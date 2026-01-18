Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
belleza

Se llama sérum pero debes usarlo como una bruma: este spray coreano va a hacer resplandecer tu piel

Utiliza los beneficios de las trufas blancas italianas para ofrecerte un brillo radiante instantáneo e hidratar profundamente tu rostro

bruma hidratante facial coreana
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Durante el invierno es bastante frecuente notar nuestra piel más seca o tirante debido al impacto de las bajas temperaturas. En consecuencia, sentimos como nuestro rostro pierde brillo y luminosidad por la falta de hidratación. Por eso, en determinadas épocas del año, es muy importante utilizar productos que nos hidraten correctamente la piel.

Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos del ‘First Spray Serum’; un espray multifuncional superventas de Alba Piedmont. Pero, que no te engañe su nombre, porque realmente se trata de una bruma facial hidratante.

¿Para qué sirve esta bruma facial? Beneficios de empezar a usarla

Existen distintos motivos positivos para incorporar la bruma facial a tu rutina de cuidado de la piel. En primer lugar, te ayuda a conseguir un brillo radiante y una hidratación profunda del rostro. Por otro lado, te mantiene la cara fresca y mejora la textura de la piel para que se sienta más suave.

Rocíala una única vez sobre tu rostro y, en cuestión de segundos, consigue un brillo instantáneo y una hidratación duradera.

bruma hidratante facial coreana
Doble fórmula de aceite y sérum

Consigue una máxima hidratación gracias a su fórmula doble de aceite y sérum. El aceite proporciona una hidratación profunda y se encarga de aportar brillo a tu rostro mientras que, el sérum, se ocupa de la nutrición y el cuidado reafirmante de la piel.

Trufa blanca como ingrediente principal

Esta bruma facial vegana aprovecha los beneficios excepcionales de las trufas blancas para realzar la belleza natural de la piel. Asimismo, las trufas flancas también tienen un efecto antioxidante, mejoran las arrugas y ayudan en el cuidado de la elasticidad de la piel.

Concretamente, el componente clave de este sérum es el Trufferol, un ingrediente patentado por la marca d’Alba Piedmont, que mezcla la trufa blanca con el tocoferol (vitamina E).

bruma hidratante facial coreana
Espray multifuncional con una amplia variedad de usos

Este sérum es versátil y se puede utilizar en todo tipo de pieles. A continuación, describimos sus usos más comunes:

  • Rutina de cuidado de la piel mañana y noche: si se utiliza justo después de la limpieza para retener la hidratación funciona como barrera humectante.
  • Antes del maquillaje: es la base perfecta para el maquillaje.
  • Solución para maquillaje cuarteado: para suavizar el maquillaje cuarteado, solo tienes que rociarla sobre el rostro con una esponja de maquillaje.
  • Para sellar el maquillaje: consigue un acabado radiante con un maquillaje luminoso y un brillo fácil.
  • En lugares cerrados: es útil para hidratar tu piel en lugares secos y cerrados.
bruma hidratante facial coreana
¿Cómo se aplica este sérum que funciona como una bruma?

Esta bruma facial coreana se deposita de manera uniforme en el rostro y no deja grumos ni sensación pegajosa. Según las necesidades de tu piel, es necesario o no agitar el envase antes de usarlo. En el caso de pieles grasas o mixtas, puedes usarlo sin agitar para conseguir un acabado ligero. Por el contrario, para conseguir un acabado nutritivo, al aplicarlo en pieles secas y normales sí es necesario agitarlo.

Antes de aplicarlo, debes limpiar tu rostro adecuadamente. A continuación, rocía el producto cuatro o cinco veces de manera uniforme, a unos 10-20 centímetros de distancia. Finalmente, da golpecitos suaves sobre tu piel para que se absorba correctamente.

bruma hidratante facial coreana
Preguntas frecuentes sobre esta bruma facial hidratante

¿Cómo consigo un brillo duradero?

Para un brillo duradero debes rociarla varias veces manteniendo el espray cerca del rostro. Se recomienda volver a aplicarla durante el resto del día.

¿Cómo debo aplicarla si quiero un tratamiento facial calmante?

Para obtener un alivio refrescante e instantáneo, debes dejarla en el frigorífico antes de usarla.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
