El carrito multiusos con ruedas todoterreno perfecto para Semana Santa alcanza hoy su precio mínimo histórico
Es plegable y tiene una estructura sólida para poder transportar todo lo que necesites con facilidad
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los más afortunados esperan con ansias esas vacaciones en la playa o en un camping. Pero una de de las cosas más tediosas de estas escapadas es tener que cargar con la nevera portátil, las sillas, las mesas, etc.
Desde EL PAÍS Escaparate creemos que un carrito puede ser de gran ayuda en este tipo de situaciones. Por eso, te traemos este carrito multiusos para llevar todo lo que necesites: es plegable, robusto y versátil. Además, hoy alcanza su precio mínimo histórico en Amazon, por lo que, si ya estabas pensando en adquirir uno, esta es tu gran oportunidad.
24% de descuento, ahorra 12 euros. Precio mínimo histórico.
Estructura robusta y plegable
A diferencia de otros carritos, este es bastante robusto: cuenta con una estructura metálica que le da solidez y le permite llevar hasta 75 kilogramos.
Otro punto a favor es que es plegable, por lo que es fácil de transportar y de guardar. Cuando se dobla es compacto y ocupa poco espacio, ideal para meterlo en el maletero y llevarlo a tus vacaciones.
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Para la playa, el camping o el jardín
Su principal atractivo, sin duda, son sus ruedas todoterreno. Son lo suficientemente grandes como para pasar por superficies de todo tipo: césped, grava, arena, etc. Es más, lo que facilita un movimiento fluido en estos terrenos es la rotación 360º de las cuatro ruedas.
Otra cualidad a destacar es el material del que está hecha la bolsa: tela Oxford. Por eso es resistente, duradera y, sobre todo, fácil de limpiar. Así, no tendrás que preocuparte por la exposición al sol o por si se ensucia con, por ejemplo, arena.
Diseño práctico y multiuso
Y para una mejor organización, este carrito multiusos dispone de bolsillos para guardar herramientas o aquellas cosas que necesites localizar con facilidad.
Además, su mango se extiende hasta 92 centímetros, por lo que puedes ajustarlo a la medida que necesites para llevarlo cómodamente.
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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.
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