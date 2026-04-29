Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Jódar en los cuartos de final del Masters de Madrid
El madrileño forzó el ‘tie-break’ en la segunda manga, pero no pudo ante la solidez del número uno del mundo
Jannik Sinner se ha impuesto a Rafael Jódar este miércoles en dos sets (6-2 y 7-6(0) en los cuartos de final del Madrid Open. El partido comenzó muy igualado, pero con 1-1 y servicio para el español, Sinner pudo romper con dos bolas de break que Jódar salvó. Luego fue el madrileño el que puso al italiano en problemas con una bola de rotura que el número uno del mundo salvó. Sin embargo, con 2-2 en el marcador, Sinner sí que aprovechó una nueva bola de break para romper el servicio de Jódar con un gran golpeo paralelo. El español pudo devolver el break del italiano, pero de nuevo el número uno se defendió y volvió a romper, ahora en blanco, el saque de Jódar (5-2). Sinner ganó su servicio y se anotó la primera manga.
A pesar de caer en el primer set, Jódar no se vino abajo y aguantó el tipo ante el italiano. Con 3-2 para el madrileño, dispuso de dos bolas de rotura en el servicio de Sinner, pero el número uno se rehizo para salvar su saque. De nuevo, con 4-3, otras dos pelotas de break que salvó el italiano. Se acercaba el final del set y Sinner puso contra las cuerdas a Jódar, que remontó dos bolas de rotura y resolvió su servicio. La segunda manga se fue al tie-break, donde el tenista transalpino se impuso con contundencia para clasificarse a las semifinales, donde se medirá contra el ganador del Fils - Lehecka.
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este gran partido. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo.
Así las cosas, Jannik Sinner es el primer semifinalista de la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid y demuestra ser el gran favorito para adjudicarse el torneo.
Rafa Jódar ha plantado cara a Sinner a lo largo de todo el partido y ha tenido innumerables oportunidades de break, siete en total. Es cierto que el italiano ha sido superior en esos puntos decisivos, imponiendo su mayor consistencia y veteranía en este tipo de situaciones.
Termina la aventura de Rafael Jódar en Madrid, pero lo que ha vivido estos días con apenas 19 años será ya un recuerdo imborrable. El tenista de Leganés ha derribado la puerta y ha demostrado ser capaz de estar preparado ya para competir con los mejores del circuito dejando grandes sensaciones en pista.
El italiano impone su ley en el tie break, prolonga su racha de victorias en torneos Masters 1000 y alcanza por primera vez en su carrera las semifinales en Madrid.
VICTORIA DE JANNIK SINNER !!!
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
SEIS BOLAS DE PARTIDO PARA SINNER !!! Tiene la victoria en el bolsillo.
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
5-0. Sinner ha subido mucho el nivel y da la sensación de que Jódar ha llegado a este tie break con el piloto de la gasolina encendido.
El revés de Rafael Jódar se va fuera
El revés de Rafael Jódar se va fuera
3-0. Abre hueco Jannik Sinner en el marcador en esta 'muerte súbita'. Dos turnos de saque ahora para ver si Jódar puede remontar.
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Jannik Sinner con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Jódar se apunta el tanto
El revés de Rafael Jódar se va fuera
No falla Sinner con el saque !!! Nos vamos al tie break !!!
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Rafa Jódar se asegura al menos el tie break en un segundo set que está siendo de un nivel extratosférico.
El passing shot de Jannik Sinner se estrella en la red
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
El revés de Rafael Jódar se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Gran juego ahora con saque de Sinner. Ha sido uno de los más cómodos para él en este segundo set.
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
Fabuloso resto de revés de Rafael Jódar que no consigue devolver Jannik Sinner
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Jannik Sinner con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Jódar se apunta el tanto
No ha podido Sinner !!! Al italiano se le presentaba su gran oportunidad de asestar un golpe casi definitivo en este partido al situarse con 15-40. Ha llegado a tener tres bolas de break, pero ha resistido Jódar y eso le permite continuar por delante en el marcador.
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Remate desde la red de Rafael Jódar que no opciones a Jannik Sinner
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
Saque liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA SINNER !!! Son sus primeras opciones en este segundo parcial.
Impresionante passing shot de Jannik Sinner desde el fondo de la pista supera a Rafael Jódar y le sirve para ganar el punto
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Vuelve a salir indemne Sinner de una situación delicada y fuerza de nuevo la igualdad en el marcador.
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Rafael Jódar se va fuera
La volea de Jannik Sinner se va fuera
Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar
Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Levanta Sinner otras dos bolas de break !!! El italiano se desenvuelve como pez en el agua en este tipo de situaciones.
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
DOBLE BOLA DE BREAK PARA JÓDAR !!! Otra gran oportunidad para el español...
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Sube la apuesta Rafa Jódar. Se lleva otro juego con saque y eleva la presión sobre el ganador de los tres primeros Masters 1000 de la temporada. Aquí busca el cuarto.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Ace de Rafael Jódar con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Saque liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
La dejada de Rafael Jódar se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Ace de Rafael Jódar con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner
Tremendo Sinner !!! Ha vuelto a salvar dos bolas de break, impiniendo que Rafa Jódar se distanciara en el marcador.
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que Rafael Jódar no consigue devolver
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA JÓDAR !!! Se le presenta una gran oportunidad al tenista español...
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Jannik Sinner con una precisa dejada a la que no llega Rafael Jódar se apunta el tanto
El remate de Jannik Sinner se estrella en la red
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Continúa avanzando con paso firme Rafa Jódar en este segundo set. Se ha rehecho el jugador español a la perfección tras cer en el primer parcial y está consiguiendo plantar cara al número 1 de la ATP.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Saque liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Muy sólido Sinner ahora con su saque. Cada vez más cómodo en pista el jugador de San Cándido.
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
La contradejada de Rafael Jódar se estrella en la red
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
Vuelve a presentar batalla Rafa Jódar tras bajar sensiblemente su rendimiento en el tramo inicial del primer parcial. Continúa llevando la iniciativa en el simultáneo el tenista de Leganés.
Rafael Jódar con una volea cercana a la red consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El passing shot de Rafael Jódar se va fuera
Revés afortunado desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que toca la red y consigue el punto
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Jannik Sinner supera a Rafael Jódar y gana el tanto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar
Rafael Jódar comienza por delante en el marcador en el segundo set y logra contener la hemorragia tras haber perdido en sus cuatro últimos juegos de forma consecutiva.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar falla su segundo servicio, doble falta
Ace de Rafael Jódar con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner
Rafael Jódar con una volea cercana a la red consigue el punto
El número 1 de la ATP impone su ley y consigue hacerse con la primera manga del partido tras un inicio de partido muy igualado. Los dos jugadores tuvieron oportunidades de break, pero Sinner se mostró más resolutivo en ese aspecto del juego y eso ha terminado por ser decisivo.
SET DE JANNIK SINNER !!!
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
DOS BOLAS DE SET PARA SINNER !!!
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar
Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Los dos jugadores han tenido opciones de break, pero el italiano se ha mostrado más resolutivo en esos decisivos momentos, imponiendo su mayor experiencia en este tipo de situaciones.
El tenista de San Candido da un golpe de autoridad tremendo en este primer set y servirá ahora para terminar adjudicándoselo.
BREAK DE JANNIK SINNER !!!
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
DE NUEVO TRES BOLAS DE BREAK PARA SINNER !!! Momento muy complicado para Rafa Jódar.
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red
Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red
Confirma el break conseguido en el juego anterior Jannik Sinner y abre brecha en el marcador. El italiano está siendo más decisivo en las oportunidades de break y eso es lo que está determinando la balanza a su favor hasta el momento.
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Impresionante globo desde media pista de Jannik Sinner con el que supera a Rafael Jódar y consigue el tanto
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
BOLA DE BREAK DE RAFA JÓDAR !!!
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
El passing shot de Rafael Jódar se estrella en la red
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
El italiano golpea primero y consigue quebrar el saque de Rafa Jódar. Se puso 0-40 y eso ha sido demasiada ventaja para el actual número 1 de la ATP.
SINNER ROMPE EL SAQUE DE RAFA JODAR !!!
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
Salva las dos primeras Rafal Jódar !!! Pero esto no está hecho y Sinner dispone de una bola de rotura adicional.
Saque liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
TRES BOLAS DE BREAK AHORA PARA SINNER !!!
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Vaya juego el que ha tenido que solventar Sinner, sufriendo mucho para poder mantener su turno de servicio. Duelo de poder en la pista Manolo Santana en este primer duelo de los cuartos de final.
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Jódar
Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red
El remate de Jannik Sinner se estrella en la red
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
El passing shot de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar
El revés de Jannik Sinner se va fuera
El revés de Rafael Jódar se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Sale ileso Rafa Jódar de su primer momento delicado del partido. Ha tenido que levantar dos bolas de break en contra el madrileño antes de adjudicarse su segundo juego.
La dejada de Jannik Sinner se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Saque liftado de Rafael Jódar, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Segunda bola de break para el tenista de San Candido !!!
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Rafael Jódar con una precisa dejada a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto
BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Primera del partido para el italiano...
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
El revés de Jannik Sinner se va fuera
La volea de Rafael Jódar se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Rafael Jódar y consigue el punto
Algo más atascado Jannik Sinner en su primer turno de saque, pero igualdad en todo caso en este primer tramo del partido.
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar
El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
Saque liftado de Jannik Sinner, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto
Impresionante passing shot de Rafael Jódar desde el fondo de la pista supera a Jannik Sinner y le sirve para ganar el punto
El revés de Rafael Jódar se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Ace de Rafael Jódar con un saque cortado que no puede devolver Jannik Sinner
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red
Este será el primer enfrentamiento en partido oficial entre estos dos jugadores y se prevé que se juegue en abierto, a pesar de que hay amenaza de lluvia sobre la capital de España.
Jannik Sinner recuperó el número 1 de la ATP tras su victoria en el Masters 1000 de Montecarlo y da la sensación de que estará bastante tiempo ocupando el cetro tenístico mundial toda vez que Carlos Alcaraz tendrá por delante unas cuantas semanas de baja y ya anunciado que no competirá ni en Roma ni en Roland Garros.
Jannik Sinner afronta su cuarta participación en el Masters 1000 de Madrid, un torneo que aún no ha conseguido levantar. De hecho, su techo son precisamente estos cuartos de final que ya alcanzó en la edición de 2024 y aspira, por tanto, a clasificarse para sus primeras semifinales en la Caja Mágica.
Como decíamos, Jannik Sinner se presenta en este partido con 25 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 en una racha que comenzara en el torneo de París-Bercy del año pasado y se extiende hasta hoy. Solo Novak Djokovic (dos rachas de 30 y 31 partidos respectivamente) y Roger Federer (29), han conseguido acumular una mayor sucesión de triunfos seguidos en torneos Masters 1000 en la Era Open.
Muy pocas presentaciones necesita Jannik Sinner. Tras caer en las semifinales del Open de Australia y en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, el italiano se está mostrando intratable desde entonces logrando el título en los tres primeros Masters 1000 de la temporada: Indian Wells, Miami y Montecarlo.
Tras disputar las Next Gen ATP Finals la pasada temporada, Jódar se ha asentado este año en el circuito profesional y, con apenas 19 años, ya fue capaz de levantar su primer título ATP en Marrakech, además de alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Barcelona.
Tras la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz en este torneo, Rafa Jódar se ha convertido por derecho propio en la gran sensación del público y más teniendo en cuenta que nació en Leganés, a muy pocos kilómetros de la Caja Mágica, el recinto en el que se disputa este cuarto Grand Slam de la temporada.
Rafa Jódar ha irrumpido en el circuito profesional como una apisonadora en este 2026 y disputa hoy por primera vez los octavos de final en un torneo de categoría Masters 1000.
No obstante, el escollo que tiene hoy delante el tenista de Leganés no es otro que Jannik Sinner, actual número 1 de la ATP y llega a este partido con una impresionante racha de 25 victorias consecutivas en torneos Masters 1000.
Rafa Jódar espera continuar escribiendo su particular cuento de hadas en este Masters 1000 de Madrid y aspira a clasificarse para sus primeras semifinales en un torneo de este nivel.
Buenas tardes !!! Bienvenidos al partido de octavos de final del Masters 1000 de Madrid entre Jannik Sinner y Rafa Jódar. ¿Preparados? Comenzamos...