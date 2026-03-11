Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ofertas y descuentos

Adiós a la cara cansada: 5 joyas del ‘skincare’ que Amazon rebaja en las ofertas de primavera

Una selección de productos para todo tipo de pieles: cremas, sérums y geles para luchar contra las arrugas, las manchas y la sequedad

Cuida tu piel con estos cinco productos que están arrasando entre los compradores.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon es una gran oportunidad para aprovechar los grandes descuentos que nos ofrece el comercio electrónico. Se trata de una semana (del 10 al 16 de marzo) en la que abundan grandes ofertas en todo tipo de secciones.

Hoy, desde EL PAÍS Escaparate te traemos una selección de productos de skincare cuidadosamente seleccionados para mimar a tu piel. Si te interesan los productos de belleza en oferta, ¡sigue leyendo!

Crema sérum antimanchas e iluminadora de Garnier

Si buscas un producto para reducir las manchas oscuras y corregir el tono irregular, este es el tuyo. Tiene triple acción: actúa como sérum, crema hidratante y protector solar SPF25 para prevenir las manchas producidas por el sol. La piel queda iluminada y uniforme, a la vez que se reducen las ojeras. Se recomienda aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, tanto por la mañana como por la noche. Es apta para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

40% de descuento, ahorra 5,12 euros.

fiesta de ofertas de primavera de amazon joyas del skincare en oferta
COMPRA POR 7,83€ EN AMAZON

Crema de día antiflacidez para pieles maduras de L’Oréal Paris

Las pieles maduras requieren unas fórmulas específicas para proteger y cuidar la piel al máximo. Esta crema está específicamente creada para esos tipos de pieles: reafirma, corrige y protege. Ayuda a revertir la pérdida de colágeno, mejorar la firmeza y reducir las manchas oscuras que aparecen con la edad. Además, la protección solar SPF30 previene la formación de futuras manchadas causadas por el sol. Gracias a su textura ligera, no deja una sensación pegajosa. Debe aplicarse sobre la piel limpia de la cara y el cuello cada mañana, tras el sérum. Sirve para todo tipo de pieles.

35% de descuento, ahorra 3,74 euros.

fiesta de ofertas de primavera de amazon joyas del skincare en oferta
COMPRA POR 6,86€ EN AMAZON

Gel hidratante facial con ácido hialurónico de Neutrogena

La piel del rostro es muy sensible; se reseca con facilidad, por eso hay que mantenerla hidratada. Este gel ofrece una hidratación profunda de larga duración, hasta 72 horas: gracias a que está enriquecido con ácido hialurónico, además de aminoácidos y electrolitos, refuerza la barrera de hidratación de tu piel. Su textura ligera ayuda a mantener la piel fresca y radiante todo el día, sin dejar una sensación grasa. Es apta para pieles normales o mixtas.

64% de descuento, ahorra 14,36 euros.

fiesta de ofertas de primavera de amazon joyas del skincare en oferta
COMPRA POR 8,14€ EN AMAZON

Sérum calmante con centella coreana de Purito

Los productos de belleza coreanos arrasan en todo el mundo por una simple razón: su gran calidad. Son los reyes del skincare, y miles de usuarios aseguran que los productos de este país han logrado mejorar su piel. Para esta selección hemos escogido este sérum con efecto calmante perfecto para los que quieren luchar contra la irritación y las rojeces. El efecto, gracias a su ingrediente estrella (la centella asiática, que tiene propiedades calmantes muy potentes) es inmediato: proporciona un alivio rápido y suaviza la piel nada más aplicarlo en el rostro. Aunque es apto para todo tipo de pieles, está específicamente creado para pieles sensibles.

49% de descuento, ahorra 11,68 euros.

fiesta de ofertas de primavera de amazon joyas del skincare en oferta
COMPRA POR 12,32€ EN AMAZON

Sérum de ojos con ácido hialurónico de L’Oréal Paris

La zona de los ojos es de las más sensibles y demandantes, por eso hay que cuidarla con especial mimo y atención. Este sérum de ojos hidrata el área en profundidad y de forma duradera a la vez que rellena las líneas alrededor de los ojos y reduce visiblemente las ojeras y las bolsas; la piel queda deshinchada y revitalizada con el efecto glass skin tan deseado por las coreanas. Hay que aplicar dos o tres gotas sobre la piel limpia y seca, tanto de día como de noche. Es apto para todo tipo de pieles.

43% de descuento, ahorra 10,18 euros.

fiesta de ofertas de primavera de amazon joyas del skincare en oferta
COMPRA POR 13,72€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los productos de skincare

¿Cómo sé cuál es el mejor producto para mí?

Cada piel tiene unas características y necesidades que hay que conocer de antemano de cara a comprar productos de skincare. Investiga si la tuya es sensible, mixta, grasa o seca; si tiende a las rojeces o a las manchas... En base a esa información puedes comprar los productos que mejor te vengan para no dañarte la piel.

¿Puedo mezclar activos en la cosmética?

Cada activo (retinol, ácido hialurónico, niacinamida...) tiene su finalidad; es importante investigar sobre ellos y descubrir cuáles son los ideales para cada tipo de piel y cómo se pueden mezclar para evitar que la piel se resienta.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_