La fascinante historia de Ángel Mateos, el portero del Colunga, de la Tercera de Asturias, que vuelve a jugar a los 70 años

Las teorías no siempre fundamentadas del fútbol aseguran que un portero alcanza la madurez a los 30 años. Entonces Ángel Mateos, de 70, irá sobrado este domingo a las cinco de la tarde cuando el CD Colunga se enfrente al Laviana en un partido correspondiente a la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. El veterano cancerbero, toda una vida entre palos incluso tras retirarse a los 43 de las categorías autonómicas asturianas, vuelve a ponerse los guantes para ser homenajeado como icono del deporte de Asturias. “Mi nieto hace atletismo, a ver si viéndome se pasa al fútbol”, bromea Mateos sobre el chaval, de 10 años, muy ilusionado por el reestreno del abuelo Ángel, en forma gracias a las pachangas y los torneos base en Asturias: “Tengo amigos que ahora pesan 90 kilos con una barriga tremenda, soplando y fumando en el bar; el deporte es sano y da calidad de vida”.

El hombre coge el teléfono con cierto apuro, frito estos días tras anunciar su reestreno en la portería. “Llevo toda la semana con este tema”, bromea el protagonista, quien afirma que más emoción siente “el nieto” que él, acostumbrado a partidos de todo pelaje. “No es futbolero, hace atletismo, mira que intenté meterlo, pero de momento no. Lo importante es que haga deporte”, señala el exminero, que dejó oficialmente el balompié cuando terminó la temporada en la que se prejubiló del carbón, a los 42 años.

Hasta entonces, tras su primer choque a los 18, jugó más de 800 partidos en la Tercera y Segunda División B, rudos exámenes para el deportista modesto, viajando por todo el Principado o por Galicia, León, Euskadi o las Canarias si caían rivales insulares en el grupo. Mateos ha pasado por el mítico Caudal de Mieres o el clásico Turón en esa etapa federada. Luego se ha apuntado a mil ligas, campeonatos o pachangas por las que sigue evitando goles lo mejor que puede. El guardameta, de un metro y 72 centímetros, comenta que esa baja estatura para el oficio, donde abundan los tallos que rozan los dos metros e imperan en los balones aéreos, la suplía con “rapidez, agilidad, reflejos y siendo listo”. El asturiano menciona a Esteban, colega del Real Oviedo, y Ablanedo, homólogo del Sporting de Gijón, como buenos amigos y también cancerberos de talla baja pero buen rendimiento. Él, chaparro, sigue en 69 kilos, peso clave para seguir rindiendo.

El exjugador del Real Oviedo Keith Thompson, compañero de Mateos en pachangas, se encarga a sus 60 años de la gestión deportiva del CD Colunga. “¡Ángel es un mítico!”, exclama, y destaca que a principios de temporada el veterano cancerbero entrenó junto a la plantilla que compite en la peleona Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. “¡Está como un toro!”, prosigue el colega de Mateos, en su caso avalado por tres campañas en el Real Oviedo, de modo que tras esos entrenamientos le plantearon si se animaría a hacerse una ficha oficial con el primer equipo colungués.

Él, encantado, claro: para algo sigue jugando en cualquier torneo o partidillo que se preste. El reconocimiento médico lo superó sin problemas y simplemente quedaba encontrar el momento ideal para que volviera a los terrenos de juego 28 años después de sus últimas estiradas o despejes de puños oficiales. “No ha podido jugar hasta ahora porque no queríamos que a la gente le pareciese mal o que adulterásemos la competición”, explica Thompson, hasta que llegó este fin de semana “idóneo”: el Colunga marcha en mitad de tabla y se enfrenta al Laviana, que no mira ni hacia arriba ni hacia abajo. Momento estupendo para “un homenaje con entrada gratuita” y que Ángel Mateos vuelva a ponerse debajo del larguero y recibir el cariño de esa afición que en tantos encuentros, formales o no, lo ha visto competir. “El equipo está salvado y será una fiesta”, celebra el director deportivo del Colunga, pues la semana que viene se enfrentan con un equipo que está peleando por la permanencia y no quieren suspicacias.

Mateos celebra volver al césped este fin de semana, pues entiende que haya sospechas sobre su rendimiento aunque saca el orgullo para recordar que aquí cantan todos: desde los arqueros de élite en Champions League hasta el novato que se estrena en divisiones inferiores. “Alguno dirá que este con 70 cómo no la va a armar o hacer una cantada, el riesgo está siempre ahí”, admite, poco preocupado por su rendimiento gracias a una vida ligada a la actividad física: corre, pasea, hace ciclismo, practica tenis y despeja balones.

El domingo le llegará la oportunidad de demostrar en mayor nivel que está preparado. Para ello esta semana está entrenando más que nunca, pues suele acudir a las sesiones del Colunga como refuerzo o preparador de porteros. Lo que no quiere, añade, son más homenajes: “¡No quiero dar guerra!”.