Estos son los mejores productos de belleza de Amazon que alcanzan hoy su precio mínimo histórico

Cremas, maquillaje, secadores o productos para el pelo, muchos de estos artículos tienen este día descuentos muy atractivos

Desde que empezó la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, el comercio electrónico se ha llenado de auténticos chollos en todas las categorías. Y esta última jornada no va a ser menos: algunos de los productos alcanzan hoy su precio mínimo histórico.

Entre ellos, los de belleza. Secadores, cremas coreanas, productos para el pelo como champús... Es el momento adecuado para aprovechar estos increíbles descuentos. Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los mejores productos de belleza con rebajas irresistibles.

Serum Miracle Pure de Max Factor

Este serum iluminador es apto para todo tipo de pieles. Su fórmula incluye activos como la vitamina C, niacinamida y ácido hialurónico que hidratan, iluminan y revitalizan el rostro. Puede usarse como un tratamiento de cuidado, pero también se puede mezclar con el maquillaje para dejar un acabado radiante.

34% de descuento, ahorra 16,22 euros. Precio mínimo histórico.

Serum Miracle Pure de Max Factor. Cortesía de Amazon

The Automatic Lip Pencil de 3INA MAKEUP

Si algo no puede faltar en nuestro neceser es un buen perfilador de labios para crear el lip combo perfecto. Este de 3INA MAKEUP en el tono 503, un color nude, tiene una textura cremosa y pigmenta bastante en solo una pasada. Es waterproof y viene con un sacapuntas incorporado para conseguir delineados precisos.

43% de descuento, ahorra 6,90 euros. Precio mínimo histórico.

The Automatic Lip Pencil de 3INA MAKEUP. Cortesía de Amazon

Hydra Lipgloss de KIKO Milano

Si lo que queremos son unos labios brillantes e hidratados, tenemos que irnos a por un lipgloss. Este de KIKO Milano, en el tono 44, está enriquecido con aceite de maracuyá: tiene una textura suave y luminosa, y da un extra de volumen a los labios.

Ahora con un 33% de descuento. Precio mínimo histórico.

Hydra Lipgloss de KIKO Milano. Cortesía de Amazon

Medicube Triple Collagen Cream

Este producto cuenta con el sello del k-beauty, lo que es sinónimo de calidad. Con una fórmula basada en colágeno, combinada con activos como la niacinamida, esta crema es ideal para mantener la piel hidratada, reforzar la barrera cutánea y prevenir los signos de la edad. Tiene una textura ultraligera que la piel absorbe en seguida.

Ahora con un 26% de descuento. Precio mínimo histórico.

Medicube Triple Collagen Cream. Cortesía de Amazon

The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch

Estos parches son otra joya de la cosmética coreana. Combinan cuatro péptidos y cianocobalamina para hidratar, reducir la hinchazón, dar mayor firmeza y prevenir las arrugas debajo de los ojos, una zona muy delicada.

Está probado en pieles sensibles y no produce irritaciones, por lo que son válidos para todo tipo de cutis. Este producto incorpora una pequeña espátula para facilitar su aplicación y no contaminar el producto.

Ahora con un 26% de descuento. Precio mínimo histórico.

The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch. Cortesía de Amazon

Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, de Paula’s Choice

Para disminuir las imperfecciones del rostro, hay que trabajar con exfoliantes. Y el de Paula’s Choice es uno de los favoritos por múltiples razones. Su textura ligera la hace perfecta para todo tipo de pieles, incluso para las propensas al acné. No solo exfolia en profundidad y descongestiona los poros, sino que también reduce la aparición de granos y puntos negros.

Ahora con un 21% de descuento. Precio mínimo histórico.

Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant de Paula's Choice. Cortesía de Amazon

Champú Oil Reflections de Wella Professionals

Hay que elegir el champú adecuado para lucir un cabello brillante y suave. Este tiene una fórmula que mezcla pantenol, aceite de camelia y extracto de té blanco para dejar el pelo luminoso y bien nutrido.

54% de descuento, ahorra 16,55 euros. Precio mínimo histórico.

Champú Oil Reflections de Wella Professionals. Cortesía de Amazon

Loción corporal CICA de Neutrógena

Esta crema contiene centella asiática, lo que hace que tenga propiedades reparadoras que alivian, fortalecen y protegen la piel. No es grasa y se absorbe rápidamente, manteniendo la piel hidratada hasta 72 horas.

Este pack es un auténtico chollo no solo por su precio, sino porque incluye dos botes de 750 mililitros.

55% de descuento, ahorra 13,75 euros. Precio mínimo histórico.

Loción corporal CICA de Neutrógena. Cortesía de Amazon

Recortadora Series 5 All-in-1 de Braun

Recortar la barba, cortar el pelo o rasurar diferentes partes del cuerpo, esta recortadora ofrece un montón de posibilidades porque incluye una gran variedad de accesorios.

Es cómoda de usar y logra un corte preciso porque lleva incorporada una lámina ultra afilada. Además, se puede pasar por zonas sensibles con seguridad gracias a su tecnología SkinGuard. Se puede usar también en la ducha y su batería dura hasta 120 minutos sin cable.

50% de descuento, ahorra 39,97 euros. Precio mínimo histórico.

Recortadora Series 5 All-in-1 de Braun. Cortesía de Amazon

Cepillo secador de MESCOMB

Si lo que buscas es un secador versátil, este es una gran opción. Viene con cabezales para secar, rizar, dar volumen y alisar el pelo, y así conseguir resultados profesionales desde casa. Cuenta con cuatro ajustes de temperatura y dos velocidades para manejar el cabello con facilidad.

También incluye un estuche elegante para guardar todos estos complementos, lo que facilita su transporte si nos lo queremos llevar de viaje.

23% de descuento, ahorra 30 euros. Precio mínimo histórico.

Cepillo secador de MESCOMB. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes

¿Se pueden devolver productos cosméticos?

Sí, siempre y cuando estén sin usar y en su embalaje original. Tienes 30 días para realizar la devolución.

¿Cuándo terminan la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Hoy es el último día para disfrutar de este evento, pero Amazon siempre tiene buenos descuentos a lo largo del año.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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