Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
TENIS | MASTERS 1000 DE MADRID

Rafa Jódar - Jannik Sinner: horario y dónde ver el partido del Masters de Madrid

Los tenistas se enfrentan este miércoles en cuartos de final tras haber superado a Kopriva y a Norrie, respectivamente

Jódar golpea de revés en otro instante del partido.INMA FLORES
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Masters 1000 Madrid - cuartos -
Jannik Sinner
---
Rafa Jódar
---

El tenista español Rafa Jódar se enfrenta este miércoles al número uno del mundo, Jannik Sinner, en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. Se impuso este martes en dos sets al checo Vit Kopriva (7-5, 6-0, en 1h 18m). Por su parte, el italiano también venció por la vía rápida a Cameron Norrie (6-2, 7-5).

Tras la baja de Alcaraz, el tenista de Leganés emergió como la única esperanza de la afición española en su primera temporada de profesional. Sinner sumó ante el británico 25 victorias consecutivas en Masters 1000. A sus 19 años, y en casa, el madrileño Jódar accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de torneo así, algo que a su edad solo habían logrado en la capital española Rafa Nadal (18) y Carlos Alcaraz (19).

El tenista local, número 42 en el ranking ATP, no ha fallado y protagonizará el duelo más esperado contra Sinner. El partido se disputa este miércoles, no antes de las 16.00 de la tarde, en la pista central. Durante este torneo, hace unos días precisamente, el número uno del mundo criticó los horarios del tenis, explicando que no comprendía que el torneo programase sesiones nocturnas a partir de las 20.00, y no antes.

Dónde ver el partido

El duelo entre Jódar y Sinner se podrá disfrutar en Teledeporte y Movistar+ a partir de las 16.00.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_