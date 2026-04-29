Albares defiende los valores de “cooperación, seguridad y paz compartidos con México”

Con un gigante mural de Diego Rivera de fondo, el canciller español, José Manuel Albares, defendió “la cooperación, el diálogo y los mecanismos multilaterales” frente “al desprecio por la paz y el derecho” que amenazan el orden internacional. Unos principios de la política exterior española “compartidos con México”, sintetizó este miércoles el ministro durante una conferencia en el Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México, última parada de su gira latinoamericana. Con una agenda volcada en la diplomacia cultural, la visita de Albares profundiza la normalización de las relaciones con México tras la participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la cumbre progresista de Barcelona.

“Frente a los que quieren la guerra, España y México siempre estaremos con la paz y la cooperación, por el bienestar conjunto”, insistió el ministro frente a un auditorio con presencia de alumnos del Colegio Madrid y el Luis Vives, fundados hace casi un siglo por exiliados republicanos. Albares también mencionó aquel episodio histórico y agradeció “la generosidad del Gobierno mexicano” ante uno de “los momentos oscuros de nuestra historia”.

José Manuel Albares y Leonardo Lomelí en el Colegio de San Idelfonso. Nayeli Cruz

Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también destacó los lazos entre ambos países y culturas. “Nos une la lengua de Cervantes, Zambrano, Rulfo y los debates académicos, la internacionalización de la educación y una hermandad que se proyecta al porvenir”. El rector del centro de estudios superiores más grande de Latinoamérica recordó la “contribución imprescindible de los maestros del exilio republicano”, como José Gaos o Ramón Xirau, figuras destacadas en la UNAM. El rector repasó también los más de 100 acuerdos académicos de la UNAM con universidades españolas, los 3.000 estudiantes mexicanos y los 1.000 españoles con programas de intercambio universitarios.

En la conferencia de Albares también hubo hueco para la lengua. El canciller habló de una “diplomacia de las palabras” y volvió a insistir en los puentes políticos con Latinoamérica. “Europa y Latinoamérica estamos demostrando que hay otra manera de hacer política internacional, una vía basada en la palabra y los acuerdos”. Además de recordar que en pocas semanas se firmará el acuerdo actualizado entre la Unión Europea y México. El ministro resaltó además que “México es junto con Brasil, el único socio estratégico de Europa en Latinoamérica”.

Reunión de José Manuel Albares en el Consulado de España en México, esta mañana. Nayeli Cruz

La gira del canciller español, que inició a principios de semana en Puerto Rico y República Dominicana, tiene como objetivo también preparar el terreno para la cumbre convocada en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre con la que España quiere reivindicar el papel de la comunidad iberoamericana en un mundo donde la ley del más fuerte se ha impuesto sobre los organismos multilaterales y el orden jurídico internacional. Albares recordó que la cumbre iberoamericana también tuvo un ancla mexicana, con una primera edición celebrada en Guadalajara: “Queremos recuperar el espíritu de Guadalajara”.