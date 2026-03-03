La crema solar coreana que arrasa en Amazon está hoy rebajada y deja la piel hidratada todo el día

Esta crema solar hidrata e ilumina tu rostro a la vez que la protege de los rayos nocivos del sol.

Con un factor de protección 50+, tiene una textura suave y liviana que no deja residuos blancos y además es resistente al sudor

Pese a lo que mucha gente pueda creer, el verano no es la única estación del año en la que debemos usar una protección solar que nos ayude a combatir los efectos dañinos del sol. Los rayos UVA penetran en la piel y afectan al colágeno y a la elastina, lo que produce un envejecimiento prematuro que se deja ver a través de la aparición de arrugas. Por otra parte, los rayos UVB provocan quemaduras solares que pueden resultar en cáncer de piel. Así que sí: aunque es cierto que hay que extremar la precaución en verano, es muy importante que nos cuidemos la piel durante todo el año.

Esta crema solar se ha convertido en un indispensable en muchos tocadores.

De origen coreano, es un producto indispensable en tu rutina de skincare

La crema solar debe ser el último paso en nuestra rutina de skincare, pero no hay que olvidarse de un paso igual de fundamental: la hidratación. Una piel hidratada se ve más suave, delicada y joven. Hay una razón por la que los productos de k-beauty arrasan en todo el mundo: su calidad no deja de sorprender. Por eso te recomendamos que, junto con este protector solar coreano del que te hablamos hoy (que encima está en oferta), le hagas un favor a tu piel y pruebes esta crema hidratante coreana para que tu rutina de belleza te haga brillar (literalmente).

14% de descuento, ahorra 4,01 euros.

Es la crema solar más vendida en Corea actualmente.

Una combinación de ingredientes que hidratan en profundidad

Las trufas blancas son el ingrediente estrella de esta crema solar: tienen un efecto reafirmante en la piel. También tiene alantoína (hidrata profundamente), extracto de centella asiática (además de hidratar, nutre) y extracto de melocotón (fomenta la luminosidad). Todos estos ingredientes se juntan para crear la fórmula (que además es vegana) que hará que tu piel reluzca a la vez que se mantiene protegida.

Su fórmula hidrata en profundidad. Cortesía de Amazon

Tiene un tono rosado que ilumina tu piel sin dejar residuos blancos ni resultar pegajosa

Los residuos blancos y la pegajosidad que dejan algunas cremas en la piel tras su uso no son agradables. Por eso, cuando encontramos una que no lo hace queremos aferrarnos a ella. Esto es precisamente lo que sucede con esta crema solar: no deja rastro. Su tono rosado proporciona un bonito acabado de brillo natural y un efecto de base de maquillaje que se traduce en la tan ansiada ‘piel de cristal’ que tanto gusta a las coreanas.

Úsalo de la siguiente manera: tras el último paso en tu rutina de skincare, aplica al menos 1 ml de producto tanto en el rostro como en el cuello unos 30 minutos antes de salir de casa y estarás lista para el día.

Su efecto 'piel de cristal' proporciona un brillo natural. Cortesía de Amazon

La reaplicación de la crema solar es clave para mantener su efectividad

Los efectos nocivos de los rayos del sol son incesables, y por eso hemos de actuar para seguir luchando contra ellos. Es imprescindible tener en cuenta que no basta con una sola aplicación de nuestra crema solar. En este caso, se recomienda reaplicar el producto al menos cada dos o tres horas, excepto si nadas o sudas (también es resistente al sudor), que deberás hacerlo inmediatamente después de secarte el rostro con una toalla.

Su nota media de 4,4 estrellas sobre 5 y sus más de 4.600 valoraciones avalan la calidad y los buenos resultados de este protector solar. “Me encanta. Aporta hidratación, luminosidad, huele fenomenal, se absorbe muy bien… Lo que no pasa a veces con SPF altos. Ha superado mis expectativas. Ya me he comprado otra", cuenta una usuaria del comercio electrónico.

Úsala durante todo el año para mantener tu piel protegida e hidratada en cada estación. Cortesía de Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2026.

