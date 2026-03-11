Adiós a la cara cansada: 5 joyas del ‘skincare’ que Amazon rebaja en las ofertas de primavera

Cuida tu piel con estos cinco productos que están arrasando entre los compradores.

Una selección de productos para todo tipo de pieles: cremas, sérums y geles para luchar contra las arrugas, las manchas y la sequedad

La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon es una gran oportunidad para aprovechar los grandes descuentos que nos ofrece el comercio electrónico. Se trata de una semana (del 10 al 16 de marzo) en la que abundan grandes ofertas en todo tipo de secciones.

Hoy, desde EL PAÍS Escaparate te traemos una selección de productos de skincare cuidadosamente seleccionados para mimar a tu piel. Si te interesan los productos de belleza en oferta, ¡sigue leyendo!

Crema sérum antimanchas e iluminadora de Garnier

Si buscas un producto para reducir las manchas oscuras y corregir el tono irregular, este es el tuyo. Tiene triple acción: actúa como sérum, crema hidratante y protector solar SPF25 para prevenir las manchas producidas por el sol. La piel queda iluminada y uniforme, a la vez que se reducen las ojeras. Se recomienda aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, tanto por la mañana como por la noche. Es apta para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

40% de descuento, ahorra 5,12 euros.

Crema de día antiflacidez para pieles maduras de L’Oréal Paris

Las pieles maduras requieren unas fórmulas específicas para proteger y cuidar la piel al máximo. Esta crema está específicamente creada para esos tipos de pieles: reafirma, corrige y protege. Ayuda a revertir la pérdida de colágeno, mejorar la firmeza y reducir las manchas oscuras que aparecen con la edad. Además, la protección solar SPF30 previene la formación de futuras manchadas causadas por el sol. Gracias a su textura ligera, no deja una sensación pegajosa. Debe aplicarse sobre la piel limpia de la cara y el cuello cada mañana, tras el sérum. Sirve para todo tipo de pieles.

35% de descuento, ahorra 3,74 euros.

Gel hidratante facial con ácido hialurónico de Neutrogena

La piel del rostro es muy sensible; se reseca con facilidad, por eso hay que mantenerla hidratada. Este gel ofrece una hidratación profunda de larga duración, hasta 72 horas: gracias a que está enriquecido con ácido hialurónico, además de aminoácidos y electrolitos, refuerza la barrera de hidratación de tu piel. Su textura ligera ayuda a mantener la piel fresca y radiante todo el día, sin dejar una sensación grasa. Es apta para pieles normales o mixtas.

64% de descuento, ahorra 14,36 euros.

Sérum calmante con centella coreana de Purito

Los productos de belleza coreanos arrasan en todo el mundo por una simple razón: su gran calidad. Son los reyes del skincare, y miles de usuarios aseguran que los productos de este país han logrado mejorar su piel. Para esta selección hemos escogido este sérum con efecto calmante perfecto para los que quieren luchar contra la irritación y las rojeces. El efecto, gracias a su ingrediente estrella (la centella asiática, que tiene propiedades calmantes muy potentes) es inmediato: proporciona un alivio rápido y suaviza la piel nada más aplicarlo en el rostro. Aunque es apto para todo tipo de pieles, está específicamente creado para pieles sensibles.

49% de descuento, ahorra 11,68 euros.

Sérum de ojos con ácido hialurónico de L’Oréal Paris

La zona de los ojos es de las más sensibles y demandantes, por eso hay que cuidarla con especial mimo y atención. Este sérum de ojos hidrata el área en profundidad y de forma duradera a la vez que rellena las líneas alrededor de los ojos y reduce visiblemente las ojeras y las bolsas; la piel queda deshinchada y revitalizada con el efecto glass skin tan deseado por las coreanas. Hay que aplicar dos o tres gotas sobre la piel limpia y seca, tanto de día como de noche. Es apto para todo tipo de pieles.

43% de descuento, ahorra 10,18 euros.

Preguntas frecuentes sobre los productos de skincare

¿Cómo sé cuál es el mejor producto para mí?

Cada piel tiene unas características y necesidades que hay que conocer de antemano de cara a comprar productos de skincare. Investiga si la tuya es sensible, mixta, grasa o seca; si tiende a las rojeces o a las manchas... En base a esa información puedes comprar los productos que mejor te vengan para no dañarte la piel.

¿Puedo mezclar activos en la cosmética?

Cada activo (retinol, ácido hialurónico, niacinamida...) tiene su finalidad; es importante investigar sobre ellos y descubrir cuáles son los ideales para cada tipo de piel y cómo se pueden mezclar para evitar que la piel se resienta.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

