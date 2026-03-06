Ir al contenido
belleza

Se vende una botella cada segundo: así es el agua micelar que triunfa en todo el mundo

Ahorra tiempo y dinero con este producto 2 en 1 que limpia y desmaquilla en profundidad

Mantén el rostro limpio y fresco con esta agua micelar.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez

Pese a que siempre es de vital importancia cuidarnos la piel, hay que dedicarle especial mimo cuando usamos maquillaje. Los limpiadores faciales son imprescindibles, especialmente en la rutina de skincare nocturna, ya que durante el día el rostro se llena de suciedad que se acumula durante horas en los poros.

Hoy, en EL PAÍS Escaparate te traemos un producto especialmente diseñado para pieles sensibles que te ahorrará tiempo y dinero además de cuidar tu piel.

agua micelar limpiador y desmaquillante
COMPRA POR 15,12€ EN AMAZON

Doble acción: desmaquillante y limpiador

Si eres de las que prefiere no tener una rutina de muchos pasos (y, además, no gastar en más de un producto), esta es la solución ideal para ti: agua micelar 2 en 1 que elimina el maquillaje del día a la vez que limpia la piel.

Su eficacia está clínicamente probada: elimina el 99% del maquillaje, además de la contaminación y el polen que se acumulan en el rostro.

agua micelar desmaquillante y limpiador
COMPRA POR 15,12€ EN AMAZON

Refresca la piel desde el primer uso

Gracias a su fórmula, a partir de la primera aplicación notarás tu piel calmada, fresca y agradable. Proporciona una sensación de alivio que se agradece en la rutina de skincare, puesto que algunos productos pueden ser demasiado agresivos; además, la piel del rostro es sensible y hay que tratarla con especial cariño.

Modo de uso

Se recomienda usar una o dos veces al día (por la mañana o por la noche), aunque, si has usado maquillaje durante el día, es mejor que no te arriesgues: limpiar la piel antes de dormir es fundamental.

Simplemente empapa un algodón con el producto y elimina el maquillaje de la cara y los ojos con movimientos circulares. Repite hasta que el último algodón ya no se manche y seca la piel con suavidad. No es necesario enjuagar.

agua micelar maquillador y limpiador
COMPRA POR 15,12€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

