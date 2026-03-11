Los productos que han arrasado en el primer día de las ofertas de primavera en Amazon.

Si te perdiste la jornada inaugural de la campaña exclusiva de descuentos, es el momento de adquirir los superventas que ya han seducido a nuestros lectores

Si has llegado tarde a la jornada inaugural de los mejores descuentos de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, que sepas que aún estás a tiempo de reengancharte de la mejor manera posible. Y no puede ser otra que eligiendo los superventas que más han seducido a la audiencia de EL PAÍS Escaparate y con los que ahorrar una buena cantidad de dinero hasta el próximo 16 de marzo. El primer día nos ha dejado alguna sorpresa interesante y mucho producto de marcas de renombre a precios realmente bajos. En especial, prácticos accesorios para el hogar, moda en la vertiente más de calzado, clásicos del cuidado personal y la belleza y, también, algún top ventas de tecnología o el regalo estrella para el Día del Padre.

Perchas con acabado en terciopelo (100 unidades)

Bonitas, prácticas y muy resolutivas: su diseño está concebido para que ninguna prenda del armario se escurra hasta el suelo. Aunque son muy livianas, su diseño es consistentes, por lo que pueden soportar hasta 4,5 kg cada una. ¡Su acabado en terciopelo es lo más!

Ahora, con un 17% de descuento.

Polo de hombre Levi’s con logo en la parte frontal

En un tono blanco límpido se presenta esta prenda tan versátil como básica una vez el invierno se va despidiendo del fondo de armario masculino. Este polo ofrece una gran comodidad de uso y una libertad de movimientos plena. Se vende en numerosas tallas.

53% de descuento, ahorra 21 euros.

Este polo de hombre Levi's tiene más de 15.000 valoraciones en Amazon.

Lote de tres sartenes de acero inoxidable, de Tefal

El acero inoxidable de este juego de sartenes de primera calidad se extiende hasta los 5 años de uso. Se trata de un menaje de cocina muy solvente, con mango extraíble seguro y práctico, que es compatible con todo tipo de cocinas de gas, eléctricas o de inducción.

40% de descuento, ahorra 40 euros. Precio mínimo histórico.

Zapatillas Adidas VL Court 3.0

Este par de sneakers resultan ideales para dar un toque más moderno y atrevido a tus looks informales. Su piel es transpirable, ofrecen un buen agarre y la zona de la mediasuela presenta una gran amortiguación. Se venden en múltiples tallas y tamaños.

37% de descuento, ahorra 25,63 euros.

Zapatillas Adidas. Cortesía de Amazon

Cepillo de vapor Rowenta Pure Pop

Sus más de 1.000 vatios de potencia favorecen un planchado perfecto de cualquier prenda, desde una camisa de franela hasta un pantalón de traje. Además, cuenta con un cabezal reversible con el que eliminador muchas pelusas. Presenta un diseño de viaje compacto.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Gel de agua para la limpieza del rostro, de Neutrogena

La buena rutina del skincare pasa por mantener una higiene en profundidad del rostro. Por eso mismo, ya hay clásicos del bienestar personal que siempre destacan por encima de otros. Este producto, desarrollado por dermatólogos, respeta todo tipo de pieles y contiene una formulación adecuada de ácido hialurónico y glicerina para una hidratación experta.

54% de descuento, ahorra 7 euros.

Set de calzoncillos bóxer, de Calvin Klein (tres unidades)

Su diseño es elegante a la par que actual: son flexibles en la zona de la cintura y su algodón es suave al tacto. Se venden en tallas de la XS a la XXL, y son perfectos tanto para usar a diario como para hacer deporte.

44% de descuento, ahorra 19,60 euros.

Pack de tres calzoncillos, de Calvin Klein. AMAZON

Lote de 160 pastillas para el lavavajillas, de Finish

El poder antigrasa junto al brillo que prometen es lo que hace destacar a este pack ahorro de cápsulas para el lavavajillas. No contienen perfume alguno y proporcionan un escudo protector a todas las unidades de la vajilla. Con el descuento, cada cápsula se queda a un precio irrisorio: solo 15 céntimos.

26% de descuento, ahorra 9 euros.

Lote de pastillas para el lavavajillas Finish Power Ultimate (160 unidades).

Zapatillas Reebok unisex de estilo ‘casual’

Estilo discreto y comodidad asegurada: así son estas zapatillas con logo estampado en el talón y en uno de sus lados. En cuanto a los detalles de construcción, la zona como la lengüeta acolchada. Además, su entresuela está confeccionada en goma EVA.

52% de descuento, ahorra 36,15 euros.

Zapatillas Reebok. Cortesía de Amazon

Zapatillas Skechers deportivas para hombre

A la venta en distintos colores, estas zapatillas de deporte cuentan con un tacón en plataforma y una punta redondeada apto para la mayoría de las anchuras de empeines de pie. Resultan ideales para llevarla en épocas primaverales y veraniegas.

44% de descuento, ahorra 36,96 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Sérum Le Duo, de L’Oréal Paris

Con más de 1.000 unidades vendidas solo el mes pasado en Amazon, este cosmético también ha arrasado entre los lectores de EL PAÍS Escaparate. Sus resultados son rapidísimos de percibir, y promueve la eliminación de arrugas y líneas de expresión.

52% de descuento, ahorra 14,41 euros.

Lote de seis desodorantes antitranspirantes para mujer

Ofrecen hasta 48 horas de protección antitranspirantes y no dejan manchas molestas ni visibles. Además, la fórmula de estos desodorantes no incorpora alcohol.

52% de descuento, ahorra 9,37 euros.

Almohada viscoelástica, de Pikolin

Renunciar a un buen descanso no debe ser la norma. Por eso, en una campaña de ofertas como en la que estamos inmersos es recomendable confiar en una almohada viscoelástica de alta gama. Este modelo, de 70 cm, es transpirable e ideal para dormir de lado.

35% de descuento, ahorra 14,91 euros.

Enjuague bucal, de Listerine (dos unidades)

Es necesario lavarse los dientes tras cada comida, ya sea usando un cepillo de dientes clásico u otro eléctrico, pero también es fundamental elegir el mejor colutorio posible de uso diario. Este pack ahorro superventas de Listerine lo es: previene la caries y la gingivitis.

33% de descuento, ahorra 4,86 euros.

Cada unidad de este pack es de 1 l.

Alcachofa de ducha con filtro de 15 pasos

Si estás buscando mejorar el estado de la piel y el cabello cada vez que te duchas, este es el producto superventas perfecto. Incluye 15 etapas de filtración y su flujo de agua facilita el ahorro de agua al máximo. Ofrece hata cuatro modos de presión.

27% de descuento, ahorra 9,83 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Alcachofa de ducha con filtro de 15 pasos.

Recortadora Braun Todo en Uno Series 5

Precisión, seguridad y comodidad en el rasurado de las zonas sensibles: esto (y mucho más) es lo que ofrece esta recortadora de barba. Su autonomía es de 120 minutos y su diseño es impermeable.

50% de descuento, ahorra 39,37 euros.

Robot aspirador y friegasuelos roborock Q7

Amazon ha rebajado uno de los robots aspiradores más en tendencia de la temporada: el Q7 M5. El producto cuenta con una autónoma muy prolongada y se puede controlar tanto por la aplicación como mediante la voz.

44% de descuento, ahorra 110 euros. Precio mínimo histórico.

Robot aspirador con función de friegasuelos, de la marca roborock.

Juego de cubo y fregona Vileda Turbo

La limpieza profunda de los suelos de la casa empieza por utilizar las herramientas más adecuadas. Como sucede con el juego conjunto de cubo y fregona más vendido del momento, ahora, en oferta. Tiene una rotación 360 grados y un mango telescópico.

28% de descuento, ahorra 12 euros.

Este combo de limpieza incluye un cubo escurridor giratorio y una fregona de microfibra.

Cargador de pared con carga rápida de 65 vatios, de Anker

Con más de 11.000 valoraciones, este cargador para móviles y otros dispositivos (hasta portátiles) es uno de los más aclamados del momento en Amazon. Consta de triple puerto: tanto con USB-A como USB-C. Su nota media ya ha subido hasta las 4,7 sobre 5 estrellas.

60% de descuento, ahorra 31 euros usando el cupón asociado. Precio mínimo histórico.

Cargador de pared con carga rápida de 65 vatios, de Anker.

Zapatillas de deporte Munich unisex

El color rojo cereza no es lo único que sobresale en estas zapatillas de deporte: están inspiradas en la ola old school y, ya solo por eso, las convierte en todo un icono urbano en este 2026. Su diseño atemporal hará que quieras ponértelas en futuras temporadas.

53% de descuento, ahorra 39,38 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Zapatillas Munich. Cortesía de Amazon

Adaptador CarPlay inalámbrico para el coche

Olvida los liosos cables para conectar el móvil al vehículo y usa un pequeño dispositivo, pero eficiente como es este adaptador CarPlay: funciona tanto con iOS como con Android, incluye wifi 5 y conexión automática. Es el producto más vendido de su categoría.

31% de descuento, ahorra 8,43 euros.

Adaptador Carplay con estabilidad superior.

Kit de primeros auxilios con 160 piezas incluidas

Se trata del kit de emergencia perfecto para llevarlo en el coche, de acampada a cualquier viaje. Y también para dejarlo en casa como botiquín portátil. Además, incluye una serie de compartimentos internos para almacenar sus decenas de accesorios de un vistazo.

26% de descuento, ahorra 6,18 euros.

Con este kit estarás más tranquilo, en casa o donde decidas llevarlo.

Auriculares inalámbricos baratos con reducción de ruido

A la venta en un montón de colores, estos auriculares por Bluetooth presentan una estética muy pulida, un sonido estéreo de calidad y una tecnología avanzada para obtener llamada nítidas en todo momento. Son, además, impermeables.

57% de descuento, ahorra 28,72 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Estos auriculares inalámbricos tienen más de 50.000 reseñas en Amazon.

Móvil Xiaomi Poco C85 con pantalla inmersiva de 6,9 pulgadas

Los móviles de gama media nunca dejan de sorprender a lo largo del año. Sobre todo, en lo tocante al precio. Como le sucede a este smartphone de Xiaomi: posee 256 GB de memoria interna, una amplia autonomía, un procesador muy potente y un sistema de doble cámara, ayudada por la Inteligencia Artificial, de nada menos que 50 Mpx.

41% de descuento, ahorra 69,91 euros. Precio mínimo histórico.

'Smartphone' Xiaomi con procesador potente.

Paquete de 12 pilas Duracell de tipo AAA

Se trata de un set de pilas de la gama Optimum de la mítica marca Duracell y están diseñadas para dar un 200% más de energía a los dispositivos más modernos que haya por casa. En Amazon, ya superan las 27.000 valoraciones. La unidad sale a 91 céntimos.

31% de descuento, ahorra 5 euros.

Paquete de 12 pilas Duracell de tipo AAA.

Fire TV Stick compatible con wifi 6

El momento más oportuno para hacerse con un dispositivo para el televisor de casa en esta categoría antes del próximo Prime Day, es ahora. Y es que el precio de este modelo de Fire TV Stick, el 4K Plus, ha bajado de manera notable durante esta campaña de ofertas exclusivas tan interesante.

46% de descuento, ahorra 32 euros.

Reproductor Fire TV Stick 4K Plus Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Hasta qué día se extiende esta campaña especial de ofertas en Amazon?

Hasta el próximo martes, 16 de marzo, a las 23.59 horas de la noche.

¿Cuánto se puede ahorrar en la subsección de Amazon Haul?

Hasta un 40% en numerosos productos de distintas categorías (siempre consultando el pedido mínimo).

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

