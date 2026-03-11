Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Levi’s, Adidas o Helly Hansen: 25 chollos en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Ropa de grandes marcas para hombre y mujer con descuentos que alcanzan hasta el 65%

Las mejores ofertas en moda por la la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon ya ha comenzado. Hasta el 16 de marzo, el gigante del comercio electrónico lanza rebajas en prácticamente todas las categorías: desde productos para el hogar, donde destacan los robots aspiradores, hasta belleza, con auténticas joyas del skincare. Tampoco faltan las zapatillas, una de las secciones que siempre se lleva gran parte de la atención.

Siguiendo con moda, Under Armour, Helly Hansen, Adidas, Tommy Hilfiger, Levi’s y Pepe Jeans son algunas de las grandes marcas que protagonizan la lista de chollazos que hemos fichado desde EL PAÍS Escaparate. Opciones para él y para ella con descuentos que alcanzan hasta el 65%:

Para hombre

Sudadera Levi’s

Un básico muy versátil que reúne todo lo que caracteriza a la marca: calidad, diseño con estilo y una estética fácil de combinar con cualquier look.

59% de descuento, ahorra 35,15 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 24,85€ EN AMAZON

Camiseta de manga corta Under Armour

Más de 48.000 valoraciones la recomiendan: presenta un corte holgado junto con un tejido transpirable y de secado rápido que garantizan máxima comodidad.

51% de descuento, ahorra 14,41 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 13,59€ EN AMAZON

Vaqueros 501 Original Fit Levi’s

Un icono absoluto de la firma. Su corte recto favorece a todo tipo de siluetas y el diseño demuestra que el denim de Levi’s nunca pasa de moda.

53% de descuento, ahorra 63,05 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 56,95€ EN AMAZON

Sudadera Jack & Jones

Ideal para el día a día gracias a su comodidad y a su ADN de básico imprescindible. Funciona igual de bien con estilismos deportivos que para planes casuales. El logotipo en el pecho aporta identidad.

40% de descuento, ahorra 12,05 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 17,94€ EN AMAZON

Pantalones cortos Adidas

Cintura elástica con cordón, bolsillos laterales y las icónicas tres rayas de la marca. Un aliado práctico y lleno de confort para cualquier actividad deportiva.

65% de descuento, ahorra 18,20 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 17,99E EN AMAZON

Camiseta de manga larga Pepe Jeans

Fabricada principalmente en algodón, destaca por su suavidad y comodidad. Además, combina con cualquier prenda del armario.

36% de descuento, ahorra 10,01 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 14,15€ EN AMAZON

Pack de tres calzoncillos Calvin Klein

Los más codiciados entre los compradores. Destacan por su tejido elástico, su diseño moderno y una durabilidad que resiste lavado tras lavado.

45% de descuento, ahorra 20,08 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 26,27€ EN AMAZON

Pantalones chinos Dockers

Perfectos para los eventos que llenan la agenda primaveral: bodas, comuniones o bautizos. Su ajuste estiliza la silueta y eleva cualquier conjunto.

45% de descuento, ahorra 36,26 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 43,69€ EN AMAZON

Camisa blanca Levi’s

La reina del armario masculino. Con la esencia de un básico atemporal, funciona en celebraciones, en la oficina o en looks diarios.

57% de descuento, ahorra 33,93 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 26,07€ EN AMAZON

Camiseta de manga corta Tommy Hilfiger

Este tipo de piezas es una de las más utilizadas en el armario masculino a partir de la primavera. El modelo destaca por su elegancia, comodidad y calidad.

55% de descuento, ahorra 27,25 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 22,65€ EN AMAZON

Vaqueros 514 Straight Levi’s

Para quienes buscan el par de vaqueros negros perfecto. Salvan cualquier outfit, funcionan en todo tipo de planes y ofrecen un diseño ligero que aporta libertad de movimiento.

48% de descuento, ahorra 47,75 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 52,25€ EN AMAZON

Chaqueta Helly Hansen

Una de las marcas más buscadas durante los eventos de ofertas. Esta chaqueta combina funcionalidad, ligereza y comodidad con la fiabilidad habitual de la firma.

49% de descuento, ahorra 63,70 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 66,30€ EN AMAZON

Pack de cinco camisetas Jack & Jones

Los packs siempre triunfan en época de rebajas y este lote resulta ideal de cara a los días más cálidos. Incluye cinco camisetas en diferentes colores.

42% de descuento, ahorra 25,15 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 34,84€ EN AMAZON

Polo Levi’s

Está arrasando y promete quedarse completamente sin stock. Este tipo de prenda es perfecta para los días de entretiempo. ¿El motivo? El equilibrio entre la comodidad de una camisa y el estilo de una camisa pero más relajado.

53% de descuento, ahorra 21,01 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 18,99€ EN AMAZON

Camiseta de manga corta Tommy Jeans

Existen pocas prendas con tanta versatilidad como una camiseta blanca. Solucionan cualquier look en menos de un minuto, y este diseño suma puntos con el logo de la marca.

48% de descuento, ahorra 14,46 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 15,44€ EN AMAZON

Cinturón Levi’s

El complemento estrella de los looks masculinos. Además de su función práctica, añade un toque de estilo gracias al logotipo de la firma.

30% de descuento, ahorra 10,40 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 24,60€ EN AMAZON

Gorra Helly Hansen

Disponible en tres colores, ofrece un diseño de calidad, ajuste perfecto y máxima comodidad. Perfecta para complementar cualquier estilismo.

41% de descuento, ahorra 10,34 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 14,66€ EN AMAZON

Para mujer

Camiseta de manga corta Levi’s

Favorita de las compradoras con más de 30.000 reviews. ¿La razón de su fama? Un básico perfecto para un armario cápsula gracias a su versatilidad, comodidad y calidad con sello Levi’s.

53% de descuento, ahorra 13,17 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 11,83€ EN AMAZON

Vaqueros 501 Crop Levi’s

Uno de los mayores iconos de la marca. Cintura alta, ajuste en la cadera y pernera recta que favorece la silueta. Es la mejor oportunidad para invertir en denim de calidad.

53% de descuento, ahorra 57,75 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 52,25€ EN AMAZON

Sujetador deportivo Calvin Klein

Éxito de ventas por su diseño clásico y su sujeción cómoda sin copas ni relleno. Además, incluye una espalda cruzada y tejido elástico.

46% de descuento, ahorra 16,09 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 18,81€ EN AMAZON

Camisa vaquera Levi’s

Un básico atemporal con infinitas posibilidades. Funciona como prenda principal, sobrecamisa o dentro de un total denim.

51% de descuento, ahorra 43,26 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 41,74€ EN AMAZON

Chaqueta polar Helly Hansen

Ideal para actividades al aire libre, escapadas a la montaña o viajes a destinos fríos. Su calidad y practicidad la convierten en una apuesta segura.

49% de descuento, ahorra 39,20 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 40,80€ EN AMAZON

Camiseta con cuello en pico Levi’s

Se caracteriza por un escote en V y estampado de rayas junto con un diseño con tonos rosados que aportan un toque de color.

53% de descuento, ahorra 13,36 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 11,64€ EN AMAZON

Vaqueros Ribcage Wide Leg Levi’s

Inspirados en los años 90 con una cintura muy alta y una pernera ancha. Su diseño realza la cintura y es capaz de alargar visualmente la silueta.

53% de descuento, ahorra 68,25 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 61,75€ EN AMAZON

Chubasquero Helly Hansen

Como dice el refrán: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Esta prenda técnica con tejido impermeable es perfecta incluso bajo lluvias intensas.

49% de descuento, ahorra 44,10 euros.

Descuentes de hasta el 65% en moda por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
COMPRA POR 45,90€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuándo finaliza la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Las ofertas estarán disponibles hasta las 00:01 del 16 de marzo.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

