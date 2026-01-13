Este bálsamo reparador superventas de La Roche Posay es el mejor aliado para cuidar tu piel en invierno

Debido a las bajas temperaturas del invierno, nuestra piel sufre, volviéndose seca y sensible e, incluso, corremos el riesgo de que le aparezcan rojeces o descamación. Para evitarlo, debemos mantenerla hidratada, aplicándole cremas nutritivas y protección solar, y prestando especial atención a las zonas más sensibles, como pueden ser los labios o los ojos.

Si durante estas semanas de frío y humedad, has notado que tu piel está más tirante o empieza a estar irritada por los cambios bruscos de temperatura, desde EL PAÍS Escaparate te traemos la solución. Se trata de un bálsamo reparador de La Roche Posay, que cuesta menos de nueve euros en Amazon, y tiene una textura agradable que proporciona una protección constante a tu piel.

4.7 estrellas sobre 5 y más de 12.600 valoraciones

Es el producto más vendido en la categoría de belleza de Amazon; solo el mes pasado se liquidaron más de 9.000. No solo destaca por sus ventas, sino que también por sus valoraciones: cuenta con 4.7 estrellas sobre 5 y más de 12.600 comentarios.

Igualmente, el 83% de los usuarios le ha dado la máxima puntuación por su calidad y eficacia: “Es mi hidratante de siempre, aunque no tenga imperfecciones en mi cara. No es grasosa, deja el cutis con una iluminación muy natural, protege la piel tanto en los fríos inviernos, cómo en los días de verano. La utilizo igualmente como primer y deja el maquillaje precioso. ¿Qué más se le puede pedir a un solo producto, que lo hace todo? 100% recomendable”, indica una compradora.

Sin embargo, este producto también sirve para cuidar y proteger la piel masculina, sobre todo para cuidarla después de cualquier tratamiento: “encantado con la crema. Me la recomendaron varias personas y ya entiendo por qué. Me va muy bien para la cicatriz y para después de aplicar la crema de la psoriasis, que se me queda la piel muy estropeada”, confirma un usuario.

Bálsamo Cicaplast Baume B5+ de 40 ml. Cortesía de Amazon

¿Cuáles son sus ingredientes clave y cómo actúan?

Este bálsamo calma, nutre y protege la piel seca, a la vez que favorece la función protectora de la barrera cutánea, a través de tres ingredientes clave: pantenol, tribioma y centella asiática.

Concretamente, el Pantenol (Vitamina B5), repara la barrera cutánea. El tribioma, un complejo prebiótico único patentado por La Roche-Posay, elaborado a base de azúcares, extractos vegetales y fermentos, que reequilibra el microbioma de la piel fortaleciendo su función de barrera y mejorando la calidad de la reparación de pieles fragilizadas o irritadas. Por último, el madecassoside, derivado de la centella asiática, calma la piel.

Ingredientes clave del Cicaplast Baume B5+. Cortesía de La Roche Posay

¿Cómo se aplica?

Para conseguir unos resultados óptimos, se recomienda utilizar Cicaplast Baume B5 de forma regular. Se debe aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca dos veces al día (mañana y noche). Sobre las zonas de aplicación, se puede administrar sobre el cuerpo, la cara, los labios y zonas íntimas. Asimismo, no se debe aplicar sobre heridas abiertas y se debe evitar el contorno de los ojos.

Eficacia clínicamente probada frente a las irritaciones superficiales

Para comprobar su eficacia, desde La Roche-Posay han realizado un estudio clínico en el que han participado 54 usuarios con irritaciones superficiales. A continuación, se muestran los resultados según avanzaban los días de tratamiento:

Tras un solo uso, disminuye en un 90% la sensación de dolor y escozor .

Después de una semana de tratamiento, reduce un 74% las grietas superficiales .

Al cabo de tres semanas, consigue un 70% de recuperación completa de la cicatriz.

Probado en todo tipo de pieles. Cortesía de La Roche Posay.

Preguntas frecuentes sobre Cicaplast Baume B5+ de La Roche-Posay

¿Es apto para todo tipo de pieles?

Sí, es apto para todo tipo de pieles, inclusive las pieles sensibles. Desde La Roche-Posay, comprueban la tolerancia de todos sus productos en las pieles más sensibles.

Asimismo, este bálsamo multifunción es idóneo para pieles irritadas, ya que calma y protege la piel de toda la familia: bebés, niños y adultos.

¿Se absorbe rápido?

Tiene una textura agradable, pero no es grasa y se absorbe con facilidad. Además, deja una sensación de alivio inmediato.

¿Se puede utilizar para curar tatuajes?

Sí, es adecuado para curar tatuajes, especialmente durante el proceso de cicatrización. Concretamente, Cicaplast Baume B5+ regenera la piel dañada, alivia la irritación, reduce el enrojecimiento y protege contra infecciones durante la cicatrización.

