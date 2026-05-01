Campazzo lanza al Real Madrid rumbo a la Final Four

Euroliga - cuartos - jornada 2 Real Madrid 102 75 Finalizado Hapoel Tel Aviv Subaru

Le faltaba al Madrid su gigante, Tavares, con una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le hace perderse los cuartos de la Euroliga ante el Hapoel. Pero estaba su otro gran capitán, Campazzo, el base que volvió dar una clase magistral de dirección y anotación para liderar a los blancos a la segunda victoria en la serie con una hoja de servicios de 23 puntos y 6 asistencias. El Facu y el juego colectivo y solidario de los madridistas, una roca en casa, fueron demasiada losa para el grupo de Itoudis.

El conjunto de Scariolo domina por 2-0 (como Fenerbahçe ante Zalgiris, Olympiacos contra Mónaco y Panathinaikos frente a Valencia) antes de visitar al equipo israelí el próximo martes en su exilio búlgaro con la oportunidad ya de alcanzar la Final Four.

La primera grieta la castigó Elijah Bryant con un triple frontal y no tardó en encontrar la respuesta de Campazzo, otra vez afilado desde el perímetro. Micic aprovechó el vacío dejado por Tavares en la zona para atacar el aro mientras el Madrid se acostumbraba a la ausencia del gigante. El juego es otro sin tan tremenda torre, sustituida de inicio por Len. También Oturu buscaba las cosquillas por dentro ante Okeke, pero se topó con dos tapones seguidos del pívot ucranio. El conjunto blanco contestó con dos bingos lejanos de Hezonja en un inicio muy parejo y entretenido. No para el dueño del Hapoel, Ofer Yannay, que leía un libro durante un tiempo muerto. En la cancha, Bryant continuaba con su magisterio y Scariolo mandó saltar a Deck para esposarle. El escolta y Oturu castigaban a los blancos, ya renovados con su habitual baile de rotaciones. El cambio de cara le saltó bien al conjunto de Scariolo y un mate de Garuba levantó al pabellón antes de la primera pausa (24-21).

La movilidad de los interiores sacaba de sitio al Hapoel. El centro de gravedad israelí está en el perímetro, allí donde junta a Micic, Bryant, Jones, Blakeney... Mucha pólvora para seguir en la brecha frente a un Madrid que igual muerde por fuera que por dentro. Esa doble amenaza le permitió dar otro bocado al marcador antes de entrar en un tramo de algunas pérdidas y tiros fallados que igualó otra vez el choque gracias al fuelle de Oturu (40-42).

La fórmula del doble base, Campazzo y Feliz juntos en la pista, volvió a funcionarle al Madrid. Son dos hombres que hacen de todo y uno libera al otro. Entre los dos bajitos volvieron loco al Hapoel hasta que Itoudis recompuso las piezas ante la jugada ganada por Scariolo. Pero el Madrid había dado ya un paso al frente en defensa y Hezonja exprimió el momento. Jones y el Facu intercambiaron clases de cómo penetrar. Y también Feliz, claro, un alumno aventajado del argentino. Micic y Oturu su cargaron de faltas en un Hapoel estrellado en el lanzamiento de tres. La energía de Garuba en los dos aros y la inteligencia de Maledon acabaron por inclinar hacia los blancos la dirección del partido (73-62).

El Madrid dio el golpe sobre la mesa con 33 puntos en el tercer cuarto y Micic se disparó en un pie con sus protestas y su eliminación por faltas al comienzo del último periodo. El equipo blanco ya no tembló en los minutos finales como en la cita anterior. Campazzo no estaba para bromas cuando la Final Four está tan cerca. El Madrid hizo sangre.

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