* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
belleza

El gel exfoliante con hidrógeno activo para limpiar en profundidad e hidratar las zonas más resecas de tu piel

Este limpiador facial japonés elimina las células muertas de tu piel y ayuda a prevenir la oxidación y el envejecimiento

Ariadna Hinchado
Desde EL PAÍS Escaparate ya hemos hablado varias veces sobre la rutina de skin care y la importancia de elegir correctamente los productos que vamos a aplicar sobre nuestro rostro. Desde un gel limpiador, pasando por los tónicos o sérums, hasta llegar al último paso con las cremas hidratantes. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en el gran olvidado: el exfoliante facial.

Si bien es cierto que no se debe aplicar a diario, utilizarlo varias veces por semana es muy recomendable para reducir la apariencia de poros, puntos negros y acné. El Cure Natural Aqua Gel es un limpiador facial japonés, suave y eficaz, que remueve las escamas y capas secas de la piel dejándola mucho más sana, firme y tersa. ¿A quién no le va a gustar lucir una piel impoluta?

Ayuda a eliminar las células muertas de tu piel

La cosmética japonesa se caracteriza por su filosofía de cuidado preventivo. De hecho, este exfoliante japonés destaca por su capacidad para prevenir y tratar las zonas más ásperas y secas de tu cuerpo (cuello, manos, codos, rodillas, rostro, etc.). Además, es un producto efectivo y respetuoso porque no causa agresión en la piel, así que es adecuado para todo tipo de pieles.

Con un uso recomendado de dos veces por semana, su acción exfoliante actúa solo sobre las capas más finas de piel muerta consiguiendo que tu rostro luzca impecable.

¿Cuáles son sus ingredientes clave y cómo actúan?

Principalmente, está compuesto por agua hidrogenada (91%) y extractos de hoja de romero, de ginkgo y de aloe vera. Todos estos ingredientes actúan en conjunto para otorgarte propiedades antiinflamatorias, antibacterianas e hidratantes logrando una piel lisa y suave.

Enriquecido con ingredientes naturales y seguros, este exfoliante potencia el brillo y la luminosidad de la piel. Asimismo, no contiene perfume, colorantes, aceite mineral, alcohol, ni conservantes añadidos.

Beneficios del agua hidrogenada

El agua hidrogenada se ha convertido en la opción ideal para el cuidado de la piel. Como se trata de una molécula muy pequeña, el hidrógeno traspasa fácilmente la membrana celular y llega a la mitocondria, que es la central de energía de nuestras células. Gracias a ello, actúa de forma directa y eficaz, realizando una limpieza en profundidad, con propiedades antioxidantes que te ayudan a prevenir el envejecimiento.

Cómo usar este exfoliante facial

Cuando realizamos nuestra rutina de skin care, el exfoliante requiere más tiempo de aplicación. No obstante, la diferencia frente a otros productos es que no se utiliza a diario, si no que dos o tres veces por semana, aproximadamente. A continuación, indicamos cómo se debe aplicar el Cure Natural Aqua Gel:

  1. En primer lugar, lavar y secar completamente el rostro para que la piel esté limpia.
  2. Bombea de tres a cinco veces la boquilla dispensadora para obtener la cantidad necesaria de gel.
  3. Aplícalo con la yema de los dedos y déjalo actuar unos minutos.
  4. Masajea suavemente el rostro durante 30-60 segundos.
  5. Aparecerán gotas blancas que levantarán las células muertas de la superficie de la piel.
  6. Para finalizar, enjuaga bien con abundante agua y disfruta de tu piel limpia y suave.
Preguntas frecuentes sobre exfoliantes faciales

¿Para qué sirve un exfoliante facial?

Un gel exfoliante sirve para limpiar profundamente la piel, eliminando las células muertas y reduciendo la apariencia de poros, puntos negros y acné, para conseguir una piel más suave y radiante al instante. Además, se recomienda utilizarlo en la rutina de cuidado facial porque mejora la absorción y la eficacia de otros productos de skincare.

¿El exfoliante Cure Natural Aqua Gel es apto para pieles sensibles?

Sí, este exfoliante se puede aplicar sobre pieles sensibles.

¿Cuál es el tamaño del envase?

El envase es de 250 ml.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
