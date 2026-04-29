Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Jódar en los cuartos de final del Masters de Madrid

Rafael Jódar golpea la pelota en el partido de cuartos de final del Masters de Madrid ante Jannik Sinner.

El madrileño forzó el ‘tie-break’ en la segunda manga, pero no pudo ante la solidez del número uno del mundo

Jannik Sinner se ha impuesto a Rafael Jódar este miércoles en dos sets (6-2 y 7-6(0) en los cuartos de final del Madrid Open. El partido comenzó muy igualado, pero con 1-1 y servicio para el español, Sinner pudo romper con dos bolas de break que Jódar salvó. Luego fue el madrileño el que puso al italiano en problemas con una bola de rotura que el número uno del mundo salvó. Sin embargo, con 2-2 en el marcador, Sinner sí que aprovechó una nueva bola de break para romper el servicio de Jódar con un gran golpeo paralelo. El español pudo devolver el break del italiano, pero de nuevo el número uno se defendió y volvió a romper, ahora en blanco, el saque de Jódar (5-2). Sinner ganó su servicio y se anotó la primera manga.

A pesar de caer en el primer set, Jódar no se vino abajo y aguantó el tipo ante el italiano. Con 3-2 para el madrileño, dispuso de dos bolas de rotura en el servicio de Sinner, pero el número uno se rehizo para salvar su saque. De nuevo, con 4-3, otras dos pelotas de break que salvó el italiano. Se acercaba el final del set y Sinner puso contra las cuerdas a Jódar, que remontó dos bolas de rotura y resolvió su servicio. La segunda manga se fue al tie-break, donde el tenista transalpino se impuso con contundencia para clasificarse a las semifinales, donde se medirá contra el ganador del Fils - Lehecka.