el 55% en esta selección de las mejores ofertas de hogar, electrónica, belleza, deporte, moda y zapatillas

Los descuentos de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon no han hecho más que comenzar. Hasta el día 16 de marzo podrás hacerte con un montón de productos de todas las categorías por un precio mucho más bajo: hogar, belleza, moda, zapatillas...

En EL PAÍS Escaparate seguimos peinando la página del comercio electrónico cada día para encontrar las mejores ofertas. En esta selección encontrarás chollos irresistibles de distintas categorías.

HOGAR

Batidora de mano de Braun

Esta minipimer posee una gran potencia (1000W) y cuenta con 21 velocidades que puedes regular según lo que desees. Su campana está específicamente diseñada para evitar las salpicaduras. Viene con varios accesorios: vaso medidor, picadora, varillas y una cuchilla para picar hielo.

50% de descuento, ahorra 60 euros.

Batidora de mano de Braun. Cortesía de Amazon

Freidora de aire de Cosori

Las freidoras de aire se han convertido en un indispensable en las cocinas de hoy en día: son una solución fácil, rápida y sana para cocinar, por eso merece la pena invertir en una. Esta en específico cocina los alimentos de forma rápida y uniforme mientras ahorra energía. Tiene 11 programas de cocción y una capacidad de 5,7 litros (también puedes cocinar productos congelados). La bandeja interior es apta para lavavajillas.

43% de descuento, ahorra 60,01 euros.

Freidora de aire de Cosori. Cortesía de Amazon

Cepillo de vapor de Rowenta

Si eres de los que no les gusta demasiado planchar, un cepillo de vapor es la solución perfecta. Es cómodo de usar, rápido y, además, puedes llevártelo a todas partes (en especial en los viajes) y usarlo donde quieras. Este, además de planchar las arrugas, elimina hasta el 99,99% de los gérmenes y las bacterias, los olores, las pelusas y los pelos, y deja las prendas limpias y frescas. Cuenta con dos cabezales reversibles.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Cepillo de vapor de Rowenta. Cortesía de Amazon

ELECTRÓNICA

Auriculares inalámbricos de Sony

La cancelación de ruido se ha convertido en una característica muy importante a la hora de elegir unos auriculares. Este modelo de Sony promete reducir el ruido no deseado a través del modo sonido ambiente. Se ajustan al oído con comodidad y tienen controles táctiles intuitivos para un uso más sencillo. El estuche de carga los mantiene seguros y ofrece una carga rápida; los auriculares duran 12 horas encendidos.

42% de descuento, ahorra 50,99 euros.

Auriculares inalámbricos de Sony. Cortesía de Amazon

Echo Dot Max de Amazon

Escucha música, pódcasts, audiolibros o noticias con el sonido envolvente del nuevo altavoz inteligente Alexa de Amazon que apuesta por la calidad de reproducción. Con el controlador de hogar digital puedes conectar tus dispositivos inteligentes para monitorear luces, cámaras de seguridad o termostatos.

32% de descuento, ahorra 35 euros.

Echo Dot Max de Amazon. Cortesía de Amazon

Ratón ergonómico de Logitech

Si trabajas todo el día delante de un ordenador, ya te habrás dado cuenta de lo importante que es contar con un equipo ergonómico que resulte cómodo y no acabe perjudicándonos. Este ratón inalámbrico se adapta perfectamente a la forma de tu mano y eleva la muñeca para reducir la presión y aliviar la tensión muscular. Esta comodidad se traduce en una mayor productividad. Tiene botones personalizables, un desplazamiento suave y es silencioso.

43% de descuento, ahorra 35,54 euros.

Ratón ergonómico de Logitech. Cortesía de Amazon

BELLEZA

Crema de día antiarrugas con ácido hialurónico de L’Oréal Paris

Inspirada en la cosmética coreana, esta crema de día tiene triple acción: rellena las arrugas de la piel en una hora (lo que las reduce visiblemente), mantiene la hidratación durante cinco días y la protege de los efectos nocivos del sol gracias a su protección SPF 50. Su tecnología de ácido hialurónico de alta duración la hace destacar de entre otros productos. Es apta para todo tipo de pieles.

55% de descuento, ahorra 12,55 euros.

Crema de día antiarrugas con ácido hialurónico de L’Oréal Paris. Cortesía de Amazon

Crema solar hidratante SPF 50 de Neutrogena

Mantener la piel limpia e hidratada es extremadamente importante. Sin embargo, no hay que olvidarse de un paso imprescindible en toda rutina mañanera de skincare: el protector solar. Este de Neutrogena tiene una textura ligera y no deja sensación pegajosa. Ofrece una protección SPF 50 contra los rayos UVA y UVB del sol a la vez que proporciona hidratación. Es apta para todo tipo de pieles y no tiene perfume.

54% de descuento, ahorra 12,60 euros.

Crema solar hidratante SPF 50 de Neutrogena. Cortesía de Amazon

Recortadora de pelo de Braun

Este kit de 13 en 1 incluye accesorios pare cortar el pelo, recortar la barba o rasurar el vello del cuerpo, orejas y nariz. Su hoja ultraafilada se ha diseñado para ofrecer un corte más preciso, y cuenta con un protector para minimizar cortes y arañazos. Viene con distintos cabezales y peines que se ajustan a la zona del cuerpo que quieres tratar, además de una base de carga y una funda en la que mantenerla protegida.

50% de descuento, ahorra 39,37 euros.

Recortadora de pelo de Braun. Cortesía de Amazon

DEPORTE

Reloj inteligente de Xiaomi

Los relojes inteligentes son el compañero deportivo perfecto. Con este modelo de Xiaomi podrás monitorear la frecuencia cardíaca, gestionar tus horas de sueño para lograr mejorarlo y descansar mejor (lo que se traduce en un mejor rendimiento deportivo), usar la brújula, escuchar música, comprobar el clima... Cuenta con más de 150 modos deportivos distintos que se ajustan a tu tipo de entrenamiento específico.

26% de descuento, ahorra 13 euros.

Reloj inteligente de Xiaomi. Cortesía de Amazon

Bolsa de deporte de Puma

Ya sea en el gimnasio o al aire libre, esta bolsa deportiva es ideal para guardar ropa, zapatillas o cualquier complemento de tu equipo deportivo que puedas necesitar (accesorios, toallas, botellas...). Además de un compartimento grande, cuenta con dos bolsillos laterales: uno con cremallera y otro con malla. La correa larga permite que pueda colgarse al hombro para una mayor comodidad y practicidad, aunque también pueden unirse las dos asas mediante un cierre de velcro y llevarla en la mano.

54% de descuento, ahorra 24,17 euros.

Bolsa de deporte de Puma. Cortesía de Amazon

Mochila deportiva de Reebok

Si también buscas una bolsa en la que guardar el equipo deportivo pero no necesitas una tan grande, quizá porque no tienes que guardar tantas cosas, esta mochila de Reebok es una solución muy práctica. Su asa larga es perfecta para llevarla colgada del hombro y cuenta con dos compartimentos: uno grande y otro exterior más pequeño.

35% de descuento, ahorra 5,60 euros.

Mochila deportiva de Reebok. Cortesía de Amazon

MODA

Camiseta de hombre de Levi’s

Las camisetas básicas son imprescindibles en todos los armarios, en especial si son de buena calidad. Este es el caso de la camiseta que te proponemos hoy: es 100% de algodón. Es bonita y tanto su color azul marino como su simplicidad hacen que se pueda combinar con casi todo.

53% de descuento, ahorra 13,18 euros.

Camiseta de hombre de Levi’s. Cortesía de Amazon

Camiseta de tirantes de mujer de Calvin Klein

El diseño atemporal y minimalista de este modelo se mezcla con su corte moderno. Este top blanco sin mangas es un básico muy versátil, ya que combina con cualquier tipo de prenda: pantalones largos, shorts o faldas, y en cualquier tipo de situación. Es cómoda y su color simple resulta muy favorecedor; por algo es el más vendido en Amazon.

40% de descuento, ahorra 12,01 euros.

Camiseta de tirantes de mujer de Calvin Klein. Cortesía de Amazon

Pantalones slim fit de hombre de Jack & Jones

Los pantalones vaqueros son esa prenda de la que nadie puede prescindir. Este par de pantalones de estilo clásico de Jack & Jones tiene un tono de vaquero combinable con todo tipo de prendas y colores. Son de corte ceñido y cintura baja y cuentan con cinco bolsillos.

47% de descuento, ahorra 18,67 euros.

Pantalones slim fit de hombre de Jack & Jones. Cortesía de Amazon

ZAPATILLAS

Zapatillas deportivas unisex de Puma

Este modelo está inspirado en las zapatillas clásicas. Sus suelas están hechas de goma adherente y duradera para proporcionar un mejor agarre, y sus plantillas se han creado específicamente para aportar comodidad durante todo el día gracias a su amortiguación al pisar. Tienen un estilo atemporal que hace que nunca pasen de moda, pero con un toque moderno y elegante que las destaca del resto.

43% de descuento, ahorra 25,62 euros.

Zapatillas deportivas unisex de Puma. Cortesía de Amazon

Zapatillas deportivas de mujer de Skechers

Las zapatillas Skechers son conocidas por sus plantillas acolchadas y sus materiales ligeros y suaves, características que las hacen especialmente cómodas pese a llevarlas durante todo el día. Las suelas flexibles de este modelo, además de todo lo anterior, absorben los golpes y aseguran una pisada mucho más firme y segura.

50% de descuento, ahorra 34,90 euros.

Zapatillas deportivas de mujer de Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas de correr unisex de Puma

Inspiradas en las zapatillas de running, su suela de goma favorece un buen agarre a la hora de correr (aunque también resultan idóneas para caminar). Su diseño casual las hace perfectas para usarlas diariamente además de para los entrenamientos; quedan bien con conjuntos deportivos o con ropa del día a día.

42% de descuento, ahorra 24,90 euros.

Zapatillas de correr unisex de Puma. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuánto dura la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

El evento comienza el 10 de marzo y termina el día 16.

¿Todos los descuentos duran hasta el último día?

Los descuentos pueden variar, así como la duración de las ofertas, en función de si los productos se agotan. Conviene estar pendiente.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

