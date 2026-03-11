Precio mínimo histórico: este robot aspirador tiene un 65% de descuento por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Controla la limpieza de este robot aspirador con la app o a través de comandos de voz.

Aspira con potencia en cualquier superficie (alfombras incluidas), no se atasca y se recarga automáticamente

Del 10 al 16 de marzo, Aj¡mazon se llena de un sinfín de ofertas increíbles en cualquier sección que se nos pueda ocurrir: hogar, belleza, zapatillas... De vez en cuando nos encontramos con un producto con un descuento tan irresistible que merece la pena destacarlo. Eso mismo nos ha pasado en EL PAÍS Escaparate mientras andábamos en busca de buenas ofertas. Hoy te proponemos una de esas a las que es imposible decir que no: un producto que no solo tiene un ofertón tan impresionante que es difícil de creer (pero te prometemos que es real), sino que es funcional y práctico, algo que te ayudará a mantener la casa limpia en tu día a día ahora por un 65% menos.

Aspira todo tipo de suciedad en profundidad y en cualquier superficie. Cortesía de Amazon

Succiona fácilmente el polvo, el pelo de mascotas y la suciedad

Este robot aspirador está específicamente diseñado para que no haya enredos a la hora de aspirar, gracias a su entrada de succión sin cepillo. Es decir: no hay un obstáculo que se le resista (polvo, pelos de mascotas, basura...); además, también aspira en superficies más complicadas como las alfombras. Cuenta con 3 niveles de succión para que tú ajustes la potencia a tu gusto.

65% de descuento, ahorra 170,02 euros.

Di adiós a los pelos de mascotas y a la suciedad acumulada en las alfombras. Cortesía de Amazon

Tecnología avanzada: no se atasca y se recarga automáticamente

Este producto se ha diseñado con una idea en mente: perfeccionar los robots aspiradores. Gracias a su tecnología, detecta y evita los obstáculos a su alrededor e impide los atascos (tan populares en este tipo de aspiradores). Aun así, se recomienda despejar las zonas en las que va a limpiar.

También tiene recarga automática: en cuanto detecta un bajo nivel de batería regresa a la estación de carga para recargarse solo. Después, retoma la limpieza y trabaja las áreas incompletas. Esto significa que no tendrás que preocuparte por si la casa no termina de limpiarse cuando su batería se agote; este robot es completamente autónomo.

Comodidad suprema: no se atasca y se recarga solo. Cortesía de Amazon

Puedes controlarlo desde la distancia

Tienes la opción de controlar la limpieza desde cualquier lugar a través de los comandos de voz (es compatible con Alexa y con Google Assistant) y de la app de Lefant. Para conectar el robot aspirador en la app por primera vez, sigue estos sencillos pasos:

Presiona el botón de inicio durante 3 segundos hasta que se encienda. Descarga la aplicación Lefant. Mantén presionado el botón de inicio durante 6 segundos hasta que la luz empiece a parpadear. Abre la aplicación y agrega tu robot aspirador. Conéctate a una red wifi.

Después solo tendrás que esperar hasta que la conexión esté completa y ya podrás usar tu nuevo robot aspirador. Si tienes Apple Watch, también podrás controlarlo con él.

Contrólalo desde donde quieras y como quieras. Cortesía de Amazon

6 modos de limpieza

Según cómo desees que lleve a cabo su cometido, existen 6 modos distintos de limpieza entre los que podrás escoger. Lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de estos modos en la app:

Limpieza sistemática: limpia meticulosamente en una trayectoria de zigzag. Limpieza aleatoria: esta es la opción perfecta para la limpieza del día a día. Limpieza puntual: escoge esta opción si quieres que el robot limpie una zona específica que necesite especial atención. Limpieza de bordes: con este robot, las zonas más complicadas de limpiar (como rincones o junto a las paredes) ya no son una complicación. Limpieza programada: puedes configurar la hora de limpieza tú mismo con antelación para que no tengas que estar pendiente. Control manual: dirige la limpieza desde la app.

Tienes 6 modos de limpieza entre los que escoger según el tipo que desees. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este robot aspirador en oferta

¿Cuáles son sus dimensiones?

Mide 7,85 de alto y 28 cm de ancho. Su diseño compacto permite que se introduzca en espacios más pequeños y bajos.

¿Cuánto pesa?

2,99 kg.

¿Cuánto dura la batería?

Una sola carga dura hasta 120 minutos.

¿Cada cuánto tiempo hay que vaciar el cajón de polvo?

Este robot aspirador cuenta con un depósito extragrande de 500 ml. Eso significa que puede acumular mucha suciedad y que no tendrás que vaciarlo de forma tan constante: lo puedes hacer semanalmente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

