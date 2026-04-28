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Tenis
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Rafael Jódar
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TENIS | MASTERS 1000 DE MADRID

Rafa Jódar no pisa el freno: abatido Kopriva, llega la gran cita con Sinner

El joven madrileño arrolla al checo tras un primer set debatido (7-5 y 6-0, en 1h 18m) y se medirá en los cuartos del miércoles con el líder del circuito (6-2 y 7-5 a Norrie)

Jódar esprinta durante el partido contra Kopriva.INMA FLORES
Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Madrid -
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Está Rafael Jódar con ese puntillo en el que todo va, todo funciona, todo le va de cara. Incluso cuando el cuerpo empieza a quejarse y las piernas le piden ya algo de tregua, que son ya un buen puñado de partidos —12 a lo largo del último mes, 28 este curso— y ese físico todavía en construcción empieza a acusar el desgaste. Poco importa. Ya habrá tiempo para reponerse. Al fin y al cabo, el tenis va de esto: ganar y ganar, y seguir en pie al día siguiente, con más decisión si cabe. Así que una vez resuelto el pulso con el checo Vit Kopriva (7-5 y 6-0, en 1h 18m), el esfuerzo será mucho mayor este miércoles, cuando deba medirse (16.00, Teledeporte y Movistar+) con el número uno. Jannik Sinner ha hecho los deberes antes contra (6-2 y 7-5 a Cameron Norrie).

Reto mayor ese compromiso que, a falta de Carlos Alcaraz, supone un magnífico aliciente para un torneo que se había desvirtuado por la ausencia del murciano. Sin él ni su fantasía, continúa emergiendo el modelo híbrido del joven madrileño, un tenista que entremezcla el orden —base española— con el deseo constante de atacar y de morder, de ir en busca del otro todo el rato —perfil americano—. No especula un pelo. No espera Jódar. Aprieta y aprieta, y se sitúa así ante un escenario de excepción que, confía, pueda repetirse de aquí en adelante: por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000. Y primera vez contra Sinner, competidor mastodóntico. Excelente prueba. “Espero que la gente me apoye porque va a ser complicado...”.

Independientemente de lo que ocurra, el de Leganés sabrá exactamente cómo se las gasta un fuera de serie, qué tipo de límites deberá cruzar y cuáles son las exigencias del estrato al que aspira a pertenecer. Disciplina, humildad, condiciones, golpes. El buen camino, dicen. Todo lo reúne aparentemente Jódar, quien ahora deberá sobreponerse a la fatiga continuada de estas últimas semanas en las que su chasis ha estado a prueba. El ritmo de bola de Sinner es otra historia (“siempre está ahí, ahí y ahí”, describía Alcaraz) y su musculatura ha dado algún que otro aviso, pero hasta aquí resiste. Después del trasnoche del domingo y tras una jornada a refugio en su guarida del Chamartín, la central contempla otra vez la confianza.

Hoy por hoy, Jódar es un jinete al galope, hinchado y centrado, que todavía sorprende —“lo difícil será la próxima temporada”, advierte David Ferrer— e impacta más y más. Esta vez, enfrente hay un checo que no ha emitido señales, pero que estos días ha jugado realmente bien. ¿Y quién es este Kopriva?, se preguntan muchos de los asistentes. Básicamente, un checo de 28 años que hasta ahora ha transitado sin pena ni gloria por la élite, pero lo suficientemente bien como para encaramarse al puesto 66 sin hacer ruido alguno. No es poco. Muchísimos lo querrían. Y hasta que le da el ánimo, hoy también lo hace bien. Tutea durante un set, pero a continuación se rompe. Lo rompe el ganador.

La agresividad de Jódar se lo lleva por delante. “Vi su partido [del domingo] contra Fonseca y fue de un nivel altísimo. Así que, si ocurre aquí, será la primera vez, pero no creo que sea la única que nos enfrentemos”, decía dos horas antes Sinner en la sala de conferencias, en alerta el italiano y, como buen campeón, al loro. Buscándole la cara positiva al asunto: “Creo que es bueno. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma [a partir del día 13] y luego Roland Garros [desde el 24]. Aquí las condiciones son muy particulares. Él es de Madrid, así que está muy acostumbrado, pero, al mismo tiempo, esto me daría información para los torneos que vienen”.

De momento, Sinner sabe que, según la clasificación que determina el rendimiento anual (race), Jódar figura en el puesto 18. El madrileño ya es 42º en el ranking y en esta gira sobre tierra colecciona más triunfos que nadie, 12, por una sola derrota. Se produjo esta en Barcelona, pero la respuesta ha sido idéntica en Madrid: un joven de 19 años sigue elevándose y la Caja Mágica le aplaude a rabiar: Jó-dar. He aquí un chico con mucha hambre. Y nada puede hacer Kopriva frente a la ola que se le viene encima y termina arrollándole. El espíritu combativo del primer acto se apaga y el tenis se frota las manos: la sensación del momento contra la macchina, consciente: “Tiene un talento enorme”.

Vit Kopriva
vs
Rafael Jódar
Sets:
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 21/34 61%
dentro/totales 22/36 61%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 11/21 52%
dentro/totales 16/22 72%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 9/13 69%
dentro/totales 11/14 78%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 9/36 25%
dentro/totales 14/34 41%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 0/2 0%
dentro/totales 1/1 100%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 0/0 0%
dentro/totales 0/0 0%
Aces
3
2
Dobles faltas
3
0
Golpes ganadores
6
6
Errores no forzados
21
14
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 11/24 45%
dentro/totales 6/14 42%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 4/11 36%
dentro/totales 5/6 83%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 4/13 30%
dentro/totales 7/8 87%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 2/14 14%
dentro/totales 16/24 66%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 0/0 0%
dentro/totales 3/6 50%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 1/0 100%
dentro/totales 1/0 50%
Aces
0
0
Dobles faltas
2
0
Golpes ganadores
4
7
Errores no forzados
16
1
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 32/58 55%
dentro/totales 28/50 56%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 15/32 46%
dentro/totales 21/28 75%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 13/26 50%
dentro/totales 18/22 81%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 11/50 22%
dentro/totales 30/58 51%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 0/2 0%
dentro/totales 4/7 57%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 1/0 25%
dentro/totales 1/0 50%
Aces
3
2
Dobles faltas
5
0
Golpes ganadores
10
13
Errores no forzados
37
15
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