Adiós a las ojeras con estas cremas de ojos coreanas que hidratarán e iluminarán tu mirada

A veces, a la hora de realizar nuestra rutina facial, se nos olvida que los ojos también deben formar parte de ella. Para mantener esa zona nutrida, las cremas de ojos son muy útiles porque sirven para hidratar y proteger la piel delicada de su contorno y actúan combatiendo el envejecimiento y las ojeras. Asimismo, son importantes porque aportan luminosidad y firmeza a la mirada.

Para que no se te olvide el cuidado de los ojos en tu rutina facial diaria, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado un listado con cuatro cremas de ojos coreanas para rejuvenecer y revitalizar tu mirada y, al mismo tiempo, eliminar las ojeras.

¿Por qué usar productos de cosmética coreanos? La cosmética coreana lleva años siendo tendencia y sus productos triunfan porque se basan en la prevención e hidratación profunda para conseguir una piel más sana, suave y luminosa.

Crema de ojos reparadora con un 38% de descuento

Enriquecida con una combinación sinérgica de ingredientes hidratantes y nutritivos: ácido hialurónico, ceramidas y péptidos, proporciona una hidratación profunda y fortalece la barrera cutánea. Igualmente, está formulada con un 80% de mucina de caracol, que acelera los procesos de reparación de la piel.

Esta crema de Mizon se absorbe rápidamente sin sensación pegajosa y, gracias a su fórmula suave, es adecuada para todos los tipos de piel, incluso las sensibles o reactivas.

Crema de ojos con centella asiática y bakuchiol

La crema de ojos de SKIN1004 está formulada con centella asiática fermentada y bakuchiol. Por tanto, ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión, arrugas y signos de envejecimiento en la zona de los ojos.

El bakuchiol ofrece beneficios similares al retinol, pero no irrita y estimula la producción de colágeno para una mirada más firme y juvenil. Está especialmente indicada para pieles secas, normales y sensibles.

Crema de ojos con mucina de caracol

Esta crema para ojos de COSRX nutre intensamente la piel del contorno de los ojos con una mezcla de extracto de baba de caracol, niacinamida y péptidos. Su uso diario te ayudará a reducir las líneas de expresión y las arrugas e hidratará y mejorará la elasticidad de tu piel.

Es idónea para aquellas personas que buscan un cuidado suave, pero eficaz para los ojos, ya que favorece la regeneración de la piel y garantiza un contorno de ojos suave y radiante.

Crema de ojos con extracto de fruta de yuzu

Su fórmula con extracto de fruta de yuzu actúa como un poderoso antioxidante y brinda hasta tres veces más vitamina C para proteger la piel de los factores estresantes del día a día y mejorar su luminosidad.

Esta crema de la marca Saturday Skin también contiene niacinamida, un ingrediente multibeneficioso que minimiza el aspecto de los poros y mejora el tono y la textura desiguales.

