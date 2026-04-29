El Tribunal Supremo de Estados Unidos se muestra dividido ante la terminación del TPS de Haití y Siria

Los magistrados examinan si la decisión del Gobierno puede ser o no revisable por los tribunales, lo que afectará a más de un millón de personas protegidas ante la deportación gracias al programa

El Tribunal Supremo pareció estar dividido respecto a si la Administración de Donald Trump puede acabar unilateralmente con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite que unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios residan legalmente en el país. La corte escuchó este miércoles los argumentos, pero no quedó claro si se pronunciará a favor o en contra. Es probable que la decisión en este caso no se dicte hasta finales de junio o comienzos de julio. Los jueces conservadores, más afines a apoyar la postura del presidente, son mayoría en el tribunal (seis frente a tres).

La cuestión que discutieron los jueces es si la decisión del responsable del Departamento de Seguridad Nacional de terminar el programa del TPS puede o no ser revisada por los tribunales. La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, terminó el TPS de 13 países, entre ellos Haití y Siria, el año pasado como parte de la campaña contra la migración emprendida por la Administración Trump.

La opinión del alto tribunal, a través de los casos Mullin contra Dahlia Doe, sobre el TPS de los ciudadanos sirios, y Trump contra Miot, de los haitianos, afectará a 1,3 millones de personas de 17 diferentes países que dependen del programa TPS para residir legalmente en Estados Unidos. Con 605.000 beneficiados, Venezuela es el país que más ciudadanos tiene bajo el programa, seguido de Haití, El Salvador (170.000) y Ucrania (101.000 beneficiados). Si los migrantes pierden esa protección, se convertirán en posibles objetivos para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detenga y deporte.

Las tres juezas de tendencia liberal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— dominaron las preguntas al fiscal general, John Sauer, que defendía la postura del Gobierno de que la decisión por parte del responsable del Departamento de Seguridad Nacional no es revisable por los tribunales. Las magistradas replicaron a Sauer que la exsecretaria Noem no había cumplido con la obligación legal de consultar a las agencias gubernamentales antes de terminar el programa.

El TPS fue establecido en 1990 para designar a ciertos países como inseguros para el retorno, ya sea debido a guerras, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. El responsable del Departamento de Seguridad Nacional (en la actualidad el sucesor de Noem, Markwayne Mullin) es el encargado de designar a un país para el TPS. Sus ciudadanos pueden solicitar, además de la protección temporal contra la deportación, una autorización para trabajar. Los permisos tienen una duración de seis, 12 o 18 meses y son renovables.

Noem justificó su decisión de terminar el TPS porque ya no se daban las condiciones que propiciaron su designación y enfatizó que las designaciones de TPS están destinadas a ser “temporales”. Sotomayor apuntó a motivaciones racistas en la decisión del Gobierno de acabar con el TPS de estos países. “Tenemos a un presidente que en un momento dado dijo que Haití es un país, cito textualmente, ‘asqueroso, sucio y repugnante’, y donde se quejó de que Estados Unidos acepta personas de esos países, en lugar de personas de Noruega, Suecia o Dinamarca, donde declaró ilegales a los inmigrantes, a quienes asoció con el TPS como envenenando la sangre de Estados Unidos. No veo cómo esa declaración no demuestre que un propósito discriminatorio pudo haber influido en esta decisión”, dijo la jueza.

El abogado Ahilan Arulanantham argumentó que la terminación del TPS se ha hecho conforme al “interés nacional”, no conforme a la revisión de las condiciones del país en cuestión. Regresar a Haití y Siria es impensable para muchos, ya que esos países siguen asolados por la violencia y la inestabilidad. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero fueron halladas decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, según afirmaron abogados en documentos judiciales.

El juez conservador, Brett Kavanaugh, señaló que la situación sobre el terreno en Siria es diferente de lo que era cuando el país fue designado para el TPS. A los sirios se les otorgó por primera vez el estatus de protección en 2012, durante una guerra civil que se prolongó por más de una década antes de la caída del Gobierno del presidente Bashar al-Asad a finales de 2024.

Los haitianos se incorporaron al programa en 2010, tras un terremoto catastrófico, y este ha sido prorrogado en múltiples ocasiones en medio de la continua violencia de las pandillas, que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales. De acuerdo con un informe reciente del International Rescue Committee (IRC), el 73% de los hogares en Haití reporta sentirse inseguro en el lugar donde duerme; solo el 5,5% reportó vivir en sus hogares.

El intento de Noem propició numerosas batallas legales. La mayoría de los tribunales federales que han examinado estas demandas han emitido fallos preliminares a favor de los titulares del TPS. En algunos casos se subraya el hecho de que la Administración afirma que ya no se dan las condiciones de riesgo que justificaban el programa, pero, a la vez, aconsejan a los ciudadanos estadounidenses no viajar a esos destinos.

Afuera del imponente edificio del Supremo, varias organizaciones de defensa de los migrantes y docenas de personas se manifestaron a favor del programa y contra la cruzada de la Administración Trump contra los extranjeros.

“La corte se enfrenta ahora a la disyuntiva de decidir si preservará el sistema de pesos y contrapesos que constituye el núcleo de la Constitución, o si permitirá que el presidente pisotee las leyes promulgadas por el Congreso. Y, lo que resulta igualmente importante, se enfrenta a la cuestión moral de determinar si nuestro país desestabilizará a innumerables familias, comunidades y a la propia economía al despojar de su estatus legal a quienes ya lo poseen, enviándolos de regreso a situaciones de peligro en Haití, Siria y otros lugares”, declaró Sharif Aly, presidente del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados.

Los casos de Siria y Haití no son las primeras disputas relacionadas con el TPS en llegar al Supremo. El año pasado, los jueces abordaron en dos ocasiones el intento de la Administración Trump de anular una prórroga pendiente del estatus migratorio protegido para cerca de 300.000 de los 605.015 ciudadanos venezolanos que participan en el programa TPS. El tribunal se puso del lado de la Administración y ha permitido el fin del programa para las personas provenientes de Venezuela mientras continúan los litigios, aunque los magistrados no detallaron su razonamiento.

El Supremo tiene otros dos casos relevantes que considerar sobre las iniciativas del Gobierno en materia migratoria: el intento de Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento y la facultad de la Administración para restablecer una política de asilo restrictiva.

“Este caso trata de algo más que el Estatus de Protección Temporal; trata sobre si a las familias inmigrantes que han cumplido la ley y han construido sus vidas en este país se les pueden arrebatar sus protecciones de la noche a la mañana con fines políticos”, declaró el martes Cecilia González, beneficiaria del TPS y cofundadora del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Como venezolana, aprendí desde muy temprano que, cuando las cosas se ponen difíciles, existen dos opciones: huir o luchar. Ya huí una vez, así que ahora elijo luchar, no solo por los venezolanos, sino por cada comunidad inmigrante que merece dignidad, estabilidad y soluciones permanentes”.